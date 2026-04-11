Grande Fratello Vip, pagelle: Lucarelli spietata e meravigliosa (10). Lo show decolla (7), ma Ilary Blasi non li sopporta più (8) L'ottava puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 10 aprile 2026, scorre via veloce, anche con qualche polemica di troppo, ecco le nostre pagelle tra top e flop

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si è conclusa l’ottava puntata del Grande Fratello Vip (qui il RECAP con tutti i momenti più importanti della serata), che ha regalato non poche emozioni e argomenti di discussione, a conferma di come ci siano alcuni elementi del cast che stanno facendo la differenza. A rendere più interessante le dinamiche che si verificano oltre la porta rossa c’è ovviamente il sarcasmo di Ilary Blasi, che sa sempre essere sibillina quando necessario cogliendo anche impreparati i concorrenti. Il menu diventa ancora più saporito quando lei alterna i suoi interventi con quelli di Selvaggia Lucarelli, la vera stella di questa edizione che si sta rivelando davvero imprescindbile, pur senza nulla togliere a Cesara Buonamici, che sa dare anche lei alcune stoccate con la calma che la caratterizza.

Non c’è stato quindi davvero tempo per annoiarsi in questa ultima puntata, è un peccato che il pubblico non sia così numeroso come meriterebbe questa edizione. Ecco quindi le nostre personalissime pagelle della settima puntata del Gf Vip 2026 in onda venerdì 10 aprile su Canale 5.

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Grande Fratello Vip, puntata 10 aprile 2026: le pagelle

Selvaggia Lucarelli, insostituibile e spietata (10). Taglia, affonda, asfalta tutti. Selvaggia Lucarelli è il lusso che questo Grande Fratello Vip non può permettersi di perdere. Altro che scommessa: è diventata in poche puntate il centro di gravità del programma, la voce che tutti temono e che il pubblico aspetta. I suoi interventi sono chirurgici, mai casuali: precisi, lucidi, spesso spuetati. E quando colpisce, lascia il segno. Adriana Volpe liquidata con un sorriso al vetriolo — "sei di una antipatia irresistibile: riesci a stare sulle balle anche se hai ragione" —, Antonella Elia smascherata senza appello — "sei regina dell’aggressività" —, Alessandra Mussolini inchiodata con una ferocia chirurgica: "è in modalità vittima, è in modalità paracu*a. Una delle sue mille maschere da vaiassa". Non è cattiveria: è talento nel dire quello che gli altri pensano e non osano dire. Ed è esattamente questo che tiene accesa una stagione altrimenti fiacca. A completare il quadro, un look nuovo, ultra blonde con frangia, che amplifica la presenza scenica. In meno di un mese, insomma, si è presa tutto: studio, ritmo, attenzione. Ilary lo ha capito prima degli altri: senza Selvaggia, questo reality sarebbe molto più povero. Con lei, invece, resta vivo. E soprattutto, tagliente.

Ilary Blasi, la scelta azzeccata di Mediaset (voto 9). Ilary Blasi si è presa il Grande Fratello Vip e lo ha rimesso in carreggiata con la leggerezza di chi sa esattamente dove colpire. Ironica, istintiva, mai ingessata: è la padrona di casa che non ha paura di andare fuori copione.. Il suo punto di forza? La spontaneità, che a tratti diventa lama. Non filtra, non edulcora, e soprattutto non finge simpatia dove simpatia non c’è. Renato lo ha capito sulla propria pelle: prima liquidato con un secco "Ma che ne sai di cosa facciamo noi?", poi affondato definitivamente con quella stoccata che da sola vale la serata: "A Rena, ma chi ti ha chiesto niente". E subito dopo, la frecciata a tutto il cast: "Di una simpatia tutti quanti". Una battuta solo in apparenza leggera, in realtà una frecciata precisa a concorrenti che si atteggiano a protagonisti forse senza averne i titoli. E forse sì, Ilary comincia ad avere (giustamente) poca pazienza per certi teatrini e atteggiamenti,

