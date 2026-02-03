Grande Fratello Vip, le richieste di Ilary Blasi: “Cipollari e Sperti opinionisti, Al Bano concorrente con la figlia”, il retroscena Nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del reality: la conduttrice avrebbe richiesto la presenza in studio dei due amatissimi volti di Uomini e Donne.

Dopo mesi di ipotesi sul futuro del Grande Fratello Vip, a seguito delle accuse di Fabrizio Corona contro Mediaset e lo stesso reality, l’azienda di Cologno Monzese ha ufficializzato che la nuova edizione del GF Vip si farà e che a condurla sarà Ilary Blasi. Con il reality che dovrebbe partire presumibilmente a metà marzo 2026, sono già iniziate le prime ipotesi sia sui possibili concorrenti che sul cast di opinionisti in studio. Ebbene, pare che la stessa Ilary Blasi abbia fatto proprio a tal proposito delle richieste ben precise: scopriamo di più.

GF Vip, Ilary Blasi vuole Tian Cipollari e Gianni Sperti come opinionisti: retroscena

Per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, che da quanto rivelato dagli addetti ai lavori dovrebbe avere una durata minore e ritmi più intensi, la conduttrice Ilary Blasi avrebbe fatto alcune richieste ben precise a partire proprio dagli opinionisti in studio, figure divenuti negli anni molto rilevanti per la buona riuscita o meno del programma. A tal proposito, come rivelato da Giuseppe Porro, la Blasi avrebbe richiesto una coppia artistica già molto amata a Uomini e Donne, ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti. La loro presenza nello studio del GF Vip non andrebbe infatti a interferire con il loro ruolo a Uomini e Donne, e per questo è probabile che Maria De Filippi possa dare il suo bene stare senza troppi problemi. Occorre però sottolineare che, per il momento, queste rimangono solo ipotesi, dato che i diretti interessati non hanno ancora dato alcuna conferma a riguardo.

Grande Fratello Vip, le prime ipotesi sui concorrenti

E dopo quelle sugli opinionisti, arrivano anche le prime ipotesi sul cast e sui possibili concorrenti di questa nuova e rinnovata edizione del GF Vip. Secondo le indiscrezioni riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, tra i possibili concorrenti potrebbero esserci Alessandra Mussolini, Sara Gaudenzi, Al Bano Carrisi e la figlia Cristel Carrisi.

Da quanto emerso, Alessandra Mussolini sarebbe stata scelta dallo stesso Alfonso Signorini prima che il caso mediatico e giudiziario scatenato da Corona portasse alle sue dimissioni da Mediaset. Sara Gaudenzi, invece, sia come ex concorrente di Miss Italia che come protagonista dell’amatissimo Uomini e donne, potrebbe essere un volto particolarmente adatto al reality. Per ciò che riguarda invece la coppia formata dal cantante di Cellino San Marco e dalla figlia Cristel Carrisi, pare che tutto dipenda dalla loro voglia di accettare o meno la proposta. Anche in questo caso non rimane che attendere qualche conferma in più e, magari, qualche nuova indiscrezione sul cast.

