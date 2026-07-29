Grande Fratello Vip, Ilary Blasi accelera: dagli ex Temptation (c’è anche Soraya) a Valeria Marini, il cast prende forma. Tutti i nomi Le trattative entrano nel vivo e una pioggia di indiscrezioni svela chi saranno i protagonisti della prossima edizione del reality show Mediaset: la lista

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello VIP e continuano a rincorrersi indiscrezioni e retroscena su quelli che saranno i protagonisti del reality show di Canale 5. Nelle ultime settimane, infatti, è emersa una lunga lista di personaggi che sarebbero stati contattati o valutati per un posto nel cast della casa più spiata d’Italia. Dopo i discreti risultati della scorsa primavera, Ilary Blasi e il suo team avrebbero deciso di fare le cose in grande per confermarsi. Scopriamo tutti i nomi nel dettaglio.

Grande Fratello VIP, cast sempre più ricco: ecco tutti i concorrenti più chiacchierati

I nomi arrivano da ambienti molto diversi tra loro: ex protagonisti di Uomini e Donne, volti di Temptation Island, attori, conduttori, drag queen e personaggi storici della televisione italiana. Il cast della nona edizione del Grande Fratello VIP, insomma, sarà ricco e ben assortito. Tra le indiscrezioni circolare nelle ultime settimane figura l’attore italo-americano Antonio Sabato Jr., Valeria Marini, Ilona Staller, conosciuta dal grande pubblico come Cicciolina, l’ex cavaliere di UeD Armando Incarnato, oltre agli attori di Terra Amara Enes Atak e Sahin Vural. Sempre secondo Leggo ci sarebbe spazio anche per Priscilla, nome d’arte di Mariano Gallo, protagonista di Drag Race Italia. Sul fronte degli esperti di gossip, Deianira Marzano ha parlato di possibili contatti con Alessandra Pierelli, Alessio Sakara (compagno di Raffaella Mennoia), Rosario Guglielmi e Lucia Pavan, mentre Amedeo Venza ha inserito tra i papabili Giordano Mazzocchi, Luca Dorigo e Andrea Damante, tre volti ben conosciuti dal pubblico di Uomini e Donne. Anche il magazine Chi ha alimentato le voci parlando di presunti contatti con Rocco Casalino e il compagno Alejandro Martinez, nomi che, almeno per ora, restano confinati nell’ambito delle indiscrezioni.

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Dai protagonisti dei dating show ai personaggi televisivi: la lista continua ad allungarsi

Il quadro, insomma, è ancora in continua evoluzione e ogni settimana si aggiungono nuovi possibili concorrenti del GF Vip 9. Tra le ultime segnalazioni rilanciate dal giornalista Lorenzo Pugnaloni compaiono anche due ex volti di Temptation Island come Gabriele Govoni e Giovanni Grazioso, entrambi indicati come possibili candidati per il cast. A questi si potrebbero aggiungere anche Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, chiacchieratissimi protagonisti dell’edizione 2026 del reality show condotto da Filippo Bisciglia (che ieri ha fatto segnare l’ennesimo record negli ascolti tv). Al momento non ci sono conferme né smentite ufficiale da parte dei diretti interessati e tantomeno da parte della produzione del reality di Ilary Blasi. Quel che è certo è che il cast della nuova edizione del Grande Fratello VIP sarà all’insegna dell’eterogeneità.

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