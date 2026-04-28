Grande Fratello Vip, salta una puntata: Mediaset stravolge (ancora) il calendario. Cosa cambia Un cambio di rotta strategico e una corsa finale ancora più intensa: il pubblico di GF Vip si trova davanti a una settimana anomala, ecco perché.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Cambio di programma per Grande Fratello Vip, che proprio quando sembrava aver consolidato il suo doppio appuntamento settimanale decide di fermarsi, almeno temporaneamente. Dopo la diretta di martedì 28 aprile, infatti, salta la puntata prevista per venerdì 1° maggio, lasciando un vuoto nel palinsesto che ha inevitabilmente spiazzato gli spettatori più affezionati. Scopriamo perché.

GF Vip: i motivi dello stop e la programmazione alternativa

Non si tratta però di un segnale di crisi, come qualcuno potrebbe pensare, ma di una scelta ben ponderata da parte di Mediaset, che ha preferito evitare uno scontro diretto con un evento televisivo storicamente fortissimo in termini di ascolti. La serata del Primo Maggio, infatti, è da sempre dominata dal Concertone trasmesso su Rai 3, capace di catalizzare soprattutto il pubblico più giovane e rendere la concorrenza piuttosto complicata. La decisione di sospendere l’appuntamento del venerdì si inserisce dunque in una logica puramente strategica. Meglio fermarsi che rischiare un calo di ascolti in una serata praticamente blindata, e così Canale 5 ha optato per una soluzione alternativa dal sapore cinematografico. Al posto del reality, infatti, andrà in onda Il Diavolo veste Prada, un titolo amatissimo che torna in prima serata proprio mentre si riaccende l’interesse attorno al franchise, grazie all’arrivo del secondo capitolo nelle sale italiane dal 29 aprile. Una scelta che punta su un pubblico diverso ma comunque ampio, capace di garantire una serata solida senza esporsi troppo al rischio del confronto diretto.

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Quando torna il Grande Fratello Vip

Per rivedere Grande Fratello Vip in prima serata non bisognerà comunque aspettare troppo. Il reality tornerà regolarmente martedì 5 maggio, riprendendo il suo percorso verso la finale senza ulteriori interruzioni programmate, almeno per il momento. Si tratta quindi di una pausa breve che non incide realmente sulla struttura del programma ma contribuisce a ridisegnarne temporaneamente il ritmo. Nel frattempo, la diretta continua senza sosta sulle piattaforme digitali, permettendo ai fan di non perdere nemmeno un momento della vita nella casa.

Una puntata decisiva prima dello stop

La serata del 28 aprile, proprio alla luce di questa pausa imminente, assume un peso ancora maggiore. Diversi concorrenti si trovano infatti in una posizione delicata, con equilibri sempre più fragili e tensioni che continuano ad accumularsi. A rischiare maggiormente è Paola Caruso, che secondo i sondaggi del giorno appare come la concorrente più in difficoltà, mentre Lucia Ilardo resta in bilico con percentuali oscillanti. Più tranquilla, almeno per ora, la situazione di Alessandra Mussolini e Marco Berry.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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