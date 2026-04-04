Grande Fratello Vip, le pagelle: Paola Caruso criticona (4), Selvaggia Lucarelli eroica (8), Antonella Elia crolla dopo la puntata (7) Ecco top e flop della sesta puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 3 aprile 2026, tra momenti divertenti e lacrime, le emozioni non sono mancate

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Mediaset

CONDIVIDI

Si è conclusa la sesta puntata del "Grande Fratello Vip (qui il RECAP con tutti i momenti più importanti della serata e le nomination), appuntamento che non ha mancato di regalare emozioni, ma anche momenti divertenti grazie all’ironia di Ilary Blasi, che sa sempre come sdrammatizzare al meglio. Grande protagonista è stata certamente Francesca Manzini, reduce da giorni difficili a causa della lontananza da quello che è diventato il suo punto di riferimento in ‘Casa’, Raimondo Todaro, cosa che però l’ha fatta finire nel mirino di alcune sue compagne di avventura. La più accanita contro di lei è stata certamente Paola Caruso, una che sta dimostrando di saper tirare fuori le unghie quando lo ritiene opportuno pur di difendere il suo orticello, anche se con toni e parole che in Tv sarebbe meglio evitare. Non ci sono stati però scivoloni clamorosi, anche se l’orario a cui ogni puntata finisce (siamo vicini all’1.30 anche questa volta) rappresenta certamente un aspetto che non aiuta la fidelizzazione a questa edizione.

Ecco quindi le nostre personalissime pagelle della sesta puntata del Gf Vip 2026 in onda venerdì 3 aprile su Canale 5.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

SEANN CONNERY, TUTTI I FILM DI JAMES BOND – VIDEO INTEGRALE





Grande Fratello Vip, puntata 3 aprile 2026: le pagelle

Selvaggia Lucarelli, insostituibile (8). Non è una sorpresa il suo non avere peli sulla lingua, anche se non sapevamo come avrebbe applicato questa dote al reality. E invece lo sta facendo al meglio, smentendo chi credeva che qui potesse essere un pesce fuor d’acqua. Lei ne ha davvero per tutti, come è giusto che sia, ma anche quando si trova a criticare qualcuno offre spunti di riflessione utili per il diretto/diretta interessato/a, ma che soprattutto eliminano l’effetto noia, che può essere sempre in agguato con un programma così lungo. Più che giusta la stoccata ad Antonella Elia al termine delle nomination, quando lei era in lacrime per essere stata nominata da Alessandra Mussolini: le ha detto chiaramente come sia inutile piangere sul latte versato, visto che lei ha bullizzato per giorni Ibiza, arrivando a chiedere agli altri "gieffini" di isolarla.

Cesara Buonamici, che saggezza (7). La giornalista si sta pian piano ritagliando un ruolo sempre più preciso anche in questo "Grande Fratello Vip" dimostrando di essere tutt’altro che fuori luogo in questa veste. Il suo tono è sempre misurato, ma quando lo ritiene necessario non esita a lanciare delle vere stoccate volte a far capire ai concorrenti quando stanno sbagliando. Fantastico il suo invitare Blu a non essere "grigia" per farle capire quanto sia stata finora anonima in ‘Casa’, ma anche la strenua difesa di Francesca Manzini, che si è ritrovata a essere nel mirino di alcune compagne di avventura. Anzi, ora possiamo considerarla una vera veterana del reality, in grado di comprendere in anticipo cosa potrà accadere con l’acume che da sempre la caratterizza e che le permette di dare consigli tutt’altro che banali.

Antonella Elia, croce e delizia (7). Pur non essendo al suo primo "Gf Vip", questa esperienza la sta mettendo a dura prova. La showgirl non ha un carattere facile, non lo ha mai nascosto, ma è arrivata a un punto della sua vita in cui non sembra essere più disposta ad accontentarsi, come è giusto che sia. Proprio per questo in una delle passate puntate ha chiuso definitivamente, anche se con grande dolore, con l’ex fidanzato Pietro Delle Piane, ora invece ha mostrato sostegno a Francesca Manzini quando l’ha vista nel mirino di alcune delle coinquiline. Non è riuscita però ad accettare passivamente la nomination di Alessandra Mussolini, che lei credeva un’amica, per questo a fine puntata è crollata in un pianto che ha tutto il sapore della delusione che si prova in questi casi. Una chiara conferma di come quello che accade una volta varcata la porta rossa sia reale, con gioie e dolori, come nella vita di tutti i giorni.

Francesca Manzini, vittima designata (6). Gli ultimi giorni sono stati tutt’altro che semplici per l’imitatrice, che ha faticato ad accettare la lontananza da Raimondo Todaro, per lei un punto di riferimento (anche se forse lei prova qualcosa in più per lui). Il loro affiatamento non piace però a diverse coinquiline, su tutte Paola Caruso e Alessandra Mussolini, che non state certamente leggere, arrivando addirittura a ipotizzare un accordo tra i due a tavolino. Lei è stata certamente spesso eccessiva, ma paradossalmente ritrovarsi a essere una vittima sacrificale può giocare a suo favore, vederla trattata male può portare parte del pubblico a schierarsi con lei, cosa già avvenuta in passato con concorrenti come Perla Vatiero o Nikita Peron che hanno vinto il reality dopo mesi trascorsi come bersaglio della casa. Cesara Buonamici l’ha capito bene, a suo dire le altre la attaccano perché la ritengono forte, chissà che non ci troveremo di fronte a una nuova Beatrice Luzzi pronta a surclassare (ovviamente a suon di televoto) chi le va contro.

Raimondo Todaro, esce alla distanza (6). Puntata dopo puntata il ballerino si sta mettendo in evidenza, dimostrando a chi pensava il contrario di avere carattere e sapere prendere posizione quando necessario. Emblematico quanto detto nella fase delle nomination, quando ha detto chiaramente di avere un ottimo rapporto con Francesca Manzini, ma di poter rispondere solo delle sue azioni e non delle sue (o di chiunque altro). Un vero gentiluomo però quando ha capito il momento difficile dell’imitatrice, immaginando sarebbe finita nel mirino delle sue compagne di avventura pronte a farla finire al televoto, ma lui lo ha impedito regalandole l’immunità.

Paola Caruso, troppi sospetti (4). Partecipare al "Grande Fratello Vip" rappresenta certamente una grande occasione per lei per smarcarsi dall’idea di "Bonas" ad "Avanti un altro" e dalle numerose apparizioni a "Verissimo" per parlare delle vicende tormentate della sua vita privata. Lei sembra essere consapevole di questo, lo si vede quasi in ogni momento, anche se questo a volte la porta a essere eccessivamente critica nei confronti degli altri, anche quando sarebbe necessario evitare. Tutto questo è apparso evidente negli attacchi ripetuti nei confronti di Francesca Manzini, a cui è arrivata a dire "Si venderebbe la madre per vincere". Non è andata meglio finora nemmeno con Ibiza Altea, che ha attaccato senza mezze misure. Convivere non significa ovviamente andare d’accordo con tutti, ma un po’ di diplomazia in più non farebbe male, i continui giudizi negativi nei confronti degli altri stancano.

Potrebbe interessarti anche