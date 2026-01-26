Grande Fratello Vip, Pier Silvio Berlusconi sfida Corona: “Il reality si farà” (ma intanto slitta)
Secondo le ultime indiscrezioni, l'ad del Biscione avrebbe dato il via libera alla produzione dello show. Ma restano da definire le tempistiche e la scelta della conduttrice.
Pier Silvio Berlusconi ha deciso: il Grande Fratello Vip non verrà sacrificato sulla graticola del caso Signorini‑Corona. Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Dagospia, il reality nel 2026 si farà, anche se con ogni probabilità partirà più tardi del previsto e dopo una profonda operazione di ‘bonifica’ d’immagine e di metodo. Una scelta che suona come una sfida diretta a Fabrizio Corona, proprio mentre la magistratura mette un freno deciso al suo format online Falsissimo. Ecco tutti i dettagli.
Grande Fratello Vip, la linea dura di Pier Silvio Berlusconi
Secondo le indiscrezioni rilanciate da Dagospia, a Cologno Monzese il dado sarebbe ormai tratto. Il Grande Fratello Vip 2026 tornerà in onda, a dispetto dei rumor su una possibile cancellazione definitiva circolati negli ultimi giorni. Per l’ad di Mediaset, infatti, non trasmettere il reality sarebbe stato equivalente ad ammettere la vittoria di Corona dopo mesi di accuse, video e rivelazioni sul cosiddetto ‘sistema Signorini’. E a quanto pare quella del GF è una bandiera che Pier Silvio non ha alcuna intenzione di ammainare.
Al cuore della vicenda ci sarebbe anche Endemol, casa di produzione del format, finita indirettamente nel mirino dopo le accuse di Corona su presunti favoritismi e dinamiche opache nella selezione dei concorrenti. Proprio Endemol, sempre secondo Dagospia, avrebbe ricevuto "il via libera per la nuova stagione e si sarebbe mossa con un audit interno per fare chiarezza sul tanto vagheggiato ‘caso Signorini’…non rilevando alcuna ‘criticità’". Tutto, insomma, sarebbe maturo per portare a compimento anche questa edizione del GF Vip.
Chi condurrà il Grande Fratello Vip
Chiarito che il GF Vip non verrà archiviato, resta ora da sciogliere il nodo della conduzione. Dagospia indica in Ilary Blasi la candidata principale a raccogliere l’eredità del format vip, con il sostegno della dirigenza Mediaset. Sarebbe un ritorno forte, dopo gli anni all’Isola dei Famosi e la lunga esposizione mediatica per la fine del matrimonio con Francesco Totti.
Resta sullo sfondo anche Veronica Gentili, reduce dalla conduzione dell’ultima stagione dell’Isola, dove – pur apprezzata per la sua professionalità – non ha però centrato gli ascolti sperati. La scelta definitiva spetterà a Mediaset e alla produzione del reality. Ma quel che è certo è che i tempi di produzione si allungheranno parecchio. Il GF Vip è una ‘macchina’ complessa, con un cast da costruire, sponsor da rassicurare e meccanismi da ritarare alla luce dell’audit e delle vicende degli ultimi mesi. Ecco perché, pur confermato, il reality potrebbe finire in stand by e slittare rispetto alla sua tradizionale collocazione. Per consentire a Mediaset e a Endemol di lavorare con maggiore prudenza.
