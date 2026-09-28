Grande Fratello Vip, fuoco e fiamme nella Casa: chi è la prima eliminata, le nuove nomination e i preferiti della quinta puntata Ilary Blasi torna al timone del reality con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli: tra dinamiche, immunità, eliminazioni e tensioni, la serata entra nel vivo

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

CONDIVIDI

Lunedì 28 settembre è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata della nuova edizione di Grande Fratello Vip. Ilary Blasi ha accolto il pubblico in studio e quello da casa insieme alle sue opinioniste: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Una serata ricca di emozioni e colpi di scena con la prima eliminazione di questa stagione: vediamo come è andata e quali sono stati i momenti salienti.

Grande Fratello Vip: il riassunto della puntata del 28 settembre 2026

C’è aria di flirt tra Carmen Di Pietro e Danto, ma i due sono realmente coinvolti l’uno dall’altra oppure, la smania di avere spazio in puntata ha preso il sopravvento? Il sospetto che sia una dinamica finta, alimentata soprattutto da Danto, prende sempre più piede. I primi concorrenti salvi sono Carmen, Federica, Varsi e Roncaccia. La prima eliminata di questa edizione è Michelle Masullo. Il contrasto più acceso è sicuramente quello tra Marina La Rosa e Alex Belli: i due non riescono proprio ad andare d’accordo e sono volati stracci nella Mistery Room della Casa. Uno "Scontro tra titani": così lo ha definito Cesara Buonamici. La puntata è proseguita con una sorpresa per Andreas Muller, che ha parlato del rapporto speciale con suo fratello e ha ricevuto la sorpresa della sua mamma, giunta in Casa appositamente per abbracciarlo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande Fratello Vip: chi sono i nominati della quinta puntata

Il gioco entra nel vivo: Ilary Blasi annuncia i preferiti della Casa, votati dagli inquilini poche ore prima della diretta. Sono Andreas, Megan e Jonathan. I concorrenti vanno poi nella Nuvola e si dispongono a caso sulle caselle del pavimento. Federica, Carmen, Marina, Valeria, Guendalina e Piera sono sulle caselle dorate e possono dunque giocarsi l’immunità. I tre preferiti scelgono chi eliminare: Carmen, Marina e Piera. A ottenere l’immunità sono dunque Guendalina, Federica e Valeria. Subito dopo si parla del rapporto speciale tra Piera e Roncaccia: la concorrente teme per la sua relazione al di fuori della Casa. Il senso di colpa è forte, insieme all’interesse per il coinquilino che cresce giorno dopo giorno. Selvaggia Lucarelli le consiglia di lasciarsi andare senza precludersi nulla: la ascolterà? Arriva la grafica definitiva delle nomination dopo fuoco e fiamme tra gli inquilini tra spiegazioni palesi e altre segrete in confessionale. I nomi più votati di questa sera sono: Danto, Alex, Marina e Varsi. Il pubblico è chiamato a scegliere chi vuole salvare e il meno votato sarà il primo candidato all’eliminazione successiva.

Potrebbe interessarti anche