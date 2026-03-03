Grande Fratello Vip al via, ecco i primi concorrenti: Antonella Elia ritrova la sua ‘nemica’. Chi entra nella casa Il reality di Canale 5 partirà il prossimo 17 marzo, condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste: i rumor sui nuovi vipponi

Il Grande Fratello VIP è realtà e si fa sempre più vicino. Come annunciato pochi giorni fa direttamente da Mediaset, infatti, il reality show partirà il prossimo 17 marzo in prima serata su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste. L’obiettivo, ovviamente, è dimenticare in fretta il caso Signorini-Corona con un’edizione stellare: chi entrerà, dunque, nella casa più spiata d’Italia? Continuano a rincorrersi rumor su quelli che saranno i nuovi concorrenti del GF Vip, con due nomi in particolare sempre più vicini a varcare l’iconica porta rossa. Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello VIP, i concorrenti: Adriana Volpe ‘contro’ Antonella Elia, nuovo atto

La data è stata fissata e il prossimo 17 marzo inizierà ufficialmente la nuova ‘era’ del Grande Fratello VIP. Il reality show di Canale 5 è chiamato a un compito tutt’altro che facile, ossia fare ‘dimenticare’ il caso Signorini-Corona e ripartire dopo il flop dell’ultima edizione dello scorso anno. Ecco perché Mediaset ha deciso di fare le cose in grande: Ilary Blasi tornerà al timone a quasi otto anni dall’ultima edizione (la terza) condotta, al suo fianco in studio ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nelle vesti di opinioniste. Considerati anche i rumor sul presunto cachet stellare riservato alla giudice di Ballando con le Stelle ‘strappata’ a Milly Carlucci, sembra proprio che il Biscione abbia deciso di mettere mano al portafogli per rilanciare uno dei suoi reality più iconici ed è lecito aspettarsi qualche altro ‘colpo’ a sorpresa. L’attesa, dunque, è ora per quello che sarà il cast all’interno della casa più spiata d’Italia: chi saranno i nuovi concorrenti del GF Vip?

Da Rita De Crescenzo a Claudia Peroni, nelle ultime settimane sono stati fatti molti nomi. Tra quelli che circolano con più insistenza c’è però quello di Adriana Volpe, che sarebbe pronta a tornare al Grande Fratello VIP (fu concorrente nel 2021 e opinionista della sesta edizione) dove ritroverebbe Antonella Elia. Inutile dire che si tratterebbe di un duo esplosivo e ‘utile’ per creare scintille nella casa, anche e soprattutto considerati i loro trascorsi (basti pensare al loro furioso litigio a BellaMa’).

Tutti gli altri nomi in lizza per il GF Vip 2026: chi entra nella casa

Se nel caso di Adriana Volpe e Antonella Elia si tratterebbe di un ritorno al Grande Fratello VIP, per Alessandra Mussolini – un altro dei nomi più gettonati ed ‘esplosivi’ in lizza – sarebbe un debutto. Si parla poi di Giovanni Calvario, protagonista assoluto con le sue eccentricità della versione italiana di Love is Blind su Netflix. Per quanto riguarda Evelina Sgarbi, invece, l’infinita vicenda (nata col rifiuto nel 2022) col GF Vip sembra non essere destinata a un lieto fine. Tra gli altri nomi emersi si parla di Barbara Prezia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Renato Biancardi, Nicolò Brigante e Dario Cassini.

