Grande Fratello Vip al via, ecco i primi concorrenti: Antonella Elia ritrova la sua ‘nemica’. Chi entra nella casa
Il reality di Canale 5 partirà il prossimo 17 marzo, condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste: i rumor sui nuovi vipponi
Il Grande Fratello VIP è realtà e si fa sempre più vicino. Come annunciato pochi giorni fa direttamente da Mediaset, infatti, il reality show partirà il prossimo 17 marzo in prima serata su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste. L’obiettivo, ovviamente, è dimenticare in fretta il caso Signorini-Corona con un’edizione stellare: chi entrerà, dunque, nella casa più spiata d’Italia? Continuano a rincorrersi rumor su quelli che saranno i nuovi concorrenti del GF Vip, con due nomi in particolare sempre più vicini a varcare l’iconica porta rossa. Scopriamo tutti i dettagli.
Grande Fratello VIP, i concorrenti: Adriana Volpe ‘contro’ Antonella Elia, nuovo atto
La data è stata fissata e il prossimo 17 marzo inizierà ufficialmente la nuova ‘era’ del Grande Fratello VIP. Il reality show di Canale 5 è chiamato a un compito tutt’altro che facile, ossia fare ‘dimenticare’ il caso Signorini-Corona e ripartire dopo il flop dell’ultima edizione dello scorso anno. Ecco perché Mediaset ha deciso di fare le cose in grande: Ilary Blasi tornerà al timone a quasi otto anni dall’ultima edizione (la terza) condotta, al suo fianco in studio ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nelle vesti di opinioniste. Considerati anche i rumor sul presunto cachet stellare riservato alla giudice di Ballando con le Stelle ‘strappata’ a Milly Carlucci, sembra proprio che il Biscione abbia deciso di mettere mano al portafogli per rilanciare uno dei suoi reality più iconici ed è lecito aspettarsi qualche altro ‘colpo’ a sorpresa. L’attesa, dunque, è ora per quello che sarà il cast all’interno della casa più spiata d’Italia: chi saranno i nuovi concorrenti del GF Vip?
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Da Rita De Crescenzo a Claudia Peroni, nelle ultime settimane sono stati fatti molti nomi. Tra quelli che circolano con più insistenza c’è però quello di Adriana Volpe, che sarebbe pronta a tornare al Grande Fratello VIP (fu concorrente nel 2021 e opinionista della sesta edizione) dove ritroverebbe Antonella Elia. Inutile dire che si tratterebbe di un duo esplosivo e ‘utile’ per creare scintille nella casa, anche e soprattutto considerati i loro trascorsi (basti pensare al loro furioso litigio a BellaMa’).
Tutti gli altri nomi in lizza per il GF Vip 2026: chi entra nella casa
Se nel caso di Adriana Volpe e Antonella Elia si tratterebbe di un ritorno al Grande Fratello VIP, per Alessandra Mussolini – un altro dei nomi più gettonati ed ‘esplosivi’ in lizza – sarebbe un debutto. Si parla poi di Giovanni Calvario, protagonista assoluto con le sue eccentricità della versione italiana di Love is Blind su Netflix. Per quanto riguarda Evelina Sgarbi, invece, l’infinita vicenda (nata col rifiuto nel 2022) col GF Vip sembra non essere destinata a un lieto fine. Tra gli altri nomi emersi si parla di Barbara Prezia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Renato Biancardi, Nicolò Brigante e Dario Cassini.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello Vip, l’annuncio di Mediaset: Selvaggia Lucarelli con Ilary Blasi (ma ci sarà una terza incomoda)
Con un comunicato ufficiale l'azienda di Cologno Monzese ha confermato conduttrice e...
Il Grande Fratello Vip svolta, svelato il cast in studio: due opinioniste (da paura) e nuova data d’inizio
Giochi ormai fatti per l'edizione 2026 del reality Mediaset. Due sono i nomi 'caldi'...
Grande Fratello Vip, spunta la lista di Alfonso Signorini: il cast bomba (e il ‘favore’ a Ilary Blasi)
Spunta la lista dei 23 possibili concorrenti stilata dall’ormai ex conduttore del re...
Selvaggia Lucarelli, la verità sul cachet stellare al Grande Fratello Vip 2026 (e la richiesta su Ballando con le stelle)
Stando alle ultime indiscrezioni Mediaset avrebbe offerto all’opinionista una cifra ...
Grande Fratello Vip, colpo doppio di Ilary Blasi: Cesara Buonamici con Selvaggia Lucarelli. Ma il reality può slittare (ancora)
La giornalista e la giudice di Ballando potrebbero essere le nuove opinioniste del p...
Grande Fratello Vip, svelata la data di inizio e Selvaggia Lucarelli verso il sì: la reazione (inattesa) di Milly Carlucci
Stando agli ultimi rumor il reality show Mediaset potrebbe lasciare il lunedì per sb...
Grande Fratello Vip, Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli: prima ufficialità e una concorrente che scatenerà il caos
Stando alle ultime indiscrezioni la trattativa per portare la giudice di Ballando a ...
Grande Fratello Vip, da Achille Costacurta ad Antonella Elia: Ilary Blasi fa sul serio (per evitare il flop)
Il prossimo mese partirà la nuova edizione del reality e proprio in queste ore sono ...