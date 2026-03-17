Grande Fratello Vip, Ilary, Selvaggia e Cesara riportano in auge il reality: cosa diranno gli ascolti Da martedì 17 marzo 2026 il format, completamente rinnovato (o quasi), riprova a conquistare il pubblico di Canale 5.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Ci siamo: il ‘chiacchieratissimo’ Grande Fratello Vip torna su Canale 5 da martedì 17 marzo 2026 con una nuova edizione che segna un cambio di rotta importante. Alla conduzione Ilary Blasi, chiamata da Mediaset a rilanciare il reality dopo la lunga stagione guidata da Alfonso Signorini, in pausa professionale con la bufera post Falsissimo e Corona, e dopo gli ascolti altalenanti delle ultime edizioni.

L’obiettivo è chiaro: riportare centralità e curiosità attorno al format più longevo della televisione italiana, che negli ultimi anni è stato spesso a un passo dal declino, e farlo anche con racconto più serrato lontano dalle lunghissime edizioni che negli ultimi anni avevano stancato il pubblico. Per il reality prodotto da Endemol Shine Italy si tratta di una sorta di ‘ritorno alle origini‘. Blasi, che aveva guidato le prime tre edizioni del Grande Fratello Vip, torna al timone dopo quasi otto anni, e accanto a lei una coppia di opinioniste tutta al femminile.

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Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Per la giornalista del TG5 si tratta di un ritorno nel ruolo già ricoperto nelle stagioni precedenti, mentre per la Lucarelli è una vera novità televisiva (e esplosiva) all’interno del format. La nuova edizione vedrà sedici concorrenti varcare la Porta Rossa, mescolando personaggi già noti al pubblico televisivo e altri meno. Ma ora la domanda è una: basteranno tutte queste novità a rilanciare il GF? Tutti i dettagli sul cast, le polemiche e i retroscena, li trovate nel Video!

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