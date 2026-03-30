Grande Fratello Vip, Adriana Volpe furiosa con Alessandra Mussolini: "Vergognati, sei una donna e una mamma". Poi minaccia di abbandonare la casa Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe litiga furiosamente con Alessandra Mussolini e minaccia di lasciare la casa

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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La puntata del Grande Fratello VIP si apre subito con un clima incandescente, segnato da un acceso confronto tra Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Al centro della tensione c’è la decisione della Volpe, che in un primo momento aveva dato la sua disponibilità a partecipare alla prova di apnea, salvo poi tirarsi indietro poco prima dell’inizio. Una scelta che ha sollevato dubbi e critiche, soprattutto dopo le spiegazioni fornite in confessionale. Le motivazioni della concorrente non hanno convinto le altre due protagoniste, che hanno messo apertamente in discussione la sua versione dei fatti. Da quel momento il confronto si è trasformato rapidamente in uno scontro diretto, i toni si sono fatti sempre più accesi, con accuse reciproche e momenti di forte tensione.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe minaccia di lasciare la casa: ecco cosa è successo

La puntata del Grande Fratello VIP ha visto un acceso confronto tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia nato dalla decisione della Volpe di ritirarsi dalla prova di apnea all’ultimo momento spiegando in confessionale di avere il ciclo. La motivazione però non ha convinto le due compagne di avventura che hanno reagito con sarcasmo e battute taglienti. Mussolini ha commentato ironica: "Non puoi dire se hai il ciclo perché stai in cielo che in terra… Se lei ha il ciclo, io sono incinta!", mentre Antonella ridacchiava e si univa alla presa in giro. Le parole hanno provocato la reazione furiosa di Adriana Volpe, che è intervenuta in studio visibilmente scossa e imbarazzata dicendo: "Siete vergognose… state parlando in prima serata di ciclo. Una pagina di televisione brutta, squallida. Queste provocazioni non le voglio ricevere né subire perché sanno quanto sono stata male questa settimana. Non faccio questo tipo di televisione. Alessandra vergognati, sei una donna e sei una mamma, sei scandalosa. Mi hai preso in giro e umiliata come donna e come mamma. Non c’è niente da ridere".

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La Mussolini ha replicato senza tirarsi indietro: "E ridi! Normalizziamo il ciclo! Ce l’hanno tutte!" La Volpe ha alzato ulteriormente il tono dello scontro aggiungendo: "Se è questo il contenuto che volete mandare in onda, fatemi uscire" Antonella Elia ha chiuso il botta e risposta con una battuta tagliente: "Spettegolare è consolante"

A intervenire è stata anche Selvaggia Lucarelli che ha puntato il dito contro le allusioni e l’indelicatezza di alcune battute in studio osservando: "Stiamo girando intorno ad una questione che non è stata nominata. Alessandra dovrebbe smetterla di decidere cosa deve far ridere gli altri, non è detto che tutto ciò che dice è divertente. Questa confessione del ciclo è molto più delicata". Lucarelli ha poi chiarito il significato nascosto dei commenti rivolti alla Volpe: "Le ragazze alludevano al fatto che Adriana si fosse inventata il ciclo perché ha un’età in cui possa non averlo più. Fossi in voi, io chiederei scusa, siete state indelicate. Adriana ha tutte le ragioni del mondo". Diversa la posizione di Cesara Bonamici che ha evidenziato come gli attacchi continui di Antonella ed Alessandra finiscano per rafforzare la posizione di Adriana agli occhi del pubblico: "Gli attacchi continui delle iene Antonella ed Alessandra la mettono nella comoda posizione della vittima".

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