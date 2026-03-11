Grande Fratello Vip, partenza anticipata: 4 concorrenti entrano dopodomani. Chi sono e cosa faranno La nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi aprirà le porte della casa più spiata d’Italia già il prossimo 13 marzo: arriva la Open House

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Grande Fratello VIP gioca d’anticipo. Al via il prossimo 17 marzo, la nuova edizione del reality show – condotto da Ilary Blasi dopo lo scoppio del caso Signorini-Corona – aprirà infatti le porte delle casa più spiata d’Italia già dopodomani. Il motivo? La novità di quest’anno sarà la Open House: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi varcheranno l’iconica porta rossa il prossimo 13 marzo per svelare i ‘segreti’ della nuova casa. Smentite, intanto, le voci di un possibile ritiro di Paola Caruso dal cast. Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello VIP 2026 inizia in anticipo, apre la Open House: cos’è

La nuova edizione del Grande Fratello VIP è chiamata ad aprire una nuova ‘era’ per il reality show, reduce dal flop dell’ultima edizione e, soprattutto, dallo scoppio del caso Signorini-Corona che ha portato all’addio del conduttore. E quale migliore soluzione per ‘dimenticare’ il passato se non a suon di novità; Mediaset ha voluto fare le cose in grande a partire dalla conduzione (con Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici) e introducendo la Open House. Al via il prossimo 17 marzo, il GF Vip aprirà infatti le porte della casa più spiata d’Italia in anticipo a quattro concorrenti. Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi faranno il loro ingresso già dopodomani, venerdì 13 marzo, e sarà possibile seguirli nelle finestre live disponibili sul sito del programma e su Mediaset Infinity. A loro il compito di svelare i ‘segreti’ della nuova casa e, di fatto, a iniziare la convivenza in anticipo.

Paola Caruso, nessun giallo sul ritito: il cast

Quattro concorrenti anticiperanno dunque il loro debutto al Grande Fratello VIP 2026 a dopodomani. I restanti 12 coinquilini varcheranno l’iconica porta rossa martedì 17 marzo, in occasione delle prima puntata, come da programma. Tra questi ci sarà anche Paola Caruso, che ha smentito i rumor del suo presunto ritiro dichiarandosi pronta a "entrare piena di gioia nella casa del GF Vip" attraverso una storia sui social. Il cast rimane quindi invariato; di seguito l’elenco completo dei concorrenti:

Adriana Volpe

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Barbara Prezia

Dario Cassini

Francesca Manzini

GionniScandal

Giovanni Calvario

Ibiza Altea

Lucia Ilardo

Marco Berry

Nicolò Brigante

Paola Caruso

Raimondo Todaro

Raul Dumitras

Renato Biancardi

