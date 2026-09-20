Grande Fratello Vip, pagelle: Simone Annichiarico rivelazione (8), Andreas Muller bello senz'anima (5) e Megan Ria doppia faccia (3) Annichiarico è la sorpresa che non ti aspetti, Muller sembra avere poco da dire e Megan Ria inciampa proprio sul gossip da cui aveva preso le distanze. Le pagelle della Casa

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

CONDIVIDI

Promossi, bocciati, sorprese e clamorose delusioni. Al Grande Fratello Vip non basta entrare nella Casa per conquistarsi il pubblico: bisogna lasciare il segno. Allora eccoci con le pagelle senza zucchero, tra personaggi che sembrano nati per il reality, vecchie volpi che conoscono il gioco a memoria e qualche scheggia impazzita ancora capace di sorprendere. Perché qui il voto non si regala a nessuno.

Grande Fratello Vip: chi sono i promossi di sabato 20 settembre 2026

Guendalina Tavassi, una boccata d’aria. Voto 9. In momenti come questi viene quasi da dirlo: meno male che esiste il trash. In tv si moltiplicano personaggi impegnatissimi a dimostrare quanto siano profondi, intelligenti e politicamente corretti, salvo poi riuscire a sputtanarsi da soli nel giro di cinque minuti. Poi arriva Guendalina Tavassi e rimette tutto al proprio posto. Lei il trash non lo interpreta: lo è e lo porta addosso con una naturalezza disarmante. Ma chi l’ha deciso che essere trash debba essere un’offesa? O, peggio ancora, qualcosa di cui vergognarsi? Il trash, quando è autentico, può essere molto più divertente e persino più onesto di certa televisione che si prende tremendamente sul serio. Il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello, sedici anni dopo quella clamorosa eliminazione, ha il sapore del cerchio che si chiude. Guendalina adesso è lì dove tutto era cominciato: sopra le righe, diretta, autoironica e soprattutto senza quella patina di costruzione che spesso si avverte nei reality. Scherza sui suoi ritocchini, senza trasformare il proprio aspetto in un dramma esistenziale e senza fare finta che certe cose non esistano. Un tipo di leggerezza che richiede parecchia intelligenza. Se questo è soltanto l’antipasto, prepariamoci: Guendalina potrebbe essere una delle poche capaci di rendere questa Casa davvero imprevedibile. Ed era ora.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Simone Annichiarico, l’inconsapevole. Voto 8. Un oltraggio dire che Simone Annichiarico è interessante? Forse. Ma proviamo a dirlo lo stesso. Perché, tolte certe frasi – come quelle riservate a Sal Da Vinci nel corso della diretta di qualche ora fa – il suo approccio alla Casa è tutt’altro che scontato. In mezzo a volponi del reality come Alex Belli, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro, gente che il meccanismo lo conosce ormai meglio delle proprie tasche, lui a tratti sembra non sapere neanche dove si trovi. E la cosa più sorprendente è che, nel 2026, sembra quasi impossibile credere all’esistenza di un concorrente che non abbia già studiato il manuale del Grande Fratello prima di varcare la porta rossa. Eppure Annichiarico, almeno per ora, restituisce proprio questa sensazione: quella di uno che si muove nella Casa senza sembrare ossessionato dalla Casa. Uno showman che, dopo appena due giorni di permanenza, si è già guadagnato una clip tutta sua, semplicemente lasciandosi andare. Il problema è che i suoi flussi di sincerità possono essere un’arma a doppio taglio. Perché la spontaneità è bellissima finché non ti scappa la frase sbagliata, nel momento sbagliato, davanti alle persone sbagliate. Conoscendo il Grande Fratello, è molto probabile che prima o poi succeda. Per ora, però, Annichiarico è una ventata di diversità in un mondo di volponi. Uno che sembra non aver capito il gioco. Proprio per questo potrebbe diventare uno dei più interessanti da guardare.

