Grande Fratello Vip, Ilary, Selvaggia e Cesara riportano in auge il reality: cosa diranno gli ascolti
Da martedì 17 marzo 2026 il format, completamente rinnovato (o quasi), riprova a conquistare il pubblico di Canale 5.
Ci siamo: il ‘chiacchieratissimo’ Grande Fratello Vip torna su Canale 5 da martedì 17 marzo 2026 con una nuova edizione che segna un cambio di rotta importante. Alla conduzione Ilary Blasi, chiamata da Mediaset a rilanciare il reality dopo la lunga stagione guidata da Alfonso Signorini, in pausa professionale con la bufera post Falsissimo e Corona, e dopo gli ascolti altalenanti delle ultime edizioni.
L’obiettivo è chiaro: riportare centralità e curiosità attorno al format più longevo della televisione italiana, che negli ultimi anni è stato spesso a un passo dal declino, e farlo anche con racconto più serrato lontano dalle lunghissime edizioni che negli ultimi anni avevano stancato il pubblico. Per il reality prodotto da Endemol Shine Italy si tratta di una sorta di ‘ritorno alle origini‘. Blasi, che aveva guidato le prime tre edizioni del Grande Fratello Vip, torna al timone dopo quasi otto anni, e accanto a lei una coppia di opinioniste tutta al femminile.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Per la giornalista del TG5 si tratta di un ritorno nel ruolo già ricoperto nelle stagioni precedenti, mentre per la Lucarelli è una vera novità televisiva (e esplosiva) all’interno del format. La nuova edizione vedrà sedici concorrenti varcare la Porta Rossa, mescolando personaggi già noti al pubblico televisivo e altri meno. Ma ora la domanda è una: basteranno tutte queste novità a rilanciare il GF? Tutti i dettagli sul cast, le polemiche e i retroscena, li trovate nel Video!
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello Vip, colpo doppio di Ilary Blasi: Cesara Buonamici con Selvaggia Lucarelli. Ma il reality può slittare (ancora)
La giornalista e la giudice di Ballando potrebbero essere le nuove opinioniste del p...
Grande Fratello Vip, svelati i primi concorrenti: Antonella Elia ritrova la sua ‘nemica’ storica. Chi c'è nel cast
Il reality di Canale 5 partirà il prossimo 17 marzo, condotto da Ilary Blasi e con S...
Grande Fratello Vip, il cast (quasi) completo: 5 stelle e mille dubbi. La lista dei concorrenti
Il reality show si Ilary Blasi continua a prendere forma in vista del debutto del pr...
Grande Fratello Vip, l’annuncio di Mediaset: Selvaggia Lucarelli con Ilary Blasi (ma ci sarà una terza incomoda)
Con un comunicato ufficiale l'azienda di Cologno Monzese ha confermato conduttrice e...
Grande Fratello Vip: anticipazioni, televoto e prima polemica nel cast. Cosa vedremo stasera
Oggi martedì 17 marzo 2026 inizia la nuova edizione del reality show di Canale 5 con...
Grande Fratello Vip, Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli: prima ufficialità e una concorrente che scatenerà il caos
Stando alle ultime indiscrezioni la trattativa per portare la giudice di Ballando a ...
Ilary Blasi a Verissimo: "Il Gf Vip? Io e Selvaggia Lucarelli ci divertiremo, amo il suo cinismo. Ora il divorzio, poi sposo Bastian"
La nuova conduttrice del Gf Vip, ospite dell'amica Silvia Toffanin domenica 15 marzo...
Grande Fratello Vip, il cast è (finalmente) ufficiale: da Todaro a Paola Caruso, chi sono i 16 concorrenti di Ilary Blasi
Da Paola Caruso a Raimondo Todaro, il Gf Vip svela il suo cast. Ecco la lista comple...