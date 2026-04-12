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Grande Fratello VIP, polemiche per battute omofobiche di Mussolini e Berry

Alcune frasi pronunciate durante un gioco da Alessandra Mussolini e Marco Berry riaccendono le polemiche sul Grande Fratello Vip.

Thomas Cardinali

Thomas Cardinali

Giornalista

Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Ilary Blasi - Grande Fratello VIP
Mediaset Infinity

Nuova polemica nella Casa del Grande Fratello Vip, dove anche in questa edizione il linguaggio dei concorrenti finisce sotto osservazione. Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ha fatto capire chiaramente che certi scivoloni non sono più tollerati. Ed è proprio in questo contesto che, nelle ultime ore, due episodi distinti hanno acceso il dibattito sui social, coinvolgendo Alessandra Mussolini e Marco Berry.

Grande Fratello Vip, Mussolini e Berry a rischio squalifica?

Tutto è avvenuto durante una serata l tra imitazioni e momenti di leggerezza. Mussolini, impegnata in una parodia del ballerino Raimondo Todaro con tanto di parrucca, si è lasciata sfuggire una frase che ha subito creato imbarazzo tra i coinquilini: "Guardate come sono conciata. Vabbè così sembro un travo…". La reazione nella stanza è stata immediata, tra risate e tentativi di contenere la situazione. Paola Caruso ha provato a suggerire una via d’uscita: "Sembra una traversa, voleva dire una traversa", e la stessa Mussolini ha corretto il tiro: "Esatto, sembro una traversa".

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La scena è poi scivolata su toni ironici, con Todaro che ha scherzato: "La cosa bella è che rischio io. In questo momento squalificherebbero Raimondo", mentre un’altra concorrente ha aggiunto: "Ale stai tranquilla, dopo questa squalificano Raimondo, non eliminano te". Un modo per alleggerire un momento che però, fuori dalla Casa, ha avuto un impatto ben diverso.

Poco dopo, anche Berry è finito al centro della polemica. Durante un un altro gioco, mentre cercava i compagni nascosti, ha esclamato: "Si sono nascosti bene, ma guarda che F…". Una frase rimasta sospesa ma che è bastata per innescare le critiche di una parte del pubblico.

Nuovo caso dopo quello di Dario Cassini

Non è un caso isolato. Nei giorni precedenti anche Dario Cassini era stato al centro di un episodio simile, contribuendo a creare un clima di maggiore attenzione su ciò che viene detto all’interno della Casa. Sui social, infatti, le reazioni si sono divise tra chi chiede provvedimenti e chi invita a considerare il contesto e l’assenza di un’intenzione esplicitamente offensiva.

La linea del programma, già negli anni scorsi con Alfonso Signorini al timone, è stata quella di valutare caso per caso, senza automatismi. Un approccio che anche questa edizione targata Ilary Blasi sembra destinato a confermare. Resta però il tema più ampio: in un reality costruito sulla spontaneità e sulla diretta continua, ogni parola può trasformarsi in un caso mediatico. E il confine tra leggerezza e responsabilità infiamma il dibattito tra i fan del programma che continua ad essere nonostante il calo di ascolti tra i più seguiti sui social.

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