Grande Fratello Vip, Ibiza Altea e Dario Cassini al centro della bufera: frasi omofobe contro Renato Biancardi
Nelle ultime ore è scattata una forte polemica nei confronti dei due concorrenti che si sarebbero resi protagonisti di frasi del tutto fuori luogo.
La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi, è iniziata ufficialmente da solo una settimana, ma già ci ritroviamo a fare i conti con la prima enorme polemica. A pochi giorni dal debutto, il reality di Canale 5 è stato travolto da una vera e propria bufera scatenata da alcune frasi del tutto fuori luogo pronunciate da due gieffini. Parliamo del comico Dario Cassini e della modella Ibiza Altea, entrambi finiti nel mirino del pubblico per episodi diversi ma accomunati dallo stesso filo rosso, ovvero l’utilizzo di un linguaggio omofobo nei confronti del coinquilino Renato Biancardi. Davanti a questo il web è immediatamente insorto chiedendo provvedimenti, ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.
GF Vip, Dario Cassini e la battuta fuori luogo a Renato Biancardi
Per ciò che riguarda Dario Cassini, tutto sarebbe nato da un momento apparentemente innocuo in cucina: Renato Biancardi si era avvicinato sentendo l’odore delle mele al forno mentre Dario Cassini stava servendo la frutta e, ad un certo punto, proprio quest’ultimo si sarebbe rivolto al coinquilino con una battuta omofoba, esclamando: "Sono mele, ricc***one!". Renato Biancardi, davanti alla frase infelice, ha tentato prontamente di salvare il comico replicando "Pittore?", nel tentativo di coprire la parola. Cassini, cogliendo l’ancora di salvataggio offerta dal coinquilino, ha quindi provato a correggere il tiro sostenendo di aver detto "Riccone".
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Sul web molte persone si sono subito scagliate contro questa frase infelice e del tutto fuori luogo, soprattutto perché in una sola settimana è la seconda volta che il comico finisce al centro della polemica per ciò che dice. Nei giorni precedenti, infatti, Cassini si era rivolto ad Antonella Elia chiedendole, in tono scherzoso, se avesse potuto "abusare di lei". Parole che, anche se pronunciate in chiave ironica, pesano e oggi non passano più inosservate.
Grande Fratello Vip, Ibiza Altea: la tisana al finocchio e la risposta che divide
Poco dopo, in casa si è consumato anche un altro episodio simile, che questa volta ha visto protagonista la modella Ibiza Altea. Mentre la concorrente era intenta a preparare una tisana, Renato Biancardi le ha chiesto: "Cos’è, al finocchio?". La risposta di Ibiza Altea è stata: "Sì, un po’ come te". Una battuta che in pochi secondi ha spaccato il pubblico in due: da un lato c’è chi ha interpretato la frase come una semplice uscita ironica tra coinquilini, dall’altro c’è invece chi ha visto in quelle parole l’ennesima conferma di un clima nella Casa sempre più scivoloso sul piano del linguaggio. La vera domanda ora è: davanti all’insurrezione del popolo del web, cosa deciderà di fare la produzione del Grande Fratello Vip?
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