Grande Fratello Vip (14 aprile), le pagelle Si è conclusa la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 (QUI il recap per rivivere tutti i momenti salienti della serata e le nomination), un appuntamento che ha confermato quanto il reality entri ormai nel vivo proprio quando i concorrenti iniziano a conoscersi davvero. La convivenza forzata, inevitabilmente, porta a tensioni: tra dinamiche interne e pensieri legati a ciò che accade fuori, l’equilibrio resta precario e le reazioni non sempre sono misurate. Emblematico il percorso di Antonella Elia, tra le poche a reggere sulle sue spalle il ritmo di questa edizione: si espone, sbaglia, esagera, ma non resta mai in disparte. Accanto ai momenti più accesi, non sono mancati quelli di leggerezza: dalla consueta prova di ballo allo scherzo ai danni di Francesca Manzini, convinta di avere un corteggiatore e invece davanti al “solo” fratello di Raimondo Todaro. In nomination sono finite 4 big della Casa: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo. Ma i concorrenti non sanno che questo televoto partorirà il nome della prima finalista. Insomma, dalla diretta di ieri sera è venuto fuori un mix ben dosato tra tensione e intrattenimento che accompagna verso la fase decisiva del programma. Ecco quindi le nostre personalissime pagelle tra top e flop della nona puntata del Gf Vip, in onda martedì 14 aprile 2026.

Ilary Blasi regina del Gf Vip (voto 10) Navigata, ironica, perfettamente a suo agio nel caos organizzato del reality: Ilary Blasi guida la serata con mano leggera e battuta pronta. Non a caso apre subito mettendo le carte in tavola – “Siamo il supermercato dei reality, aperto 24 ore su 24…” – trasformando una possibile critica in uno slogan vincente. La sua forza sta tutta lì: saper alleggerire senza banalizzare. Come quando punzecchia i concorrenti o ammette di essere stanca dei “Vips”. E poi c’è la consapevolezza del proprio lavoro, rivendicata senza arroganza a inizio puntata, probabilmente in risposta alle critiche (spesso ingenerose) ricevute nel corso di questa edizione: “Non so dove stiamo andando ma so che lo stiamo facendo bene e voi ci state seguendo in tanti!”. Tiene il ritmo, orchestra gli interventi e lascia spazio al gioco con naturalezza. L’intesa in studio funziona, ma è lei a dettare i tempi e a mantenere il controllo anche nei momenti più tesi. In un programma che vive di eccessi, Ilary resta il baricentro: ironica, lucida, sempre sul pezzo. Una padrona di casa perfetta.

Selvaggia Lucarelli fattura (8) Tagliente, diretta, senza alcuna intenzione di smussare gli angoli: anche stavolta Selvaggia Lucarelli resta fedele alla sua cifra stilistica e trasforma ogni intervento in un piccolo saggio di polemica televisiva. In un reality dove spesso si esagera con la diplomazia, lei sceglie la via opposta e affonda il colpo, senza mai fare sconti. Il momento clou arriva nello scontro con Adriana Volpe, quando si accende un botta e risposta che è pura dinamica da prime time: “Tu dici a me che sono antipatica? Non è che spicchi di simpatia sempre, Selvaggia. Mi metto una medaglia al petto, va bene così”. Ma è nella replica di Selvaggia che si ritrova tutto il suo talento da polemista: “Io non cerco la scena, non piango, non mi chiudo in cameretta per le telecamere. Io ci fatturo con la mia antipatia. Hai fatto 70 reality, hai una certa età, non sei una bambina, Adriana”. Parole velenose, certo, ma che funzionano perfettamente nel racconto televisivo del Grande Fratello Vip. Lucarelli non addolcisce, non arretra e soprattutto non compiace. Ed è proprio questa sua spigolosità a renderla un ingranaggio fondamentale. Piaccia o meno, quando parla, il reality si accende.

Antonella Elia salva il Gf Vip (8) Eccessiva, imprevedibile, spesso sopra le righe: Antonella Elia è tutto quello che il Grande Fratello Vip chiede ai suoi protagonisti. E infatti, nel bene e nel male, è tra quelli che lo tengono in piedi insieme a poche altre figure forti come Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Nella Casa non recita, vive. E quando ‘sbrocca’, lo fa senza filtri, mostrando tutte le sue crepe e le sue fragilità. La sua reazione dopo la nomination (che non sapeva essere per un posto in finale) è forse sopra le righe, ma la racconta in pieno: c’è delusione, bisogno di riconoscimento, voglia di sincerità. Lei non è nuova a questo tipo di programmi e si vede: Antonella sa che il pubblico dei reality vuole proprio questo, esposizione totale e senza filtri. Allo stesso tempo prova a ricucire, come dimostra il riavvicinamento con Adriana Volpe. Certo, i suoi eccessi restano e dividono. Ma senza una concorrente che si mette così tanto in gioco, il Grande Fratello perderebbe tantissimo.

Alessandra Mussolini gioca da sola (8) Per lei vale lo stesso discorso fatto per Antonella Elia. Se non ci fosse, sai che noia. E' certamente una delle concorrenti che si è distinta maggiormente in questo "Grande Fratello Vip", anche se probabilmente chi ha deciso di puntare su di lei lo sapeva benissimo. Alessandra è il classico personaggio che si ama o si odia, che adora essere al centro della scena, ma che ama essere diretta con chi ha di fronte, anche a costo di essere scomoda. I suoi scontri con Adriana Volpe sono ormai epici (nessuno dimentica quando ha provato a imitare il suo pianto nella scorsa puntata quando l'ha nominata) senza alcuna paura delle reazioni altrui. L'alleanza che sembrava avere stabilito con la showgirl è infatti durata pochissimo, lei ha ribadito di voler giocare da sola. Anche per questo che non se l'è presa quando ha saputo di essere ancora al televoto. In realtà, lei è in lizza per un posto in finale. E francamente - in una casa piena di 'comodini' - è una delle poche che la meriterebbe davvero.

Adriana Volpe e il suo personaggio (5) Adriana Volpe probabilmente vive questa esperienza come un possibile trampolino per il futuro televisivo e, proprio per questo, tende spesso a mostrarsi nella sua versione più controllata. Il problema è che, a dire la verità, questo equilibrio non sempre regge: quando arriva la critica, la corazza si incrina e lascia spazio a reazioni emotive, tra lacrime e momenti di sconforto. La difficoltà maggiore sembra essere proprio la sua capacità di gestione del conflitto. Con Selvaggia Lucarelli il confronto è diretto e senza sconti, mentre con Alessandra Mussolini la tregua è durata lo spazio di una puntata, sfociando rapidamente in nomination reciproche.