Alessandra Mussolini, la Regina della ‘Casa’ (voto 8). O la ami o cambi canale: vie di mezzo con Alessandra Mussolini non esistono. Ed è proprio questo il punto. Per chi la conosceva già tra politica e televisione, una presenza dirompente al Gf Vip era prevista; meno scontato, invece, vederla trasformarsi nel motore centrale delle dinamiche del reality. Non addolcisce, non smussa, non chiede permesso. Dice quello che pensa, anche quando punge — soprattutto quando punge. E se qualcuno finisce nel mirino, sa che non ci saranno sconti come ha capito ieri sera Adriana Volpe, crollata emotivamente dopo il faccia a faccia infuocato avuto con Alessandra a inizio puntata. È ruvida, a tratti sopra le righe, ma autentica. In un contesto dove spesso domina la diplomazia di facciata, lei è la variabile impazzita che crea il caos. e manda in frantumi il buonismo di circostanza. Certo, l’eccesso è dietro l’angolo e ogni tanto ci cade dentro senza freni. Ma è lo stesso eccesso che accende dinamiche, crea tensione e, diciamolo, tiene vivo lo spettacolo. Perché senza figure come Alessandra Mussolini, la Casa del Grande Fratello Vip quest’anno sarebbe molto più silenziosa. E decisamente più noiosa.

Francesca Manzini, una storia che commuove (voto 8). Finora avevamo parlato di lei solo per l’interesse nemmeno troppo velato che aveva manifestato per Raimondo Todaro, anche se poi aveva fatto un parziale dietrofront dopo avere compreso che lui avesse sensazioni differenti. Questa volta perà si è messa in evidenza per un suo vissuto privato che conoscevano probabilmente in pochissimi, ma che l’ha non poco segnata. Come ha raccontato, lei ora non si fida più degli uomini dopo una storia d’amore difficile con un uomo che l’ha resa insicura del suo fisico, ma che soprattutto ha usato violenza contro di lei. I ricordi fanno ancora male, lei ha pianto a ridotto abbracciata alla mamma, approfittando dell’occasione per invitare chi vive qualcosa di simile a non tenere tutto dentro e a denunciare. Tutti noi avremmo certamente voluto stringerla in un abbraccio in quel momento.

Grande Fratello Vip, una puntata piacevole (voto 7), Una serata lunga, conclusa ben oltre l’una di notte, ma scorrevole e ricca di contenuti. Questa puntata del Grande Fratello Vip ha saputo alternare con equilibrio leggerezza e momenti più intensi, offrendo al pubblico un mix ben dosato tra intrattenimento e dinamiche emotive. A differenza di alcune puntate iniziali di questa edizione, non ci sono tempi morti evidenti: tra discussioni, confessioni e momenti più leggeri, la narrazione è stata sempre viva e coinvolgente. E, paradossalmente, proprio quando il gioco entra nel vivo, cresce il rammarico per una fine ormai vicina: resta infatti poco più di un mese alla conclusione di questa edizione, che sembra aver finalmente trovato il suo ritmo.

Antonella Elia, buonista incolore (voto 5). Con il trascorrere delle giornate la showgirl sembra spegnersi e non avere più la grinta che aveva all’inizio. Nei primi giorni non aveva risparmiato battute taglienti alla "nemica" Adriana Volpe, assicurando di non volergliene fare passare una, ora invece sembrano due amiche folgorate sulla via di Damasco pronte a sorreggersi a vicenda. Un buonismo che non sembra essere sempre così trasparente.

Adriana Volpe, "maestrina" sotto pressione (voto 4). È stata una delle protagoniste più discusse della serata sin dai primi momenti dello scontro con Alessandra Mussolini, tutt’altro che incline a farsi mettere in discussione. Il rapporto tra le due è noto per essere tutt’altro che disteso, ma ciò che colpisce è soprattutto l’atteggiamento di Adriana, costantemente teso al controllo della situazione e alla precisione estrema, quasi a voler evitare qualsiasi possibile critica. Proprio questo modo di porsi l’ha esposta alle osservazioni delle opinioniste, che hanno giudicato poco elegante la scelta di riferirsi alla Mussolini evitando di pronunciarne direttamente il nome, pur lasciando intendere chiaramente il riferimento al suo cognome ingombrante. Alla prima ondata di critiche, la reazione è stata immediata e molto emotiva: il confronto si è trasformato in fragilità, con lacrime e tensione crescente fino ad arrivare alla minaccia di abbandonare il programma, segno di una difficoltà evidente nel reggere la pressione del gioco.

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