Il Grande Fratello Vip ‘salta’ con Signorini, Mediaset prepara l’alternativa al reality: il retroscena La forte tempesta giudiziaria e mediatica che ha colpito il conduttore potrebbe cambiare radicalmente i palinsesti Mediaset: scopriamo di più.

Una fine dell’anno turbolenta per Mediaset che in questi giorni si ritrova a dover affrontare il caso giudiziario e mediatico che ha colpito il conduttore Alfonso Signorini e, indirettamente, uno dei programmi storici del Biscione: il Grande Fratello. Se fino a poco tempo fa la messa in onda di una nuova edizione del Grande Fratello Vip sembrava quasi certa, a partire proprio dalla prossima primavera, ciò che è accaduto nelle ultime settimane potrebbe aver cambiato radicalmente i piani. Negli ultimi giorni, Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset e, a seguito di quanto emerso e della stessa richiesta del Codacons di cancellare il programma, Mediaset starebbe valutando varie opzioni, tra cui la possibilità di non andare in onda come previsto: scopriamo di più.

Grande Fratello Vip a rischio: cosa succede

Poco tempo fa, lo stesso Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato l’intenzione di portare sul piccolo schermo una nuova edizione del Grande Fratello Vip a partire da marzo 2026, con tanto di cast che, secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, sarebbe già stato presentato da Alfonso Signorini ai vertici dell’azienda. Inevitabilmente, il caso mediatico e giudiziario che ha colpito il conduttore ha scombussolato in maniera radicale le carte in tavola.

In via cautelativa, Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset, cancellando di conseguenza la possibilità di essere alle redini del prossimo GF Vip. Al tempo stesso, però, non è nemmeno sicuro che il reality possa andare in onda la prossima primavera come previsto in precedenza, soprattutto dopo la richiesta del Codacons che in un comunicato ufficiale ha affermato: "Alla luce della gravità e della risonanza delle segnalazioni emerse non è sufficiente fermare il conduttore. Occorre sospendere cautelativamente l’intera messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello".

Attualmente i vertici Mediaset starebbero dunque valutando in maniera concreta le diverse ipotesi sul futuro del reality che, oggi più che mai, risulta essere a rischio. L’unica certezza è che, nel caso in cui il Grande Fratello dovesse andare in onda nel 2026, non ci sarà Alfonso Signorini alle sue redini.

GF Vip, le ipotesi alternative al vaglio di Mediaset

Ovviamente, nel caso in cui la prossima edizione del Grande Fratello Vip dovesse saltare, occorrerà rivedere concretamente il palinsesto tentando di offrire al pubblico programmi in grado di sostituire un format comunque storico e strutturato. Dalle indiscrezioni fornite da La Presse, da questo punto di vista, Mediaset starebbe valutando la possibilità di sostituire le serate del GF con show di intrattenimento (come quello che vede protagonisti Pio e Amedeo) eventi, quiz e fiction, tentando di competere con l’offerta Rai.

Se invece il GF Vip dovesse prendere forma, sarà compito dei vertici trovare un nuovo conduttore con alcuni nomi già al vaglio di Pier Silvio. Tra questi spiccherebbero Simona Ventura, Veronica Gentili e Ilary Blasi. Ma per sapere esattamente cosa accadrà non rimane che attendere.

