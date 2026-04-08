Grande Fratello Vip, pagelle: Lucarelli salva il reality (8), Todaro fa il signore con Francesca Tocca (7), Ilary Blasi top ma perché allungarla? (4) Tanti temi ed emozioni nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 7 aprile 2026, al top Selvaggia Lucarelli, ma ci sono anche i bocciati: eco le nostre pagelle

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si è conclusa la settima puntata del "Grande Fratello Vip (qui il RECAP con tutti i momenti più importanti della serata), appuntamento che ha toccato diversi temi, segno evidente di come le dinamiche in ‘Casa’ stiano diventando interessanti, anche se il pubblico non sembra sempre rispondere presente. Ancora una volta Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli si confermano la marcia in più di questa edizione, anche se sembra essere una mossa da kamikaze l’idea di Mediaset di allungare il programma.

Le emozioni non sono mancate, in modo particolare nell’incontro tra Raimondo Todaro e la sua bambina Jazmine, ma anche i momenti che sarebbe meglio dimenticare, come la lite Elia-Mussolini e quello che è stato ribattezzato come "Tanga Gate".

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Ecco quindi le nostre personalissime pagelle della settima puntata del Gf Vip 2026 in onda martedì aprile su Canale 5.

Grande Fratello Vip, puntata 7 aprile 2026: le pagelle

Ilary Blasi, non solo sarcasmo (voto 8). Non è certamente ripetitivo sostenere che lei sia la marcia in più di questo "Grande Fratello Vip", la sua ironia mancava davvero rispetto alle edizioni troppo seriose e spesso moraleggianti di Alfonso Signorini. Lei non esita anche a prendere in giro se stessa, cosa non comune tra le colleghe, come ha fatto stasera arrivando a sostenere ridendo di non portare le mutande (solo una battuta?), ma questa volta ci è piaciuta tantissimo soprattutto quando si è commossa per l’abbraccio tra Raimondo Todaro e la sua bambina Jazmine, dove probabilmente avrà rivisto la sua situazione con il suo ex Francesco Totti, non sempre così serena. In fondo, anche lei è una mamma che adora i suoi figli.

Selvaggia Lucarelli, insostituibile, (voto 8). In passato lei aveva criticato senza troppe remore il programma, per questo c’era chi credeva potesse essere un pesce fuor d’acqua, niente di più sbagliato. Lei sa vedere sempre con estrema lucidità quello che accade, arrivando a bacchettare i concorrenti se lo ritiene necessario. Lo ha fatto con Renato, che ha sbandierato la notte passata con Lucia, ma anche con Alessandra Mussolini per il suo modo di fare teatrale, anche con lei l’effetto noia viene accantonato.

Raimondo Todaro, cuore di papà (voto 7). Impossibile non commuoversi per la sorpresa organizzata per il ballerino, che già nella giornata di Pasqua aveva dedicato un dolce pensiero alla sua bambina, Jazmine. Lui soffre particolarmente per non poterla vedere come vorrebbe, per questo non appena la piccola è arrivata e gli è corsa incontro lui si è sciolto in lacrime, felice per averla nuovamente vicino, anche se per pochi minuti. Davvero apprezzata il suo invito a mandare un abbraccio alla ex, Francesca Tocca, riconoscendo come lei sia una super mamma, non è da tutti.

Francesca Manzini, innamorata segreta (voto 7). Il legame che ha stretto con Raimondo Todaro è certamente forte, ma appare difficile pensare che si tratti solo di una sintonia come quella che si instaura tra che amici. Lei ha ammesso candidamente che si sarebbe dichiarata a lui se non avesse un blocco personale, questa volta lei si è giustificata sottolineando di riferirsi al suo ex mai dimenticato, ma sarà vero? Probabilmente no, l’imitatrice ha svelato le caratteristiche del suo uomo ideale, sembra essere davvero la copia del ballerino come hanno capito anche alcuni coinquilini. La convivenza potrebbe non essere semplice, lei ne approfitterà per rifarsi gli occhi.

Lucia Ilardo, finta gelosa (voto 4). Un’attrazione tra due ragazzi giovani può nascere facilmente, specialmente se si convive 24 ore su 24 come al "Gf Vip", ma il modo di agire della ragazza sembra ripercorrere un copione già visto a "Temptation Island". In estate, infatti, lei non era riuscita a resistere a due tentatori nonostante fosse fidanzata, ora invece sta provando a professarsi gelosa di Renato, pur facendo ogni tanto gli occhi dolci a Nicolò.. Insomma, il sentimento non c’è, a dominare sembra essere la voglia di essere al centro dell’attenzione, in fondo di lei si parla solo per questo.

Alessandra Mussolini, davvero eccessiva (voto 4). Nelle scorse puntate l’ex deputata era stata la marcia in più di questo "Grande Fratello Vip", contribuendo a tenere allegra la ‘Casa’ (iconica la sua imitazione di Adriana Volpe mentre prepara una torta, diventata una hit), ma questa sera ha decisamente esagerato. È infatti arrivata ad accusare senza mezzi termini Antonella Elia, parlando addirittura di un suo atteggiamento violento solo perché lei ha voluto prendere le difese di Francesca Manzini, per poi arrivare a prenderla in giro facendo di fare yoga, rendendo l’atmosfera ancora peggiore. Tutto questo le è valso le critiche di Selvaggia Lucarelli, ma soprattutto di Cesara Buonamici, che ha invitato lei e Paola Caruso a chiedersi se non fossero loro a essere in torto. Attirare l’attenzione va bene, ma non con un modo di fare così teatrale.

Mediaset, kamikaze (voto 4). Fino a pochi giorni fa si parlava di chiusura anticipata del programma, legata agli ascolti che non riescono ancora a decollare, da addebitare però con ogni probabilità a un’assuefazione che il pubblico ha per i reality. E invece ora sembra esserci un dietrofront di Mediaset, che starebbe pensando di allungare il programma almeno di una settimana. Che senso ha? Poco verrebbe da dire, sembra essere quasi un’agonia che vogliamo prolungare, anche se il cast in fin dei conti non sembra sempre così male assortito.

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