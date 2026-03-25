Grande Fratello Vip, pagelle: Antonella Elia piange e domina (8), il dramma di Ibiza Altea (7), la scelta assurda di Mediaset (4) Nella terza puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 24 marzo 2026 emozioni e polemiche, protagonista indiscussa Antonella Elia, ma Mediaset sembra essere masochista

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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È andata in scena martedì 24 marzo 2026 la terza puntata del "Grande Fratello Vip (QUI il recap completo della serata, con eliminato e nomination), appuntamento decisamente extralarge, che costringe gli appassionati a restare svegli a orari improponibili per chi lavora. Emozioni e polemiche non sono mancate, queste sono certamente il sale di un reality, tra i motivi che spingono a seguirlo, anche se come ogni anno c’è chi è protagonista e chi è concorrente ma affronta tutto nelle retrovie, i cosiddetti "comodini".

Fino ad ora tra le più amate possiamo certamente annoverare Antonella Elia, vera regina di questa edizione, che altrimenti sarebbe davvero noiosa. Questa volta la showgirl ha fatto parlare di lei non tanto per il solito battibecco con Adriana Volpe, quanto per il confronto con l’ex fidanzato Pietro Dalle Piane, che lei ha affrontato con il coraggio di una donna che ha finalmente capito d dover mettere in primo piano se stessa. Ottima anche la gestione della serata da parte di Ilary Blasi (ma non è una sorpresa), mentre è decisamente da dimenticare l’esperienza di Dario Cassini, il primo eliminato di questa stagione.

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Ecco quindi le nostre personalissime pagelle di questa terza puntata.

Grande Fratello Vip, puntata 24 marzo 2026: le pagelle

Adriana Volpe, maestrina insopportabile (4). Pur essendo ancora agli inizi, Adriana Volpe è certamente una delle protagoniste di questa edizione del "Grande Fratello Vip", anche se non possiamo annoverarla tra chi si è distinta in positivo. Lei aveva accettato di partecipare memore dell’esperienza passata che aveva dovuto chiudere in anticipo a causa della morte del suocero pensando di riscattarsi ed entrare nel cuore del pubblico, obiettivo però non riuscito. Praticamente in ogni occasione, infatti, lei tende a mettersi su un piedistallo, come se si sentisse superiore agli altri, lo fa in ogni discussione con Antonella Elia, ma anche con quella avuta in puntata (arrivata dopo una analoga in settimana) con Alessandra Mussolini. Con quest’ultima in modo particolare è arrivata a lamentarsi solo perché il "Grande Fratello" le ricorda alle 8 di mattina di prendere la pillola per il cuore, cosa che le impedirebbe di dormire. A questo punto ha suggerito di usare una vibrazione come metodo alternativo, per poi arrivare a fare un doppio senso sull’intimità dell’ex deputata, cosa davvero poco rispettosa. A questo si sono aggiunte le lacrime in occasione del confronto tra la Elia e il suo ex fidanzato Pietro Delle Piane, altrettanto inopportune e apparse finte.

Antonella Elia, la difesa di se stessa (8). Chi ha sofferto almeno una volta per la fine di un grande amore non ha potuto non commuoversi per il confronto che lei ha avuto con Pietro Dalle Piane. Lei aveva già parlato del suo ex, con cui ha chiuso il legame a ottobre, sottolineando di avere capito che tra loro non ci fosse più futuro. È stata lei a decidere di interrompere il legame, facendo una scelta non facile ma dettata soprattutto dal desiderio di difendere se stessa, convinta di vivere un rapporto fatto di alti e bassi continui. La quotidianità era simile alle montagne russe, con momenti felici alternati ad altri meno belli che la facevano sprofondare nella disperazione. Agire in questo modo quando c’è un forte sentimento è devastante, si teme sempre di sbagliare, ma è altrettanto importante voler bene innanzitutto a se stessi, come ha fatto Antonella. Il suo sguardo era eloquente, lei lo guardava ancora con gli occhi di una donna innamorata, ma certa di dovergli stare lontano, pur soffrendo enormemente. In questo frangente ha addirittura pensato a lui e alle critiche che la sua presenza in Tv gli avrebbe procurato. Eroica, se non ci fosse questo "Gf Vip" sarebbe estremamente soporifero.

