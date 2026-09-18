Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi bomba a orologeria (10), Lucarelli signora delle bordate (9). Ma il cast è un tantino stagionato (5) Ilary Blasi è subito in stato di grazia, Selvaggia Lucarelli si prende la scena a colpi di frecciate, mentre il cast convince a metà: tra ritorni, déjà-vu e qualche sorpresa, ecco tutti i voti della prima puntata

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Prima puntata, prime sentenze. Il Grande Fratello Vip è tornato e, come ogni debutto che si rispetti, è già tempo di pagelle. Tra conferme, sorprese, qualche déjà-vu e personaggi che sembrano arrivati direttamente dal nostro archivio del trash preferito, è impossibile non dare i voti. Chi ha centrato il bersaglio e chi, invece, ha bisogno di un ripassino prima della prossima puntata in onda sabato 19 settembre 2026? Ecco i voti di Libero Magazine.

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Finalmente ancora Ilary Blasi, voto 10. Lo so, rischio di diventare ridondante, ma il mio cuore non sa mentire. E, questa volta, nemmeno il mio senso critico: trovate voi un’altra così spontanea, simpatica e completamente fuori dagli schemi. Ilary, poi, ha un talento raro: riesce a sfamare una redazione intera con una sola frecciatina. Non bastava sposarsi proprio nel giorno dell’anniversario di Totti e Noemi: con l’assist di Selvaggia Lucarelli ha inaugurato la nuova edizione del Grande Fratello Vip servendo anche una battuta sulla ricorrenza incriminata e sulla dedica dai conti decisamente ballerini. Vestita di bianco, forse ancora in modalità sposina dopo le nozze con Bastian Muller, ha sfoderato la sua proverbiale schiettezza e sì, migliora. Oggi una spontaneità così in tv è merce rara. Ilary non sembra condurre il reality: sembra semplicemente essere Ilary. Ed è proprio questo il suo superpotere.

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Cesara e Selvaggia incastro perfetto. Voto 9. Qualsiasi cosa abbiano dato da mangiare a Cesara Buonamici prima di questa puntata, è da copiare immediatamente. Sarà la presenza di Ilary Blasi, sarà quella di Selvaggia Lucarelli al suo fianco, ma l’opinionista è rifiorita. Black humor, lingua forbita e quella raffinatezza che, quando viene usata per dire cose cattivissime con assoluta eleganza, diventa irresistibile. Selvaggia, invece, è sempre Selvaggia, ma qui sembra aver trovato il suo habitat naturale. Se altrove, forse per la compagnia e per un contesto decisamente più ingessato, poteva sembrare "troppo", al Grande Fratello Vip è esattamente dove deve stare. E se il reality sta lentamente tornando a ingranare, il merito è anche di chi sa leggerne le dinamiche senza prendersi troppo sul serio. Loro per l’appunto. L’incastro è praticamente perfetto. Un trio che promette scintille. Ora bisognerà capire quanto riusciranno a restare lucide quando la Casa inizierà davvero a giocare le sue carte. Ma, viste le prime battute, la sensazione è decisamente buona.

Un cast (forse) esplosivo, voto 8,5. Sarà l’entusiasmo della prima puntata, saranno le urla di Jonathan Kashanian e Carmen Di Pietro, ma a me questo cast sembra avere parecchio da dire. Gli autori hanno pescato bene dal passato, richiamando personaggi che hanno lasciato il segno non solo per il trash, ma soprattutto per il modo viscerale con cui hanno vissuto il reality. Marina La Rosa su tutti, ma anche Guendalina Tavassi e l’iconica Valeria Marini. Ci sono le primedonne, i giovani pronti a farsi conoscere, i divi a tutti i costi e quei personaggi apparentemente né carne né pesce che, proprio per questo, potrebbero regalarci le sorprese migliori. C’è poi un archivio intero di vecchie ruggini, gossip e dinamiche ancora tutte da riesumare. Materiale per sfamarci almeno fino a Natale. Sempre che il Grande Fratello Vip ci arrivi con un maxi prolungamento dettato dagli ascolti tv, ovviamente. Per ora siamo partiti col botto. La domanda è una sola: stavolta gli autori hanno finalmente apparecchiato la tavola giusta?

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Troppi deja-vu stancano. Voto 5. Era davvero necessario pescare così tanto dal passato? No, non sono diventata improvvisamente contraddittoria: apprezzo che siano tornati personaggi che in quella Casa hanno dato tantissimo. Il problema è quando il ripescaggio diventa la soluzione più facile. Il bello del Grande Fratello, soprattutto nelle prime edizioni, era proprio questo: prendere volti più o meno conosciuti e trasformarli in personaggi impossibili da dimenticare. Oggi, invece, sembra mancare il coraggio di investire, scommettere e rischiare su qualcuno di nuovo. Belli, Marini, Tavassi, Di Pietro, Provvedi, Kashanian, La Rosa, poi Francesca Manzini con i suoi tecnicismi e Alessandra Mussolini: qui il passato non è tornato, si è proprio trasferito in Casa. Forse è anche per questo che le ultime edizioni fanno più fatica a lasciare il segno: manca quel concorrente che, proprio in quella stagione e in quel preciso momento, diventa il volto del programma. Perché una minestra riscaldata, alla fine, resta sempre una minestra riscaldata. Sembra infatti di assistere a un grande album delle figurine del Gf e quest’anno, forse, l’operazione nostalgia ha raggiunto il suo picco massimo.

Sempre la stessa Casa. Voto 4. Il cast cambia, lo studio si rifà da cima a fondo, ma la Casa? Lei no. È rimasta lì, ferma allo scorso 19 maggio, come se qualcuno avesse premuto pausa e poi dimenticato di riaccendere il programma. Il cameo di Alessandra Mussolini e le sue piume hanno fatto il resto: effetto deja-vu servito in prima serata. Capisco il risparmio, la caciara e il voler mantenere una certa connessione, ma almeno una mano di vernice? Un colore diverso alle pareti, agli armadi, agli interni: qualsiasi cosa pur di farci percepire che siamo davvero davanti a una nuova edizione. Anche perché, pensando ai day-time e alla necessità di dare subito un’identità alla stagione, la Casa dovrebbe essere uno dei primi biglietti da visita. Invece sembra una vecchia conoscenza che si è presentata alla festa con lo stesso vestito dell’anno scorso. Il problema è proprio questo: nuova edizione, vecchie pareti, effetto novità rimandato a data da destinarsi.

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