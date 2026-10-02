Grande Fratello Vip, gieffini nel panico per un topo: urla nella Casa e concorrenti terrorizzati Un improvviso avvistamento in cucina ha fatto scattare il caos tra i concorrenti, costringendo anche la regia a cambiare inquadratura,

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La serata sembrava trascorrere senza particolari scossoni nella Casa del Grande Fratello Vip, quando un episodio del tutto inatteso ha cambiato rapidamente l’atmosfera. Alcuni concorrenti si trovavano infatti in giardino quando dall’interno sono arrivate urla e richieste di aiuto, provocate dalla presenza di un topo che sarebbe stato visto aggirarsi tra gli ambienti della Casa. Una situazione che, nel giro di pochi istanti, ha trasformato una normale serata in una vera caccia al roditore.

Le urla improvvise dalla Casa del Grande Fratello VIP

Tutto è cominciato mentre Marina La Rosa, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia erano in giardino e stavano conversando. Dall’interno, però, la voce di Giulia Provvedi ha improvvisamente attirato l’attenzione degli altri concorrenti: "Ragazzi c’è un topo, è qui, c’è un topo in casa aiuto".

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In un primo momento Marina La Rosa non sembra aver dato troppo peso alla segnalazione, pensando che potesse trattarsi di uno scherzo: "Dai basta, non è vero", avrebbe risposto. La situazione, tuttavia, è apparsa subito più seria quando Giulia ha continuato a urlare ed è uscita in giardino visibilmente spaventata.

A quel punto gli altri concorrenti sono corsi verso la cucina, indicata come il punto in cui sarebbe stato avvistato l’animale. Giulia, nel frattempo, avrebbe cercato rifugio salendo sopra una poltrona, mentre le urla continuavano a provenire dagli ambienti della Casa.

La regia interrompe le immagini al GF VIP

L’episodio ha avuto conseguenze anche sulla diretta, dal momento che la regia ha deciso di intervenire proprio mentre i concorrenti cercavano di capire dove fosse finito il topo. L’audio è stato tolto e l’inquadratura è stata spostata, mostrando per diversi minuti la camera da letto.

Una scelta che ha inevitabilmente alimentato la curiosità degli spettatori, costretti a seguire la situazione senza poter vedere direttamente cosa stesse accadendo negli altri ambienti. Le telecamere sono rimaste puntate su alcuni concorrenti che dormivano, apparentemente estranei al caos che si stava consumando nel resto della Casa.

Guendalina Tavassi scherza sul roditore

Dopo diversi minuti la regia è tornata a mostrare il giardino, dove alcuni concorrenti erano ancora svegli. Ed è proprio qui che Guendalina Tavassi ha deciso di prendere la situazione con ironia, anche mentre faceva gli auguri alla figlia Chloe: "Amore auguri, c’è un topo per te!", ha scherzato la concorrente, trasformando l’imprevisto in una battuta. Poco dopo, sempre con tono ironico, ha aggiunto: "Intanto andiamo a cercare la pantegana che c’è dentro casa".

Il topo è ancora introvabile

Al momento, il mistero resta aperto perché il roditore non sarebbe stato più individuato. Giulia Provvedi avrebbe raccontato che l’ultimo avvistamento era avvenuto prima in cucina e successivamente nel salone, ma dopo quei momenti l’animale è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Resta quindi da capire se il topo sia ancora nascosto da qualche parte nella Casa oppure se sia riuscito a trovare un’uscita. Una cosa, però, è certa: il suo improvviso ingresso ha regalato agli spettatori una delle scene più movimentate della serata, con tanto di urla, concorrenti sulle poltrone e una vera e propria ricerca improvvisata.

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