Lucia Ilardo, un copione già visto (5). Una ragazza che non ha ancora compiuto 30 anni può certamente sentirsi facilmente attratta da un bel ragazzo senza riuscire a tenere troppo a freno l’ormone. Questo può accadere a tutti nella vita di tutti i giorni, anche se c’è chi agisce anche sulla base della ragione cercando di capire prima cosa sia meglio fare. Tutto questo non corrisponde all’atteggiamento di Lucia Ilardo, che sembra comportarsi come già aveva fatto in estate a "Temptation Island", dove si era avvicinata ai tentatori pur essendo fidanzata. Ora il copione sembra lo stesso, ha mostrato interesse per Nicolò e Renato, per poi baciare quest’ultimo, ma rivelando di provare forti emozioni quando è vicina al siciliano. L’ex tronista le ha dato il due di picche nel frattempo, ora non resta che attendere e vedere come evolverà la situazione, anche se Cesara non ha dubbi: era in nomination, questo le ha permesso di restare.

Ibiza Altea, dolcissima (7). nei primi giorni nella ‘Casa’ la modella si era avvicinata a Renato Biancardi, cosa che faceva ipotizzare di trovarci di fronte alla classica bella ragazza che vuole far parlare di sé per un flirt o presunto tale. E invece chi si era fatto questa idea di lei questa sera è stato del tutto smentito. Lei ha infatti parlato di valori a cui tiene, che ritiene diversi da quelli del campano, per questo è stata lei stessa a decidere di allontanarsi. Impossibile poi non commuoversi quando ha avuto modo di raccontare la sua storia, nota a pochi. Lei ha solo 26 anni ed è mamma di un bambino di sei, che cresce da sola, visto che il suo compagno e papà del piccolo è scomparso in un incidente d’auto quando era ancora neonato. Il bimbo è la sua forza, non ha avuto paura di dirlo, per poi scoppiare in lacrime quando lui le ha mandato un messaggio bellissimo. Una vera scoperta.

Dario Cassini, che pesantezza (5). Una sola settimana in ‘Casa’ ma è stata più che sufficiente, sia per il pubblico, sia per i suoi coinquilini. L’attore in settimana si era già distinto per una battuta decisamente spiacevole, "il problema è che Antonella Elia è sola", come se fosse una colpa non avere un compagno e dei figli o, peggio ancora, qualcosa di cui dovrebbe vergognarsi. In diretta si è scusato per questo, ma solo perché pungolato da Selvaggia Lucarelli. Non solo, ha alimentato una polemica con la Elia, "colpevole" a suo dire di avergli nascosto le pillole per la pressione, pur di sostenere questa teoria ha preteso più volte le immagini che dimostrassero l’accaduto. Nel momento in cui Ilary gli ha spiegato di non averle ha addirittura pensato che la produzione le nascondesse apposta. Pessimo, nella quotidianità tutt’altro che comico.

Ilary Blasi, padrona della scena (7). Era certamente quello che mancava a un reality come il "Gf Vip", che deve regalare momenti spensierati a chi lo segue guardando la Tv. La sua battuta sempre pronta è perfetta per sorridere, ma anche per smorzare sul nascere eventuali polemiche, come ha fatto sapientemente con Cassini. Puntare su di lei è stato azzeccato, anche se per ora gli ascolti dicono altro.

Il palinsesto Mediaset (4). Altro che prima serata: qui siamo già in zona notte fonda. Il Grande Fratello Vip prende il via alle 22, quando la fiction di Rai 1 era già partita da 15’ abbondanti, e saluta dopo l’una passata, alle 1.23. Una maratona che smentisce clamorosamente le linee guida annunciate mesi fa da Pier Silvio Berlusconi, che parlava di programmi più snelli e chiusure entro mezzanotte.

Risultato? Un format già fragile che viene ulteriormente zavorrato da una collocazione sbagliata. Non è il pubblico a doversi adattare al programma: è esattamente il contrario. Qui sembra che Mediaset stia remando contro se stessa. Strategia difficile da capire, invece di rilanciare il format, lo accompagna lentamente verso ascolti flop e irrilevanza.

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