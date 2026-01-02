Grande Fratello Vip: quando inizia, la star ‘saltata’, chi sostituisce Signorini Grande Fratello Vip, tutto sul futuro del reality: data di partenza in bilico, un nome vip escluso dal cast e le ipotesi sulla nuova conduttrice.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Il futuro del Grande Fratello Vip è sempre più incerto e al centro del dibattito televisivo. Tra una data di partenza che non è più così scontata, una concorrente vip data per certa e poi "saltata" all’ultimo momento e il nodo della conduzione dopo l’uscita di scena di Alfonso Signorini, Mediaset starebbe valutando con attenzione le prossime mosse. Le decisioni definitive non sono ancora state prese, ma le indiscrezioni iniziano a delineare uno scenario ben preciso. Ecco cosa sappiamo finora sul destino del reality più discusso.

Quando inizia il Grande Fratello Vip: data a rischio e possibile stop

Inizialmente, la nuova edizione del Grande Fratello Vip era prevista per l’inizio di marzo 2026. Una collocazione strategica nel palinsesto Mediaset, pensata per rilanciare il format dopo una stagione complessa e ricca di polemiche. Tuttavia, nelle ultime settimane la situazione sarebbe cambiata in modo significativo.

Dopo il "caso Signorini", i vertici Mediaset avrebbero deciso di prendersi del tempo per riflettere sul futuro del programma. Secondo le indiscrezioni, non si esclude nemmeno una stagione di stop, una pausa necessaria per ripensare il format e ridare freschezza a un reality che, pur restando centrale, ha mostrato segnali di stanchezza. La decisione finale non è ancora stata presa: tutto verrà stabilito nelle prossime settimane, quando l’azienda valuterà ascolti, strategie editoriali e la risposta del pubblico. Al momento, dunque, la data di partenza resta congelata e il ritorno del Grande Fratello Vip non è più così scontato.

La star ‘saltata’ e chi sostituisce Signorini alla conduzione

Sul fronte del cast, intanto, arriva una rivelazione che ha già fatto discutere. L’influencer ed esperto di gossip Alessandro Rosica ha svelato che Aida Yespica sarebbe stata scelta per entrare nella Casa più spiata d’Italia. La showgirl venezuelana, volto storico del mondo reality, sembrava un nome forte per la nuova edizione, ma la sua candidatura sarebbe improvvisamente saltata, per motivi che al momento non sono stati resi noti.

Ancora più delicata è la questione della conduzione. Se il Grande Fratello Vip dovesse effettivamente tornare in onda, Alfonso Signorini non sarà al timone del programma. Al suo posto, Mediaset starebbe valutando esclusivamente profili femminili. Tra i nomi più accreditati spicca Veronica Gentili, reduce dalla conduzione de L’Isola dei Famosi la scorsa primavera e non confermata per la prossima edizione del reality adventure. In lizza anche Michelle Hunziker, volto amatissimo dal pubblico e garanzia di esperienza, oltre a Ilary Blasi, che conosce bene le dinamiche dei reality e ha già guidato con successo programmi simili.

