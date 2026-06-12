Grande Fratello Vip, terremoto Mediaset: il reality appeso a un filo. Perché rischia la cancellazione e cosa può salvare Ilary Blasi
L destino del Grande Fratello Vip è sempre più in bilico: la rete valuta il taglio del reality dopo ascolti deludenti e considerati sotto le aspettative.
Un po’ c’era da aspettarselo perché questa voce riecheggiava nell’aria già da un po’. Adesso, però, questo rumor potrebbe concretizzarsi: il Grande Fratello Vip rischia la cancellazione. A quanto pare, Mediaset starebbe valutando un taglio al programma dai prossimi palinsesti dopo gli ascolti più che deludenti della scorsa edizione, da poco conclusa. Neanche la travolgente simpatia di Ilary Blasi e un cast più che interessante sono riusciti nell’impresa di portare a casa ascolti perlomeno decenti. Quale sarà il suo destino, quindi? Cerchiamo di scoprirlo insieme.
Grande Fratello Vip, Mediaset pensa allo stop del format
Non ci sono certezze sul futuro del Grande Fratello Vip, che secondo diverse indiscrezioni sarebbe attualmente sotto valutazione da parte di Mediaset per la prossima stagione televisiva. Le principali criticità riguarderebbero i costi elevati del programma e gli ascolti, considerati non pienamente adeguati rispetto agli investimenti richiesti. Per questo motivo, la rete starebbe riorganizzando il budget dell’intrattenimento, privilegiando format più redditizi come La Ruota della Fortuna, con possibili conseguenze sui programmi più onerosi. L’ultima edizione del reality avrebbe totalizzato circa 1,9 milioni di spettatori e il 16,9% di share: risultati discreti ma non del tutto soddisfacenti in rapporto ai costi.
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Grande Fratello Vip, cosa potrebbe salvare il programma
Intanto la produzione, attraverso Endemol Shine Italia, starebbe cercando di valorizzare il marchio puntando anche sulla sua forte presenza digitale e sull’interazione online. Ad oggi, però, non esistono conferme ufficiali da parte di Mediaset e il destino del programma resta ancora aperto.
GF Vip, arriva la reunion in diretta dalla Casa
E tra dubbi e incertezze, c’è un’altra notizia che riguarda Il Grande Fratello Vip. A poche settimane dalla vittoria di Alessandra Mussolini, per la gioia dei fan, ieri si è tenuta una reunion degli ex concorrenti dell’ottava edizione all’interno della Casa. L’incontro è avvenuto nella giornata di giovedì 11 giugno e ha riportato i gieffini nel luogo simbolo del reality, dove hanno vissuto mesi di dinamiche, emozioni e conflitti. L’evento è stato anticipato da Adriana Volpe e ed è stato trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale del programma, Mediaset Infinity.
Questa iniziativa (anche piuttosto inaspettata) ha permesso al pubblico di rivedere i protagonisti e scoprire come sono cambiati i rapporti dopo la fine del reality, tra amicizie, tensioni e possibili ricongiungimenti. Insomma, dopo questa serata ci si continua a interrogare sul futuro del programma che, starebbe sotto esame da Mediaset. Lo rivedremo nei prossimi palinsesti oppure no? Noi continueremo ad aggiornarvi.
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