Grande Fratello Vip, partenza anticipata: 4 concorrenti entrano dopodomani. Chi sono e cosa faranno
La nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi aprirà le porte della casa più spiata d’Italia già il prossimo 13 marzo: arriva la Open House
Il Grande Fratello VIP gioca d’anticipo. Al via il prossimo 17 marzo, la nuova edizione del reality show – condotto da Ilary Blasi dopo lo scoppio del caso Signorini-Corona – aprirà infatti le porte delle casa più spiata d’Italia già dopodomani. Il motivo? La novità di quest’anno sarà la Open House: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi varcheranno l’iconica porta rossa il prossimo 13 marzo per svelare i ‘segreti’ della nuova casa. Smentite, intanto, le voci di un possibile ritiro di Paola Caruso dal cast. Scopriamo tutti i dettagli.
Grande Fratello VIP 2026 inizia in anticipo, apre la Open House: cos’è
La nuova edizione del Grande Fratello VIP è chiamata ad aprire una nuova ‘era’ per il reality show, reduce dal flop dell’ultima edizione e, soprattutto, dallo scoppio del caso Signorini-Corona che ha portato all’addio del conduttore. E quale migliore soluzione per ‘dimenticare’ il passato se non a suon di novità; Mediaset ha voluto fare le cose in grande a partire dalla conduzione (con Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici) e introducendo la Open House. Al via il prossimo 17 marzo, il GF Vip aprirà infatti le porte della casa più spiata d’Italia in anticipo a quattro concorrenti. Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi faranno il loro ingresso già dopodomani, venerdì 13 marzo, e sarà possibile seguirli nelle finestre live disponibili sul sito del programma e su Mediaset Infinity. A loro il compito di svelare i ‘segreti’ della nuova casa e, di fatto, a iniziare la convivenza in anticipo.
Paola Caruso, nessun giallo sul ritito: il cast
Quattro concorrenti anticiperanno dunque il loro debutto al Grande Fratello VIP 2026 a dopodomani. I restanti 12 coinquilini varcheranno l’iconica porta rossa martedì 17 marzo, in occasione delle prima puntata, come da programma. Tra questi ci sarà anche Paola Caruso, che ha smentito i rumor del suo presunto ritiro dichiarandosi pronta a "entrare piena di gioia nella casa del GF Vip" attraverso una storia sui social. Il cast rimane quindi invariato; di seguito l’elenco completo dei concorrenti:
- Adriana Volpe
- Alessandra Mussolini
- Antonella Elia
- Barbara Prezia
- Dario Cassini
- Francesca Manzini
- GionniScandal
- Giovanni Calvario
- Ibiza Altea
- Lucia Ilardo
- Marco Berry
- Nicolò Brigante
- Paola Caruso
- Raimondo Todaro
- Raul Dumitras
- Renato Biancardi
