Grande Fratello Vip, debutto esplosivo: Ilary Blasi asfalta Totti e Noemi, Lucarelli carica a pallettoni. Ingressi e primi nominati Il reality è tornato su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste: ecco cosa è successo nella prima puntata

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Il ritorno del Grande Fratello Vip ha finalmente preso forma. La prima puntata della nuova edizione, andata in onda giovedì 17 settembre su Canale 5, ha segnato il ritorno di Ilary Blasi al timone del reality, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata è stata soprattutto l’occasione per completare il cast e accompagnare nuovi concorrenti attraverso la celebre porta rossa. Quattro protagonisti – Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi – erano già entrati nella Casa durante l’esperimento della Open House, andato in onda su Mediaset Infinity. Scopriamo meglio che cosa è successo nel corso della diretta.

Grande Fratello Vip: il riassunto della prima puntata su Canale 5 (17 settembre)

Nel corso della puntata, il pubblico ha iniziato a conoscere gli altri volti scelti per questa edizione, tra personaggi televisivi, protagonisti dei social e concorrenti già esperti di reality. Tra gli ingressi più attesi c’erano Alex Belli, Marina La Rosa, Valeria Marini e Guendalina Tavassi, insieme agli altri nomi annunciati nel cast. Non sono mancati neppure i primi momenti di confronto e le dinamiche destinate a diventare centrali nelle prossime settimane. Ilary Blasi apre la puntata con tanto di frecciatina a Totti e Noemi per via dell’anniversario "incriminato". L’ingresso della ballerina Megan Ria scalda gli animi. Alle domande di Selvaggia Lucarelli sul presunto triangolo con Elodie e Franceska Nuredini risponde che non vuole che le associno "gossip beceri". L’opinionista ribatte dicendo che non è certo Margherita Hack.

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Gf Vip 2026: chi sono i nominati della prima puntata

La puntata continua con le incursioni di Alessandra Mussolini, vincitrice della scorsa edizione, e le coreografie di Francesca Manzini per permettere agli inquilini di ottenere il budget per la spesa. Le prime nomination scaldano subito gli animi. Carmen Di Pietro è la più votata. Va così immediatamente al televoto e se la prende con Piera Meloni e Alessandro Varsi, che l’hanno indicata per primi insieme a Jonathan Kashanian. Entra Valeria Marini, promette con tanto di contratto che sarà l’ultima volta nella Casa e sono già scintille con Carmen Di Pietro per via dell’età. La seconda concorrente al televoto è Federica Morello, modella e volto conosciuto a Ciao Darwin. Ilary Blasi ha però affermato in studio che si tratta di un televoto al contrario. Il concorrente più votato, infatti, non sarà eliminato, ma immune. Al terzo round, i nomi più votati sono quelli di Moreno Morello e del personal trainer Giancarlo Danto. I due si aggiungono a Federica Morello e Carmen Di Pietro. La puntata si conclude con l’ingresso di Alessandra Mussolini e Francesca Manzini in studio: la nuova edizione è ufficialmente cominciata.

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