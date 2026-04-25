Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi vera vincitrice (10), ma Selvaggia la minaccia (8). Francesca Manzini scandalizza col salame (4)

Grande Fratello Vip, le pagelle del 24 aprile La dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip" è andata in onda venerdì 24 aprile 2026 ed è stata davvero ricca di momenti interessanti e coinvolgenti (clicca qui se vuoi leggere il RECAP con le fasi più interessanti della serata), nonostante non ci sia stato alcun eliminato. Ancora una volta Alessandra Mussolini si è confermata l'anima della 'Casa', nel bene e nel male, soprattutto per la sua capacità di non tirarsi mai indietro quando si tratta di dire la sua, convinta che la trasparenza alla fine paghi. Anche una dura come lei ha dimostrato però come sia facile alla commozione quando si parla dei suoi affetti più cari e delle sofferenze che si porta dietro dall'infanzia per il difficile rapporto con il papà e per la malattia della mamma. Ora che è trascorso più di un mese dall'inizio di questa avventura è impossibile un po' per tutti tenere a freno eventuali mugugni, anche se a volte si superano un po' troppo i limiti, come sta accadendo tra Antonella Elia e Paola Caruso. Non è mancato un grande annuncio da parte di Ilary Blasi, sempre più regina del programma, che ha sorpreso (e in alcuni casi sconvolto) i concorrenti:il "Gf Vip" sta piacendo, per questo Mediaset ha deciso di prolungare questa edizione (a loro non è stata comunicata la data esatta di fine, la conduttrice ha preferito essere sibillina). Ecco quindi le nostre personalissime pagelle, con top e flop dell'ultima puntata.

Il trionfo di Ilary Blasi (voto 10) Partiva con il peso dell’eredità ingombrante di Alfonso Signorini e un clima da processo mediatico già scritto: flop annunciato, fiducia ai minimi, critici pronti a impallinarla al primo passo falso. E invece Ilary Blasi ha ribaltato il copione. La vera notizia non è solo che il Grande Fratello Vip tiene. È che allunga. E in TV l’allungamento non è un dettaglio: è una promozione sul campo, la certificazione che il prodotto funziona. Mediaset non regala puntate extra per simpatia. Qui c’è una conduttrice che ha rimesso in piedi il programma pezzo dopo pezzo, fino a renderlo di nuovo “consumabile” dal pubblico. Ilary Blasi ha portato leggerezza, ritmo, e soprattutto misura. Punzecchia quando serve, bacchetta senza strafare e tiene testa a un cast tutt’altro che semplice. La chimica con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici è una delle armi segrete di questa edizione: ironia, contrasti, equilibrio. E poi c’è il dettaglio che fa la differenza: non subisce il reality, lo guida. Anche quando richiama concorrenti come Renato Biancardi o tiene testa a personalità forti come Alessandra Mussolini. Dalla diffidenza iniziale al prolungamento: più che una soddisfazione, questa per lei è una rivincita meritatissima.

Selvaggia Lucarelli, lucida e spietata (8) Selvaggia la conosciamo, non è certamente una che si tira indietro quando si tratta di dare un'opinione, nel bene e nel male. Questo è evidentemente il motivo che ha spinto Ilary Blasi a decidere di puntare su di lei, e finora possiamo dire abbia sbagliato, anzi. Le sue frecciate ai concorrenti non mancano mai (Adriana Volpe e il suo atteggiamento, a suo dire da maestrina, è stata spesso suo bersaglio), ma a questo lei aggiunge anche delle riflessioni che non sono mai banale. Davvero apprezzabile il discorso fatto in puntata a Lucia Ilardo dopo l'incontro con il papà: l'opinionista ha capito che il suo continuo cercare conferme dagli uomini deriva anche dall'assenza della figura genitoriale in alcuni momenti della sua vita, cosa che la fa soffrire ancora adesso. E come non sorridere quando ha invitato Ilary Blasi a non parlare di caffè. La conduttrice, infatti, era stata al centro del gossip a causa di un presunto flirt con il personal trainer Cristiano Iovino quando lei era ancora sposata, cosa che lei aveva derubricato a un semplice caffè preso con lui.

Raul Dumitras finalmente maturo (7) Dalle scenate di gelosia a “Temptation Island” 2024 al manuale vivente di autocontrollo: Raul sembra aver fatto un upgrade che nemmeno i suoi fan più ottimisti osavano sperare. Se prima partiva in quarta nei tira-e-molla amorosi con la sua ex fidanzata Martina De Ioannon, oggi frena, ragiona e — sorpresa — risponde pure con stile. Lucia ci prova? Lui la rimbalza con eleganza chirurgica, senza sbavature e senza creare il solito teatrino sentimentale a favore di telecamere. E non solo non litiga, ma socializza. Fa gruppo, ascolta, si fa rispettare. Addirittura riesce nell’impresa titanica di conquistare stima e apprezzamenti pubblici di Selvaggia Lucarelli: roba riuscita a pochi altri concorrente. In questo Gf Vip Raul osserva, pesa le parole e non si lascia trascinare nel drama facile. Persino le “senatrici” della Casa come Adriana Volpe e Alessandra Mussolini lo promuovono. Da possibile scheggia impazzita a uomo d’acciaio: occhio che l’outsider sta uscendo. E stavolta fa sul serio.

Francesca Manzini non ci riesce (5) La presenza di Francesca Manzini al "Gf Vip" era certamente una delle più attese, fino ad ora infatti lei non aveva mai fatto un reality simile, per questo non si sapeva come avrebbe potuto essere il suo approccio. Fino ad ora, però, non possiamo dire sia riuscito. Non solo a causa dell'avvicinamento a Raimondo Todaro che la considera solo un'amica ma soprattutto perché lei sembra essere costantemente in cerca di approvazione e desiderosa di apparire simpatica, impressione che però hanno in pochi. Lei si è proposta coreografa per la prova di ballo che doveva essere fatta in puntata, ma le lamentele da parte dei suoi compagni di avventura sono state diverse, visto che appariva decisamente troppo convinta. Il peggio è arrivato però in diretta, quando lei ha spiazzato tutti dicendo: "A me piace il salame", gaffe che ha imbarazzato un po' tutti. Ilary Blasi è apparsa spiazzata, mentre Todaro si è messo le mani nei capelli per la sorpresa. Si è trattato quasi sicuramente di uno scivolone involontario, ma in breve è diventato virale. Spingere molti dei suoi detrattori a cambiare idea al momento sembra davvero difficile.

Lucia Ilardo, il solito copione (voto 4) Agli appassionati di reality che stanno seguendo il “Gf Vip” sembra certamente di essere tornati indietro di qualche mese e a quanto accaduto in estate. Il comportamento che Lucia sta tenendo nella ‘Casa’ sembra essere infatti del tutto simile a quello che lei aveva tenuto a “Temptation Island”, il reality che l’ha fatta diventare nota. In quell’occasione, pur essendo fidanzata, lei non ha esitato ad avvicinarsi a due tentatori, per poi dirsi pentita visto che il fidanzato non ha più voluto saperne di lei. Ora invece sembrava essere interessata a Nicolò Brigante, dopo il due di picche da lui è stata la volta di Renato Biancardi, mentre adesso non disdegna Raul Dumitras. Insomma, un modo di agire del tutto identico, che ci fa credere lei sia interessata solo a un flirt e poco altro. Un vero peccato, la vicinanza con Alessandra Mussolini a volte la spinge a riflettere, avrebbe dovuto affrontare questa esperienza in altro modo. L’incontro con il papà ha commosso tutti, chissà che non approfitti delle prossime giornate per farsi conoscere meglio.