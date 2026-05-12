Grande Fratello Vip, Antonella Elia racconta la terribile morte del padre: “Rimpiango di non essere andata” La concorrente ha raccontato ad altri inquilini la sua difficile infanzia segnata dalla prematura morte di entrambi i genitori: ecco cosa a detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il Grande Fratello Vip 2026 sta per volgere al termine e i concorrenti in casa sono sempre meno. Negli ultimi giorni, tra una discussione e l’altra, Antonella Elia si è resa protagonista di un momento molto commovente durante il quale ha raccontato ai gieffini Lucia e Renato la sua difficile infanzia, segnata dalla morte prematura di entrambi i genitori e dal complicato rapporto con la sua seconda mamma. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

GF Vip, Antonella Elia: "Mia madre è morta quando io avevo solo 1 anno e mezzo"

L’infanzia di Antonella Elia non è stata per nulla semplice, proprio come ha raccontato più volte lei stessa in varie interviste televisive. Negli ultimi giorni, la gieffina ha ripercorso la terribile morte dei suoi genitori raccontando l’accaduto ai coinquilini Lucia Ilardo e Renato Biancardi: un momento molto commovente che non è certo passato inosservato. "Mia madre è morta quando io avevo solo 1 anno e mezzo", ha rivelato Antonella sottolineando di non avere, purtroppo, alcun ricordo di lei. Come rivelato da lei più volte, a portare via la donna sarebbe stata una leucemia fulminante che ne avrebbe causato la morte in paio di settimane.

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A seguire, dopo una perdita già indescrivibile, Antonella Elia si è ritrovata a dover fare i conti anche con la prematura perdita del padre, morto in un incidente stradale avvenuto il 17 aprile 1979 sull’Autostrada dei Fiori, nei pressi di Andora, mentre si trovava in vacanza con la nuova moglie. "Erano le vacanze di Pasqua e da lì è nato il mio odio per le vacanze pasquali… Lui e la mia seconda mamma erano andati in vacanza a Sanremo e io non ci sono voluta andare per nessuna ragione al mondo, ero voluta stare con i nonni – ha raccontato la gieffina – Sulla porta di casa a Torino, prima che lui mi portasse dai nonni, gli ho detto: ‘Addio papà’. E mi ricordo che lui mi ha guardato e ha detto: ‘Scusa, perché mi dici addio?’ Io non ho mai saputo dire perché". Nel terribile racconto, Antonella ha poi ammesso di provare ancora un po’ di rimpianto per non essere andata con loro in vacanza. L’eco mediatica avuta da queste parole ha raggiunto anche Andrea Barison, figlio di Paolo Barison, ex attaccante di Roma e Napoli, che dopo aver sentito le parole della showgirl ha scritto su X: "Suo padre morì nello stesso incidente in cui morì mio padre. Lei aveva 14 anni, io 10. Adesso scopro che lei, come me, sarebbe dovuta essere con suo padre quel giorno. Entrambi rinunciamo, lei per stare con i suoi nonni, io per stare con i miei amichetti"

Antonella Elia e il rapporto con la moglie del padre dopo la sua morte: "Non ci siamo sentite per 15 anni"

Nonostante Antonella Elia considerasse la nuova moglie del padre come una seconda mamma, il loro rapporto non ha retto alla prematura e improvvisa scomparsa dell’uomo. "Ho avuto una seconda mamma, solo che quando mio papà è morto abbiamo iniziato a litigare e a 18 anni me ne sono andata di casa. Con lei non ci siamo sentite per 15 anni e l’ho poi rintracciata, ma il rapporto non si è mai ricreato", ha rivelato Antonella. Un racconto commovente che ha colpito molto gli altri inquilini.

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