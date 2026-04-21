Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale Stasera 21 aprile il Gf Vip non va in onda per lasciare spazio alla Coppa Italia: Ilary Blasi slitta al mercoledì ma raddoppia con una doppia puntata ravvicinata.

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Serata rivoluzionata su Canale 5: il Grande Fratello Vip si ferma (così come Gerry Scotti), ma l’appuntamento con Ilary Blasi e il suo colorato carrozzone di polemiche e dinamiche è solo rinviato. La puntata prevista per martedì 21 aprile 2026 non andrà in onda, sacrificata sull’altare del grande calcio. Una decisione strategica di Mediaset che riscrive il palinsesto, senza però penalizzare il reality, che manterrà la doppia puntata settimanale.

Grande Fratello Vip non va in onda il 21 aprile: spazio a Inter-Como

Questa sera Canale 5 trasmetterà infatti la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, dopo lo 0-0 maturato nella gara d’andata. Il calcio si prende così la prima serata dell’ammiraglia Mediaset, con il match in diretta dalle ore 20:30, costringendo il Biscione a riorganizzare l’intero palinsesto. Il risultato è uno slittamento secco per il Grande Fratello Vip: la puntata inizialmente prevista per martedì 21 aprile viene posticipata a mercoledì 22 aprile 2026. Ma la vera novità è che il reality non rinuncia al doppio appuntamento settimanale. Confermata infatti anche la diretta di venerdì 24 aprile. Ilary Blasi sarà quindi in onda con due puntate a distanza di appena 48 ore, una scelta che punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico mentre il programma sembra (finalmente) entrato nella sua fase clou.

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Gf Vip, il nuovo calendario aggiornato: quando torna in onda

Dietro questa decisione c’è anche un dato preciso: gli ascolti sono in crescita. Dopo un inizio complicato, il Grande Fratello Vip sta recuperando terreno settimana dopo settimana. La puntata di venerdì scorso ha registrato il 17,3% di share, superando in percentuale lo show di Rai Dalla strada al palco, fermo al 16,7%, e migliorando rispetto al 15,1% della diretta del martedì precedente.

Numeri che hanno convinto Mediaset a dare fiducia al format, nonostante le critiche e le polemiche che hanno accompagnato la prima parte di questa edizione. Non a caso, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un allungamento della durata del reality: secondo le ultime indiscrezioni da Cologno Monzese, la finale potrebbe slittare al 19 maggio 2026, circa due settimane oltre la data inizialmente prevista.

Pur dettato da cause di forza maggiore, lo slittamento di 24 ore potrebbe rivelarsi addirittura positivo per la salute del reality. Saltando la serata del martedì, infatti, Ilary Blasi eviterà la sfida contro Il Commissario Montalbano su Rai 1, che continua a macinare ottimi ascolti nonostante la messa in onda di repliche di vecchia data; mercoledì sera invece il Gf Vip se la vedrà contro il film Sister Act 2, un competitor molto meno ingombrante. Questo cambio d’avversario potrebbe portare a una crescita ulteriore degli ascolti rispetto alle ultime emissioni.

Dopo le due puntate ravvicinate di questa settimana, il programma tornerà poi alla sua collocazione abituale. È già confermata infatti la diretta di martedì 28 aprile su Canale 5, mentre le successive puntate restano in via di definizione.

Ecco il calendario aggiornato:

Undicesima puntata: mercoledì 22 aprile

mercoledì 22 aprile Dodicesima puntata: venerdì 24 aprile

venerdì 24 aprile Tredicesima puntata: martedì 28 aprile

martedì 28 aprile Quattordicesima puntata: venerdì 1 maggio (da confermare)

Palinsesto Canale 5: salta anche La Ruota della Fortuna

Oltre alla mancanza del Gf vip, stasera su Canale 5 si ferma anche La Ruota della Fortuna sempre per lasciar spazio a Inter-Como (che inizierà alle ore 20.30. L’altra semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio (2-2- all’andata) sarà trasmessa invece domani 22 aprile su Italia 1. Questo provocherà lo slittamento de Le Iene di Veronica Gentili, che eccezionalmente andranno in onda il giovedì.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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