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Grande Fratello Vip, una lettera inattesa e un incontro commovente nella puntata del 2 ottobre: chi è il meno votato e tutti i nominati

Dagli scontri nella Casa ai momenti più emozionanti: tutto quello che è successo durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Giornalista e content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Stasera, venerdì 2 ottobre 2026, è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Una puntata ricca di intrighi e colpi di scena con una serie di risvolti inaspettati e interessanti per il pubblico che ha seguito il reality da casa e sui social. Vediamo allora quali sono stati i momenti salienti, chi è stato il meno votato dal pubblico e quali sono state le nomination.

Grande Fratello Vip: il riassunto della puntata di venerdì 2 ottobre 2026

Marina La Rosa è la prima che si salva tra i nominati di questa sera. Subito dopo è il turno di Alex Belli. I primi blocchi espongono le frizioni che hanno animato la Casa negli ultimi giorni. Emergono le rivalità tra Federica Morello e le altre donne della Casa, mentre Marina La Rosa continua a essere il bersaglio di Alex Belli e Jonathan Kashanian. La puntata continua con una serie di scontri che animano la diretta per tutta la sua durata. Il momento più leggero riguarda Carmen Di Pietro. La concorrente ha il sogno di diventare maestra di scuola elementare. Ilary Blasi, dunque, la mette alla prova chiedendole un riassunto de I Promessi Sposi. Il risultato è a dir poco esilarante. Spazio anche alle emozioni. Nel giorno del suo tredicesimo compleanno, Guendalina Tavassi ha la possibilità di abbracciare la sua secondogenita, Chloe. L’abbraccio commosso avviene proprio nel giardino della Casa.

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GFVip: chi è il meno votato dal pubblico e quali sono le nuove nomination

C’è ancora spazio per l’interesse tra Piera e Roncaccia: la ragazza ammette di essere in confusione, ma non vuole ferire i sentimenti del suo fidanzato Gianmarco al di fuori della Casa. Proprio lui le ha inviato una lettera dove chiede un chiarimento, al di là di quella che sarà la decisione finale della Meloni. Il Vip meno votato dal pubblico è Giancarlo Danto: è lui, dunque, il primo candidato all’eliminazione successiva. Arriva il momento delle nomination in vista del prossimo appuntamento in prima serata. Gli immuni dopo le votazioni dei concorrenti della Casa sono Giulia, Jonathan e Megan. Le prime nomination palesi hanno il seguente esito: Federica, Guendalina, Marina e Moreno. I nomi indicati dai tre concorrenti immuni portano al seguente verdetto per le nomination della sesta puntata: Federica, Guendalina, Marina e Moreno. Nel corso della diretta di lunedì 5 ottobre scopriremo chi sarà il secondo candidato per la prossima eliminazione di questa edizione del Grande Fratello Vip.

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