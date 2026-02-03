Grande Fratello Vip, le richieste di Ilary Blasi: “Cipollari e Sperti opinionisti, Al Bano concorrente con la figlia”, il retroscena
Nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del reality: la conduttrice avrebbe richiesto la presenza in studio dei due amatissimi volti di Uomini e Donne.
Dopo mesi di ipotesi sul futuro del Grande Fratello Vip, a seguito delle accuse di Fabrizio Corona contro Mediaset e lo stesso reality, l’azienda di Cologno Monzese ha ufficializzato che la nuova edizione del GF Vip si farà e che a condurla sarà Ilary Blasi. Con il reality che dovrebbe partire presumibilmente a metà marzo 2026, sono già iniziate le prime ipotesi sia sui possibili concorrenti che sul cast di opinionisti in studio. Ebbene, pare che la stessa Ilary Blasi abbia fatto proprio a tal proposito delle richieste ben precise: scopriamo di più.
GF Vip, Ilary Blasi vuole Tian Cipollari e Gianni Sperti come opinionisti: retroscena
Per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, che da quanto rivelato dagli addetti ai lavori dovrebbe avere una durata minore e ritmi più intensi, la conduttrice Ilary Blasi avrebbe fatto alcune richieste ben precise a partire proprio dagli opinionisti in studio, figure divenuti negli anni molto rilevanti per la buona riuscita o meno del programma. A tal proposito, come rivelato da Giuseppe Porro, la Blasi avrebbe richiesto una coppia artistica già molto amata a Uomini e Donne, ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti. La loro presenza nello studio del GF Vip non andrebbe infatti a interferire con il loro ruolo a Uomini e Donne, e per questo è probabile che Maria De Filippi possa dare il suo bene stare senza troppi problemi. Occorre però sottolineare che, per il momento, queste rimangono solo ipotesi, dato che i diretti interessati non hanno ancora dato alcuna conferma a riguardo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Grande Fratello Vip, le prime ipotesi sui concorrenti
E dopo quelle sugli opinionisti, arrivano anche le prime ipotesi sul cast e sui possibili concorrenti di questa nuova e rinnovata edizione del GF Vip. Secondo le indiscrezioni riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, tra i possibili concorrenti potrebbero esserci Alessandra Mussolini, Sara Gaudenzi, Al Bano Carrisi e la figlia Cristel Carrisi.
Da quanto emerso, Alessandra Mussolini sarebbe stata scelta dallo stesso Alfonso Signorini prima che il caso mediatico e giudiziario scatenato da Corona portasse alle sue dimissioni da Mediaset. Sara Gaudenzi, invece, sia come ex concorrente di Miss Italia che come protagonista dell’amatissimo Uomini e donne, potrebbe essere un volto particolarmente adatto al reality. Per ciò che riguarda invece la coppia formata dal cantante di Cellino San Marco e dalla figlia Cristel Carrisi, pare che tutto dipenda dalla loro voglia di accettare o meno la proposta. Anche in questo caso non rimane che attendere qualche conferma in più e, magari, qualche nuova indiscrezione sul cast.
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello Vip, spunta la di Alfonso Signorini: il cast bomba (e il ‘favore’ a Ilary Blasi)
Spunta la lista dei 23 possibili concorrenti stilata dall’ormai ex conduttore del re...
Grande Fratello Vip, Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli: prima ufficialità e una concorrente che scatenerà il caos
Stando alle ultime indiscrezioni la trattativa per portare la giudice di Ballando a ...
Grande Fratello Vip, ci siamo: doppia conduzione (super) e svolta sul cast. C’entra anche Gerry Scotti
Stando alle ultime indiscrezioni Mediaset potrebbe puntare sul duo Ilary Blasi e Mic...
Grande Fratello Vip, Mediaset ci ripensa: edizione 2026 sospesa dopo la bufera Signorini-Corona
La bufera giudiziaria tra Signorini e Corona costringe Mediaset a rivedere i piani s...
Grande Fratello, dopo Signorini tutto su Selvaggia Lucarelli: il piano (costoso) per salvare il reality
Il reality dovrebbe tornare regolarmente in onda in primavera (dopo il caso Corona) ...
Grande Fratello Vip, svolta sul futuro del reality: provini in corso. Chi è in pole per il dopo Signorini
Continuano le ipotesi e le indiscrezioni su ciò che accadrà allo storico format Medi...
Grande Fratello Vip, dietrofront Mediaset sullo stop: “Pura fantasia”. Cosa succede ora
Secondo recenti indiscrezioni, i vertici dell'azienda avrebbero negato l'addio all'e...
Grande Fratello Vip, svelata la data di inizio e Selvaggia Lucarelli verso il sì: la reazione (inattesa) di Milly Carlucci
Stando agli ultimi rumor il reality show Mediaset potrebbe lasciare il lunedì per sb...