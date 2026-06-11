Grande Fratello Vip riapre, tutti i concorrenti rientrano nella Casa. Cosa succede stasera (e dove vederli) Stasera - 11 giugno 2026 - gli ex concorrenti del Gf Vip tornano nel loft per una festa speciale, ma l'evento dovrebbe svolgersi senza una diretta streaming.

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Si riaprono le porte della casa del Grande Fratello Vip. Con una mossa a sorpresa, il reality dei vipponi vivrà un’appendice inaspettata stasera, giovedì 11 giugno 2026. A distanza di quasi tre settimane dalla finale che ha incoronato Alessandra Mussolini vincitrice dell’edizione 2026, infatti, tutti i protagonisti del reality si ritroveranno nel loft del programma per vivere una serata revival. Ecco cosa faranno.

Riapre la casa del Grande Fratello Vip: cosa succede stasera

L’iniziativa rappresenta un evento insolito per il programma, che raramente ha riportato l’intero cast all’interno della Casa dopo la conclusione ufficiale dell’avventura televisiva. Per una sera, gli ex concorrenti avranno l’opportunità di ritrovare ambienti, emozioni e ricordi che hanno caratterizzato il loro percorso sotto gli occhi del pubblico. L’incontro dovrebbe coinvolgere gran parte dei concorrenti che hanno animato l’ultima edizione e diversi membri della produzione che hanno lavorato dietro le quinte del reality.

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In prima fila ci sarà naturalmente Alessandra Mussolini, vincitrice del programma, insieme ad Antonella Elia, la sua acerrima nemica arrivata fino alla finalissima. Attesi anche Raimondo Todaro, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Renato Biancardi, tra i concorrenti che più hanno fatto discutere durante la permanenza nella Casa.

A lanciare la notizia della reunion è stata Adriana Volpe, che sui social ha anticipato il ritorno degli ex gieffini nel loft di Cinecittà. L’obiettivo della serata sarebbe quello di celebrare la conclusione dell’edizione con una festa che coinvolgerà non soltanto i concorrenti, ma anche autori, tecnici e membri della produzione che hanno lavorato al programma negli ultimi mesi.

Non tutti, però, dovrebbero essere presenti. Tra le assenze più probabili figura Selvaggia Lucarelli, opinionionista del Gf Vip, che in questi giorni è nelle Filippine dove a breve inizieranno le riprese dell’Isola dei Famosi 2026 di cui sarà conduttrice. Anche la presenza di Cesara Buonamici resta in dubbio, mentre non sono attese apparizioni ufficiali di Ilary Blasi, che secondo le indiscrezioni si troverebbe lontano da Roma per alcuni giorni di vacanza con il compagno Bastian Muller.

Nessuna diretta, ma possibili aggiornamenti social

Uno degli aspetti che ha generato maggiore curiosità riguarda la possibilità di seguire la reunion da casa. Nonostante le numerose voci circolate sul web nelle ultime ore, al momento non risultano conferme ufficiali di una diretta streaming dedicata all’evento. La festa dovrebbe quindi svolgersi a porte chiuse e rimanere riservata agli invitati, senza alcuna possibilità per i fan di seguirla live sul sito del Gf Vip o sul canale 55.

I fan, tuttavia, potrebbero assistere indirettamente ai momenti più significativi della serata attraverso foto, video e storie pubblicate dagli stessi protagonisti sui rispettivi profili social, che sicuramente non mancheranno.

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