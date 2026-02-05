Grande Fratello Vip, svelati i primi 4 concorrenti (c'è anche Todaro): ma Ilary Blasi incassa una pioggia di no In vista della nuova edizione del reality emergono i nomi dei primi concorrenti, mentre molti altri si defilano dopo il caso fatto emergere da Corona.

Con l’avvicinarsi della primavera si avvicina sempre di più anche il ritorno del Grande Fratello Vip, previsto per metà marzo 2026 con la conduzione di Ilary Blasi. L’ex conduttore Alfonso Signorini aveva già definito un possibile cast in vista di una nuova edizione, ma il caso fatto emergere da Corona e le successive dimissioni del conduttore da Mediaset hanno portato non pochi cambiamenti. Ad oggi, gli autori sarebbero dunque al lavoro per la definizione del nuovo cast, con 4 nomi già svelati e molti volti noti che, dopo aver dato l’ok a Signorini, si sarebbero invece defilati a seguito delle notizie emerse: scopriamo di più.

Grande Fratello Vip, svelati i primi 4 concorrenti

Dopo mesi di ipotesi, indiscrezioni e rumors, l’unica certezza è che il Grande Fratello Vip tornerà a primavera, e ora sono in molti a chiedersi chi saranno i concorrenti di questa nuova edizione. A rivelare i primi 4 nomi ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, svelando la presenza nel cast di Walter Zenga, Raimondo Todaro, Cicciolina e Francesca Manzini. A questi nomi, il portale Bubino Blog avrebbe aggiunto anche la possibile presenza di Antonella Elia, che in passato ha già partecipato al reality come concorrente.

"Per Ilary Blasi, nella seconda metà di marzo, si concentreranno appuntamenti importanti sia privati sia professionali: l’udienza di divorzio da Francesco Totti (prevista il 21 marzo) e l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, orfano di Alfonso Signorini, di cui la Blasi prenderà le redini. Ed è sul lavoro che si stanno concentrando le energie di Ilary. Il cast del reality è in formazione, ma noi siamo in grado di anticiparvi alcuni ‘inquilini’ famosi, come il ballerino siciliano Raimondo Todaro, ex maestro di Ballando con le Stelle e poi giurato di Amici. In dirittura d’arrivo anche l’ex calciatore Walter Zenga, l’attrice Francesca Manzini e anche Ilona Staller, più nota come Cicciolina", riporta nel dettaglio Dandolo.

GF Vip, Ilary Blasi incassa una pioggia di no

Come rivelato dalle indiscrezioni fornite da Davide Maggio, il cast scelto da Alfonso Signorini comprendeva ben 34 vip approvati dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, circa 25 già pronti a prendere parte al programma e altri 9 ancora in dubbio. Ebbene, di recente quattro di loro avrebbero però smentito categoricamente la possibile partecipazione, forse per decisioni già prese in precedenza o forse proprio a causa di quanto emerso nelle ultime settimane. Nel dettaglio parliamo di Vincenzo Schettini, Karina Cascella, Donatella Rettore e Carlotta Ferlito, che sicuramente non vedremo nella prossima edizione del reality.

