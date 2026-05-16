Grande Fratello Vip, lite notturna tra Renato e Raul: "Sparli di me quando non ci sono", i dubbi di Lucia su Biancardi Tra accuse di strategia, amicizie incrinate e dubbi sul rapporto con Lucia, nella Casa esplode uno dei confronti più tesi delle ultime settimane.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nelle ultime ore dentro la Casa del Grande Fratello Vip si è consumato uno degli scontri più intensi e delicati di questa edizione, un faccia a faccia che ha coinvolto Renato e Raul e che, inevitabilmente, ha finito per lasciare strascichi emotivi pesanti soprattutto nel concorrente napoletano. Tutto è nato dopo la diretta, quando ai gieffini è stata mostrata una clip nella quale diversi concorrenti mettevano in dubbio l’improvviso avvicinamento tra Renato e Lucia, arrivato proprio dopo la proclamazione della ragazza come finalista. Tra i più critici c’era stato proprio Raul, che in confessionale aveva commentato: "Ormai sarebbe una follia dividersi, è giusto andare avanti insieme, finché il gioco non ci separi". Una frase che Renato non ha affatto preso bene e che, anzi, ha vissuto come una vera e propria pugnalata da parte di una persona che considerava amica, scatenando uno scontro notturno.

Grande Fratello Vip: a delusione di Renato dopo la clip

Subito dopo la puntata Renato si è lasciato andare a uno sfogo molto duro, senza nascondere tutta la sua amarezza. Il concorrente ha accusato Raul di non essere stato sincero con lui e di aver preferito parlare alle sue spalle invece di affrontarlo direttamente: "Lui non ha fatto l’uomo, ma il ragazzino. Un amico dice tutto in faccia e lui non l’ha fatto", ha detto Renato parlando con Lucia, prima di aggiungere parole ancora più pesanti: "Ha detto cose gravi. Baciare una donna, stare con una donna per arrivare a uno scopo che cos’è? Sono cose che fanno i vili, luridi, schifosi e io non lo sono". A ferirlo non sarebbe stato soltanto il dubbio espresso sul rapporto con Lucia, ma soprattutto il fatto che Raul non gli avesse mai manifestato quei pensieri apertamente durante le settimane trascorse insieme nella Casa. Renato, infatti, ha più volte ribadito di sentirsi tradito da un amico che, almeno fino a quel momento, aveva sempre considerato molto vicino.

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GF VIP: il confronto notturno tra Renato Biancardi e Raul Dumitras

Poco dopo, nel cuore della notte, i due concorrenti hanno deciso di confrontarsi direttamente in giardino, dando vita a un botta e risposta molto lungo e carico di tensione. Renato ha spiegato perché quelle parole lo abbiano colpito così profondamente: "Per me non è una cavolata. Ci sono rimasto molto male", ha detto rivolgendosi a Raul, "Tu non mi hai mai detto in faccia che stavo giocando. Mi hai dato del falso e hai fatto intendere che io e Lucia ci siamo messi d’accordo". Dall’altra parte Raul ha cercato di ridimensionare la questione, sostenendo di non aver mai insultato l’amico né di avergli dato dello stratega in maniera esplicita. Secondo Dumitras, il suo era semplicemente un pensiero personale sul rapporto nato tra Renato e Lucia all’interno del reality: "Io mi sento pulito, per me è una cavolata. Per me quando finirà il GF Vip voi due non resterete mai insieme. Questa vostra vicinanza è frutto della situazione in cui siete". Parole che però hanno ulteriormente irritato Renato, convinto che l’amico abbia minimizzato qualcosa che per lui, invece, aveva un peso enorme: "Un conto è avere dei dubbi e un altro è sparlare di me quando non ci sono", ha ribadito con amarezza.

Le parole della madre di Lucia peggiorano la situazione

Come se non bastasse, nelle stesse ore Renato si è trovato anche a fare i conti con il gelo arrivato dalla madre di Lucia durante la semifinale del Grande Fratello Vip. La donna, entrata nella Casa per riabbracciare la figlia, avrebbe lasciato intendere di non apprezzare particolarmente Renato, creando ulteriore disagio nel concorrente. Dopo cena Renato si è isolato in camera, visibilmente provato, e proprio Lucia ha cercato di raggiungerlo per chiarire quanto accaduto. Il concorrente le ha confessato di esserci rimasto male soprattutto per il comportamento avuto subito dopo l’incontro con la madre: "Perché non mi volevi abbracciare prima?", le ha chiesto. Lucia ha ammesso di essersi sentita confusa e frastornata, ma nel corso del confronto ha anche confessato di avere ancora diversi dubbi sul loro rapporto: "Rimango sempre sulla mia idea su alcune cose che non mi convincono di te". Una frase che ha colpito ancora di più Renato, già profondamente provato da tutto quello che era successo nel corso della serata. "Sono mortificato", ha ammesso stringendola in un abbraccio.

Nel corso della conversazione con Lucia, Renato è tornato anche sulla delusione provata nei confronti di Raul, lasciando intendere che il loro rapporto potrebbe essersi incrinato definitivamente: "Raul con me ha chiuso", ha detto senza mezzi termini. "Io ho chiesto un suo parere e non mi ha detto niente. Lui non è fatto come me, a questo punto". Nonostante il lungo confronto notturno, infatti, Raul non ha mai realmente chiesto scusa all’amico, limitandosi a dire: "Se ci sei rimasto male mi dispiace, ma non credo di aver esagerato".

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