Grande Fratello Vip, le pagelle: Ilary Blasi top (8) ma il cast l’abbandona (4). E Todaro s’illumina solo con Francesca Tocca (7) I promossi e i bocciati della 14esima puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 5 maggio 2026: dal trionfo di Alessandra Mussolini ai (troppi) 'comodini' nel cast.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La quattordicesima puntata del "Grande Fratello si è conclusa con Alessandra Mussolini proclamata seconda finalista (clicca qui per il RECAP con i momenti più importanti), caratterizzata come sempre da diversi momenti divertenti, altri invece un po’ meno a causa di alcune liti difficili da tenere a bada. La conviveva dura ormai da diverse settimane, alcune personalità più forti sono ormai venute alla luce, quella dell’ex deputata e di Antonella Elia su tutte, per questo le discussioni diventano quasi all’ordine del giorno.

Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, prova a fare da arbitro, ma allo stesso tempo a farli riflettere e, dove possibile, a sdrammatizzare come lei sa fare, cosa che rende lo spettacolo comunque godibile. Ecco quindi le nostre pagelle della serata del 5 maggio 2026, con top e flop.

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Grande Fratello Vip, le pagelle del 5 maggio 2026

Alessandra Mussolini, finalista senza remore e timori (voto 9). Lei è davvero l’anima di questo "Grande Fratello Vip", senza di lei verrebbe da dire: "Che noia. La forte personalità che la caratterizza da sempre è il suo punto di forza, non poteva ovviamente essere messa a riposo nella sua permanenza in ‘Casa’, ma è proprio per questo che lei può essere considerata il classico personaggio che "o si ama o si odia". E visto che è diventata finalista sono evidentemente in tanti ad amarla, dimostrando di non avere la capacità di fermarsi quando si tratta di esprimere la sua opinione, bella o brutta che sia. Ora ha coniato anche il termine "ancella" per Adriana Volpe, in riferimento alla sua tendenza a stare quasi costantemente attaccata ad Antonella Elia, sempre in sua difesa per fermarne i suoi isterismi, forse sarebbe meglio facesse venire alla luce maggiormente qualcosa di sé. Lei è eccessiva, difficilmente pensa prima di fare qualcosa (in settimana ha addirittura buttato le polpette fatte da Adriana Volpe, ma è questo è il suo bello ed è il motivo per cui finiamo per avere voglia di guardare questa edizione. Esilarante il momento in cui Cesara Buonamici ha provato a tenerla a bada, invitandola a ripetere: "Io non ho sempre ragione, mentre dal canto suo lei ripeteva: "Io ho sempre ragione". Fenomenale.

Ilary Blasi, la vera padrona di casa (voto 8). Ilary, come faremmo senza di te? Questa non è affatto una domanda retorica, lei ha certamente rivitalizzato il "Gf Vip", con il suo sorriso (è più serena nella sua vita privata, e si vede), ma anche con il sarcasmo, che non manca mai. Non solo, senza essere troppo maestrina lei sa bene anche come bacchettare qualcuno quando lo ritiene necessario. E lo ha fatto con Antonella Elia, a cui ha risposto per le rime quando ha notato alcuni atteggiamenti eccessivi in casa: "Anche le tue reazioni non è che non lo siano", le ha detto. Il programma avrebbe dovuto chiudere con questa puntata, e invece è stato prolungato per altre due settimane, anche e soprattutto per merito suo, non può che esserne orgogliosa. Lei è tornata a casa, in tutti i sensi. E sta riuscendo a tenere in piedi un’edizione che – probabilmente – sta iniziando a mostrare la corta dal punto di vista delle dinamiche. Molti concorrenti, infatti, sono spariti nelle ultime settimane, diventando quasi spettatori non paganti di un programma tenuto in piedi da due ‘regine’ – Antonella Elia e Alessandra Mussolini – e appunto da Ilary Blasi che sta spremendo un cast forse un po’ deludente.

