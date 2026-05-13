Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi è l’anti-Signorini (9). Show ‘miracoloso’, ma in finale c’è una grande ingiustizia (4) Grande Fratello Vip, i top e flop della puntata del 12 maggio 2026: Ilary Blasi domina, Selvaggia Lucarelli virale e Lucia Ilardo finalista inattesa.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip si è chiusa tra risate, stoccate e qualche inevitabile resa dei conti (qui il RECAP con i momenti più importanti della serata). Una diretta dal menu completo, insomma: leggerezza, polemiche e colpi di scena serviti senza troppi tempi morti. A prendersi la scena è stata soprattutto Lucia Ilardo, che contro ogni pronostico ha conquistato il titolo di terza finalista, beffando concorrenti che sulla carta sembravano molto più lanciati. Su tutti Adriana Volpe, che vede sfumare ancora una volta il traguardo finale: per lei è il terzo tentativo andato a vuoto, e ormai il rischio "eterna incompiuta" è dietro l’angolo.

Tra i momenti più sinceri della serata, impossibile non citare la sorpresa ad Antonella Elia, che per una volta ha abbassato le difese mostrando il lato più fragile e autentico di sé nell’abbraccio con l’amica Vera Gemma. Un legame profondissimo, quello tra le due, che per Antonella vale quasi quanto una famiglia: la showgirl, rimasta senza genitori da bambina e senza un compagno o figli accanto, ha raccontato ancora una volta quel senso di vuoto e nostalgia che ogni tanto riaffiora dietro la sua corazza pungente. Chi invece continua a essere il bersaglio preferito della Casa è Francesca Manzini: prova a mediare, cerca di smorzare i toni, ma ogni tentativo sembra ritorcersi contro di lei. E così, anche questa settimana, si ritrova invischiata in discussioni e malumori come se fosse il parafulmine ufficiale del reality.

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E ora spazio alle nostre personalissime pagelle: promossi, bocciati e qualche voto che farà discutere, proprio come la puntata del Gf Vip di martedì 12 maggio 2026.

Grande Fratello Vip, le pagelle del 12 maggio 2026: top e flop

Ilary Blasi, è davvero perfetta (voto 9). La sua conduzione rappresenta certamente l’aspetto più positivo di questa edizione del Gf Vip, e non è un’esagerazione dire che l’allungamento deciso da Mediaset è per gran parte merito suo. Lei si diverte e si vede, il ruolo le si addice a pennello, sa farci divertire in ogni serata, al punto tale che ci sembra quasi impossibile credere che si arrivi a finire ben oltre l’una. Il suo stile è ovviamente diametralmente opposto a quello del pur bravo Alfonso Signorini che l’ha preceduta, ma è davvero quello che ci vuole per un reality, dove non dovrebbe mai mancare la leggerezza. Il Gf Vip di Ilary Blasi punta poco sul gossip, più su leggerezza, ironia e capacità di non prendersi troppo sul serio. Ha riportato il reality a essere uno show pop nel senso più puro del termine. E il suo sarcasmo calibrato — mai troppo cattivo, ma nemmeno innocuo — è diventato uno degli ingredienti più riusciti di questa edizione. Non stupisce quindi che si parli già di una possibile conferma per il prossimo anno: perché se tanti addetti ai lavori avevano già celebrato il funerale del format, lei è riuscita nell’impresa di farlo sembrare di nuovo vivo, leggero e perfino divertente. Un piccolo ‘miracolo’ televisivo su cui pochi avrebbero scomesso.

Selvaggia Lucarelli, specialista in stoccate a effetto (voto 8). C’è chi commenta, chi giudica e poi c’è lei, che riesce sempre a trovare quella frase destinata a diventare il titolo della serata. La sua forza sta tutta lì: vedere dettagli che agli altri sfuggono e trasformarli in frecciate lucidissime, spesso taglienti, ma quasi sempre terribilmente efficaci. E infatti non esiste puntata del Grande Fratello Vip in cui Selvaggia non riesca a lasciare il segno con almeno una battuta destinata a circolare sui social per ore. Anche stavolta ha colpito nel momento giusto. Durante la proclamazione di Lucia Ilardo come terza finalista ha mostrato il suo lato più "morbido", definendola "una bella persona, la più equilibrata della Casa". Complimento sincero? Sì, ma con Selvaggia il retrogusto pungente arriva sempre subito dopo. E infatti ecco servita la stoccata perfetta: "Hai una grande intelligenza emotiva, ma un pessimo gusto con gli uomini". E poi il colpo finale: Francesca Manzini ribattezzata "Piedi Gaga". Due parole, meme assicurato e tendenza su X conquistata in tempo record. Nel lavoro di opinionista, ormai, è una fuoriclasse.

