Grande Fratello Vip, Ilary Blasi s'infuria e sgrida tutti: il concorrente più "odiato" dal pubblico e le nomination finali Ilary Blasi torna in diretta con una nuova puntata del Grande Fratello Vip tra discussioni, confronti, nomination e sorprese per gli inquilini della Casa

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Stasera, lunedì 5 ottobre 2026, è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici hanno accolto il pubblico e gli inquilini della Casa per un nuovo appuntamento in diretta. Discussioni accesissime tra i protagonisti, alleanze e guerre dichiarate in diretta, le nuove nomination e chi è il meno votato dal pubblico: ecco tutto quello che è accaduto.

Grande Fratello Vip: che cosa è successo nella puntata di stasera (5 ottobre 2026)

Tra Danto, Federica, Guendalina, Marina e Moreno in nomination si salvano Guendalina e Marina. La puntata si scalda con il botta e risposta tra Jonathan e Andreas, poi, il triangolo Piera, Gianmarco e Roncaccia. Il fidanzato dell’influencer è entrato in Casa esponendo le sue ragioni ed esibendo una notevole delusione per i dubbi della ragazza. Un confronto che, pare, abbia definitivamente chiuso la relazione tra i due. Dopo è stato il turno di Michelle Hunziker. La conduttrice dagli studi Mediaset di Zelig ha fatto una sorpresa al suo amico Jonathan Kashanian. Successivamente, Guendalina Tavassi si è accomodata sulla "poltrona rossa che scotta" e ha avuto un dibattito accesissimo con gli altri inquilini, in particolare con Moreno Morello. Dalle insinuazioni sul rapporto troppo stretto tra l’ex inviato e Federica Morello alle frasi di Moreno, per cui la Tavassi si è sentita appellata come "poco di buono" in diretta nazionale. Finalmente brio e scintille.

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Grande Fratello Vip: il meno votato e le nomination definitive

Moreno Morello è il vip meno votato dal pubblico. Insieme a Danto è candidato all’eliminazione per le prossime nomination, mentre Federica Morello è salva. Le due donne e i due uomini più votati andranno direttamente al televoto per il verdetto della puntata di venerdì. Tutte le donne, dunque, si recano nella Mistery per le loro nomination palesi. Le più votate sono Federica e Guendalina. Arriva poi il turno degli uomini. Le modalità sono le medesime, ma la stanza dove devono recarsi è quella della Nuvola. Dopo aver scritto i nomi su un biglietto, espongono uno a uno le loro motivazioni a chi hanno deciso di indicare. I più votati sono Alex e Andreas. La lista completa di tutti i nominati è dunque la seguente: Danto, Moreno, Alex. Andreas, Federica e Guendalina. Nella puntata in onda venerdì 10 ottobre scopriremo il secondo concorrente eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip dopo Michelle Masullo per i voti del pubblico da casa.

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