Selvaggia Lucarelli, una certezza (voto 8). Cesara Buonamici è stata sempre la saggia tra le opinioniste, caratteristica che mantiene ancora, ma di fronte a lei finisce per sfigurare, ma non certamente per suoi demeriti. Come sa tirare le orecchie lei ai concorrenti praticamente nessun, basti pensare a quando ha tirato le orecchie per l’ennesima volta ad Adriana Volpe, a cui ha detto: "Tu sei una concorrente, non una badante. Rischi di arrivare in finale non per meriti, ma per noia", Una stoccata non da poco, detta comunque senza alzare troppo i toni, ma che dovrebbe far riflettere la showgirl. Ma non è mancata nemmeno la battuta ironica dopo avere visto l’esibizione di Renato Biancardi e Lucia Ilardo: "Lucia si è tolta quella guêpière come si fa con una tuta da sci, con una sensualità inesistente. Ci credo che Renato non vuole far niente". Come sempre magistrale.

Raimondo Todaro, finalmente allo scoperto (voto 7). Fino ad ora il ballerino aveva avuto un ruolo quasi di secondo piano in questa edizione del "Gf Vip", facendosi notare per l’amicizia con Francesca Manzini, qualche lite e poco altro. Questa puntata di ha permesso però di conoscerlo maggiormente grazie allo spazio riservato quando è stato chiamato a commentare la sua linea della vita. In questo frangente ha avuto parole bellissime per la sua ex Francesca Tocca, dimostrandole di esserle eternamente grato per averle donato la loro bambina, Jazmine, ma soprattutto palesando un legame anche forte che la donna che è stata sua moglie: "Nonostante sia andato male la risposerei altre mille volte", ha confessato l’ex maestro di Ballando con le stelle. Parole che non sono certamente da tutti e che danno prova della sua grande maturità e di un legame rimasto intatto con Francesca..

Antonella Elia, nervosismo senza freni (voto 4). Lei è stata la prima a essere eletta finalista dal pubblico, segno evidente di come alcuni aspetti della sua personalità siano piaciuti, ma ce ne sono altri da allora che convincono sempre meno. Probabilmente questo traguardo le ha dato una sicurezza eccessiva, troppo spesso arriva a giudicare gli altri con toni decisamente eccessivi, lasciandosi andare a urla che sono poco belle da vedere e che sono la dimostrazione di come lei non riesca a essere sempre tollerante. Non andare d’accordo con qualcuno può essere naturale, ma si può discutere con altri toni. Un vero peccato, nel momento in cui lei ha parlato di sé e del suo amore finito con l’ex fidanzato Pietro Delle Piane era impossibile non essere toccati, al punto tale che anche Cesara Buonamici l’ha invitata a guardare dentro di sé, convinta che il sentimento non sia del tutto finito. Probabilmente questo contribuisce a non renderla del tutto serena e a scattare per un nonnulla, come ha fatto quando ha saputo che Alessandra Mussolini fosse la seconda finalista: "E’ come vivere nella casa degli orrori". Non sarebbe male se il suo modo di fare cambiasse, le farebbe bene per chiudere al meglio questa avventura (vittoria o non vittoria).

Il cast dei comodini (voto 4). A dominare tutte le dinamiche di questo "Gf Vip" sono certamente Alessandra Mussolini e Antonella Elia, non a caso gli spettatori, ma anche gli altri concorrenti, finiscono per schierarsi con l’una o con l’altra. Senza di loro saremmo davvero al limite della noia, ed è quello che effettivamente possiamo dire della maggior parte degli altri "Vips". Basti pensare a Lucia Ilardo, che aveva fatto parlare di sé per il flirt con Renato Biancardi (forse pensava di essere tornata a "Temptation Island"), ma che ora si è trasformata in una sorta di dama di compagnia dell’ex deputata. E lo stesso possiamo dire di Adriana Volpe, costantemente attaccata alla Elia, o al massimo preoccupata di non sfigurare quando fa qualcosa. Ma a loro possamo aggiungere anche Raul Dumitras e Renato Biancardi, di cui ricordiamo l’esistenza solo perché interpellati da Ilary Blasi, che li stuzzica però a modo suo dicendo loro spesso: "Ci siete?", Questo ha permesso loro di arrivare quasi fino in fondo, ma per il resto sappiamo ben poco.

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