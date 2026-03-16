Grande Fratello Vip, Raul Dumitras crea già il caos: lite con Ibiza Altea e accuse all’ex Martina De Ioannon Domani sera inizierà ufficialmente la nuova edizione del reality, ma con alcuni concorrenti già in casa non sono mancate le prime tensioni: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, nuovamente condotto da Ilary Blasi che per l’occasione avrà al suo fianco due opinioniste d’eccezione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Domani sera, martedì 17 marzo 2026, le telecamere della casa più spiata d’Italia si accenderanno ufficialmente, ma gli autori hanno deciso di sorprendere tutti facendo entrare alcuni concorrenti qualche giorno prima. Tra questi anche Raul Dumitras, ex volto di Temptation Island dove ha partecipato con l’ormai ex fidanzata Martina De Ioannon. Nonostante siano passati pochissimi giorni, le prime tensioni in casa hanno già iniziato a farsi sentire, con Raul Dumitras che si è reso protagonista di uno scontro con Ibiza Altea e si è già espresso in maniere pungente nei confronti della sua ex: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Grande Fratello Vip, lite tra Raul Dumitras e Ibiza Altea

Alcuni concorrenti sono nella Casa del Grande Fratello Vip da qualche giorno e, nonostante il reality non sia nemmeno ufficialmente iniziato, le prime tensioni non sono tardate ad arrivare. Nelle ultime ore, i concorrenti Raul Dumitras e Ibizia Altea si sono resi protagonisti di un duro scontro. Mentre la ragazza si trovava in cucina intenta a preparare delle patate, Raul sembrerebbe aver fatto alcune facce strane che avrebbero infastidito Ibiza. "Sei educato quando vuoi – gli ha quindi detto la modella – Fare tutta questa storia, questo teatrino di venire qua, per una buccia di patata, non voglio fare una tarantella per una buccia di patata. Sei venuto qua a fare il teatrino, ti ho servito il tuo teatrino, se volevi essere educato facevi due facce in meno. Se aspettavi dieci minuti era tutto normale".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I due successivamente si sono chiariti, ma la modella si è molto alterata nei confronti dell’ex volto di Tempation Island, continuando poi a sottolineare un atteggiamento da lei considerato particolarmente maleducato. "Non è qualcosa che fai volutamente, è il tuo modo di fare, però ad un certo punto va bene fare, non voglio dire il bambino perché non ti ritengo un bambino, va bene scherzare 1, 2, 3 volte, alla terza ti rispondo, ma so che non l’hai fatto con cattiveria, so che vuoi fare il burlone tra te e Renato, però 1, 2, 3 alla terza ti ho risposto. Apprezzo che sei venuto qua, ma sei venuto qua perché hai capito che qualcosa mi ha dato fastidio, lo apprezzo va bene".

GF Vip, Raul Dumitras e le parole sull’ex Martina De Ioannon

Rimanendo sempre su Raul Dumitras, a tre giorni dalla sua entrata al GF Vip, il ragazzo si è anche già espresso nei confronti della sua ex Martina De Ioannon, conosciuta sia per aver partecipato con lui a Temptation Island che per il suo successivo percorso a Uomini e Donne. "Che rapporto c’è fra noi? Nessuno, è finita lì. Ci siamo incrociati a volte, ma ormai non c’è più nulla fra noi. Sono proprio tranquillo, sai quando la superi? Ecco, io l’ho superata. Se entrasse non sarebbe per me né un problema né un piacere. Ho visto anche che ha fatto altri percorsi e li ho visti come se lei fosse un’estranea, lì ho capito che mi ero staccato proprio. Nei miei confronti ha sbagliato e lo dirò sempre, ma la vita va avanti…".

Potrebbe interessarti anche