Grande Fratello Vip: i bocciati della seconda puntata

Andreas Muller, molto rumore per nulla? Voto 5. Osannato sui social. Perché è bono, diciamocelo. Andreas Muller e la sua dolce metà Veronica Peparini bazzicano tra tv e social da anni, ma la domanda resta sempre la stessa: quando entrano in un reality, cosa rimane davvero dopo i titoli di coda? Poco. Anzi, finora, quasi nulla. Il pubblico si è affezionato alla loro storia d’amore nata ad Amici, alla gravidanza, alle figlie e al matrimonio. Andreas, però, è diventato negli anni protagonista anche di alcune uscite social tutt’altro che accomodanti. Insomma, sulla carta il personaggio c’è. Il problema è trovarlo dentro la Casa. Gli è bastato varcare la porta rossa per lasciarsi andare a una sorta di mutismo selettivo che, più che incuriosire, rischia di far sorgere una domanda poco elegante: siamo sicuri che sia entrato un personaggio o un comodino travestito da personaggione? E pensare che il pubblico gli ha persino regalato l’immunità. Un’investitura importante, arrivata praticamente prima ancora che riuscisse a dimostrare cosa abbia intenzione di fare lì dentro. A questo punto viene quasi da pensare che la spiegazione sia molto più semplice di qualsiasi strategia: è bono. Punto. La bellezza può farti varcare la porta rossa. Per restare nella memoria del pubblico, però, serve qualcosa da dire.

Programmazione follia. Voto 4. Era davvero così difficile far partire il nuovo Grande Fratello Vip, magari lunedì 21 settembre, e lasciarlo lì fino alla fine? No, perché evidentemente la semplicità non è contemplata nei palinsesti del reality. Già ripartire così presto, a pochi mesi dalla fine della scorsa edizione, sembrava una scommessa. Ma decidere di piazzare una lunghissima diretta in prima serata tre giorni su cinque è vero e proprio un test di sopravvivenza. A un certo punto viene da chiedersi se il vero concorrente del Grande Fratello non sia diventato il telespettatore: chi resiste fino alla fine della settimana vince un premio, probabilmente una notte di sonno. Il problema è che il pubblico non funziona così. Non desidera ciò che gli viene servito fino a scoppiare: desidera ciò che gli viene fatto aspettare. Il reality ha bisogno di creare appuntamento, curiosità, fame. Se invece lo spalmi ovunque, rischia di trasformarsi da evento a sottofondo. Se l’obiettivo era sfinire anche gli spettatori più affezionati, comunque, tranquilli: la missione è già a buon punto.

Megan Ria, il mistero è cosa abbia da dire. Voto 3. Megan Ria ha inaugurato il suo ingresso nella Casa mettendo subito le mani avanti: non voleva essere associata ai "gossip beceri" e, di conseguenza, non aveva intenzione di parlare del presunto triangolo con Elodie e Franceska. Peccato che, poche ore dopo la diretta, abbia iniziato a parlarne proprio nel giardino della Casa. Poi di nuovo in confessionale. E quando, nella puntata di ieri, le è stato chiesto di commentare la questione, ha ribadito piuttosto scocciata di non volerlo fare. Certo. Perché evidentemente il suo bagaglio, il suo carattere e il suo modo di rispondere persino alle domande più innocue le consentono di entrare in un reality senza dover ricorrere a un triangolo amoroso per attirare l’attenzione. O almeno questo era il presupposto. La questione è che, per ora, tolto il gossip rimane davvero poco. Persino il momento dedicato alla sua infanzia difficile, con tanto di filmato e racconto personale, non è riuscito a lasciare il segno. E non per quello che Megan ha raccontato, che meriterebbe rispetto, ma per la noia siderale del blocco televisivo. In un reality non basta dire di avere molto altro da offrire: bisogna riuscire a farlo vedere. E per ora, più che misteriosa, Megan appare quasi invisibile

Potrebbe interessarti anche