Grande Fratello Vip, pagelle: Valeria Marini unica imperatrice (8), Meloni da Terra Amara (4), Andreas Muller non è mica Gesù Cristo (3) Valeria Marini è la vera imperatrice della Casa, Piera Meloni sembra uscita da una soap turca e Andreas Muller scopre che il fascino non garantisce l’assoluzione: finalmente una puntata ricca di colpi di scena

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Al Grande Fratello Vip non si salva nessuno. O quasi. Ogni puntata c’è chi si prende la scena, chi inciampa nella dinamica sbagliata, chi regala spettacolo e chi, invece, ci fa venire la voglia impellente di prendere il telecomando e accendere Netflix. Allora eccoci qui: le pagelle della Casa più spiata d’Italia, dove non contano immunità, strategie o preferenze degli autori. Conta una cosa sola: quanto siete riusciti a lasciarci qualcosa. Promossi, rimandati, bocciati e qualche caso umano da tenere d’occhio e scuotere a puntino. I voti sono insindacabili, le motivazioni molto meno. Se qualcuno si offende, pazienza: tanto venerdì prossimo si ricomincia. Sempre su Libero Magazine con le pagelle dei protagonisti più rilevanti, nel bene e nel male, della puntata.

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Finalmente una signora puntata. Voto 9. Dovevamo arrivare alla settima diretta stagionale per avere finalmente un appuntamento degno di questo nome. Dalle frasi "choc" di Andreas Muller alle insinuazioni di Guendalina Tavassi, che mette in discussione persino il rapporto "padre e figlia" tra Federica e Moreno Morello: le carte sono finalmente tutte sul tavolo. All’appello mancavano soltanto i soliti due o tre comodini. Ma, per quanto mi riguarda, possono tranquillamente continuare a fare parte dell’arredamento stabile: non tutto quello che entra nella Casa deve per forza produrre una dinamica. Gli autori, questa volta, hanno confezionato una diretta ricca di blocchi, incastrati uno dopo l’altro con un ritmo finalmente degno di un reality, e accompagnati da filmati che sono stati la vera ciliegina sulla torta. Litigi, sospetti, accuse, rivelazioni: per una sera abbiamo avuto tutto quello che finora era mancato. Bravi. Avete fatto il vostro lavoro. E io, per prima, sono pronta a rimangiarmi tutte le critiche che vi ho rivolto nelle scorse settimane. Non fateci pentire di questo 9. Daje!

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Nessuno può mettere Valeria in un angolo. Voto 8. La citazione l’ha utilizzata Michelle Hunziker in collegamento dagli studi di Zelig, ma io, guarda caso, avevo già deciso di giocarmela nelle mie pagelle. Diciamolo: organizzano una festa di compleanno e chi resta fuori? Valery stellare, diva, iconica, attrice, produttrice, regista, modella e chi più ne ha più ne metta? Giacomo e Varsi, ma chi so’? Voi avete la possibilità di trascorrere i giorni più significativi della vostra carriera accanto a Valeria Marini e la lasciate fuori dal party? Ma siamo seri. Valeria avrà pure le sue manie di protagonismo — e a volte può risultare ingombrante, diciamolo — ma è difficile mettere in discussione quanto sia generosa, dolce e soprattutto divertentissima. E in una Casa che, fino a questo momento, ha prodotto più sbadigli che dinamiche memorabili, lei resta una delle poche vere quote spettacolo del cast. Quindi, cari Giacomo, Varsi e company, una domanda soltanto: ma voi con chi pensavate di festeggiare? Puoi organizzare il party che vuoi, ma Valeria Marini non si lascia fuori dalla festa. Mai. Nessuno. Può. Mettere. Valeria. In. Un. Angolo.

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Piera Meloni come Cecilia Rodriguez (magari). Voto 4. Una dinamica trita e ritrita che, inevitabilmente, ci riporta all’indimenticabile triangolo Rodriguez-Monte-Moser del 2017. Peccato che, come spesso accade al Grande Fratello, questa volta sembrava di assistere alla replica della replica. Diciamo che è stata un po’ la dinamica del "quando lo ordini" vs "quando ti arriva a casa". Piera ci gira intorno, fa drammi, tira il freno a mano, ma alla fine lo hanno capito tutti: con il fidanzato la fiamma sembra parecchio fioca e, il bel Roncaccia, pare essere già in pole position. Ma il problema, a dirla tutta, non sono nemmeno loro. Il vero colpevole è chi ha deciso di spremere questa dinamica per tre puntate senza riuscire a tirarne fuori uno straccio di brivido. Niente bacio rubato, niente armadio incriminato, niente tenda sospetta in Casa. Solo le sceneggiate drammatiche di Piera, il fidanzato ferito e il belloccio che aspetta il suo momento. Più che un triangolo amoroso, un triangolo delle Bermuda: sparita la tensione. Che poi noi ci guardiamo tutto, eh. Ma almeno dateci qualcosa da poter pagellare.

Jonathan Kashanian e Andreas Muller. Voto: 3 a testa. Qui, per una volta, il voto è democratico. Jonathan perché prende una discussione e sembra trasformarla in una causa di Stato, raccogliendo parole, accuse e indignazione per costruirsi addosso il ruolo della vittima. Attenzione: se qualcuno usa termini offensivi, è giusto parlarne. Ma un conto è dire "questa cosa mi ha ferito", un altro è spremere la dinamica fino all’ultima goccia di vittimismo. E Andreas? Beh, Andreas ha un enorme vantaggio: è Andreas Muller. Bello, pacato, faccia da bravo ragazzo e sposato con Veronica Peparini: praticamente il pacchetto completo per essere assolto sui social ancora prima di finire sul banco degli imputati. Ma il fascino non è un’attenuante e la faccia da angelo non dà diritto all’immunità diplomatica. Se ha detto qualcosa di fuori luogo, se ne parla. Insomma, Jonathan non è automaticamente la vittima e Andreas non è automaticamente l’innocente. Uno non può trasformare ogni discussione in un processo e l’altro non può essere assolto perché è bono. Perché al Grande Fratello, a quanto pare, abbiamo ancora questa strana esigenza di trovare un santo e un mostro. Quando magari sono solo due concorrenti che hanno sbagliato entrambi.

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