Adriana Volpe, stare nelle retrovie non paga (voto 5). Non possiamo certamente dire si sia distinta per atteggiamenti negativi, anzi ha fatto proprio l’opposto, arrivando addirittura a diventare amica di Antonella Elia, che odiava fino a prima del reality. Avere sempre la parola giusta alla lunga però stanca e il giudizio del pubblico, che non le ha permesso per la terza volta di diventare finalista, lo dimostra. Selvaggia Lucarelli le ha tirato le orecchie anche in questa occasione, se davvero vorrà provare a vincere è necessario cambiare strategia, anche se il tempo stringe.

Lucia Ilardo, la finalista inattesa (voto 5). Diciamolo senza troppi giri di parole: alla vigilia del "Grande Fratello Vip", in pochi — pochissimi — avrebbero immaginato di vederla arrivare fino alla finale. Il suo curriculum televisivo parlava soprattutto di un percorso piuttosto turbolento a "Temptation Island", più associato a dinamiche sentimentali confusionarie che a un vero percorso di crescita personale. E per un po’, anche dentro la Casa, sembrava voler seguire lo stesso copione. Tra il rapporto altalenante con Renato Biancardi e quel timido avvicinamento a Raul Dumitras, Lucia aveva dato l’impressione di essere entrata nel reality più per rincorrere dinamiche relazionali che per costruirsi davvero uno spazio tutto suo. Poi però qualcosa è cambiato. E molto del merito va probabilmente ad Alessandra Mussolini, che le ha fatto quasi da guida, aiutandola a fermarsi, riflettere e mostrare un lato più maturo e centrato. Il problema, però, resta uno: la sensazione che il suo posto in finale sia arrivato più per circostanze favorevoli che per un percorso davvero memorabile. Lucia è cresciuta, questo sì, ma nel cast c’erano concorrenti che hanno inciso di più, acceso più dinamiche e lasciato un’impronta decisamente più forte nel programma.

Francesca Manzini, ci prova ma non ce la fa (voto 4). Andare d’accordo con lei sembra quasi impossibile un po’ per tutti, salvo Raimondo Todaro che continua a spalleggiarla. Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono certamente le sue "nemiche" più accese, convinte che lei faccia la vittima per impietosire gli altri, oltre a ritenerla falsa per alcune sue affermazioni. In settimana aveva raccontato addirittura di fare otto lavori per pagare il mutuo, momento che l’ha fatta finire ancora più nelle mire degli altri, ma non è andata meglio nel corso della puntata. Selvaggia Lucarelli, infatti, ha avuto per lei una dichiarazione davvero azzeccata, quella di "vampiro emotivo", come a sottolineare quanto sia pesante starle dietro. Decisamente esagerato anche il suo timore per il "fidanzato" misterioso che dice di avere a casa, a suo dire lui potrebbe addirittura decidere di lasciarla per un bacio dato per gioco a Raul. Decisamente esibizionista, non a caso ha chiesto di ascoltare l’omonima canzone di Annalisa, a quel punto Ilary non è rimasta in silenzio dicendole fosse perfetta per lei.

Raul Dumitras e Renato Biancardi, il televoto ingiusto (voto 4). Il prossimo televoto porterà a eleggere il quarto finalista di questa edizione del "Gf Vip" dopo Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. Sarà sicuramente un uomo, in una stagione in cui hanno dominato le donne, ma a giocarsi questa possibilità non saranno certamente due nomi che si sono distinti nel corso delle settimane. Raul Dumitras, infatti, ha spesso fatto il diplomatico, rimanendo in silenzio in molte discussioni, cosa che lo ha fatto spesso finire sotto l’ala protettiva di diverse donne, Alessandra Mussolini su tutte. Renato Biancardi, invece, verrà ricordato per il flirt durato pochissimo con Lucia Ilardo e poco altro. Per carità, entrambi sembrano due ragazzi educati e perbene — qualità rara nei reality, va detto — ma qui il punto è un altro: possibile che a un passo dalla finale siano loro a giocarsi il posto da protagonisti, mentre chi si è esposto davvero dovrà ancora attendere? L’impressione è che, qualunque sia il verdetto della votazione, verrà fuori una piccola ingiustizia verso altri concorrenti che avrebbero meritato di più la finale.

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