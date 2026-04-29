Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi (8) perfida e amata (anche da Bastian), Lucarelli chirurgica (7). Ma la star è Valeria Marini (9) I concorrenti promossi e bocciati della puntata del Grande Fratello Vip del 28 aprile: Ilary Blasi festeggia il compleanno tra addi e polemiche.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Mediaset/Endemol

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La tredicesima puntata del "Grande Fratello Vip" è stata davvero ricca e non ha mancato di regalare momenti che ci hanno fatto sorridere e altri commuovere (clicca qui per il RECAP delle fasi salienti della serata). Annoiarsi è difficile, gran parte del merito è ovviamente della padrona di casa Ilary Blasi, che sa gestire al meglio i concorrenti (e in alcuni casi anche bacchetterarli), ma anche delle sue compagne di avventura, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che fanno sempre interventi puntuali e calzanti.

A sparigliare le carte ci ha pensato Valeria Marini, entrata solo due giorni fa, anche se purtroppo la sua permanenza è già finita, cosa che ha causato disappunto anche in diversi utenti che hanno commentato sui social. L’eliminazione di Paola Caruso è apparsa per molti quasi scontata a causa dei suoi toni spesso sopra le righe, anche se è stato tenerissimo l’incontro con il suo bambino, Michele.

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Vediamo quindi qui di seguito le nostre personalissime pagelle tra top e flop dell’appuntamento andato in onda martedì 28 aprile 2026.

Grande Fratello Vip 2026, le pagelle del 28 aprile 2026: Ilary Blasi top, Manzini delude

Valeria Marini, stellare (voto 9). L’arrivo nella ‘Casa’ di una come lei era destinato a scompigliare le carte, puntualmente è quello che è avvenuto. Antonella Elia ha subito mostrato il suo disappunto senza mezzi termini, complici anche alcuni trascorsi poco favorevoli tra loro, arrivando addirittura a criticarla per il modo in cui si veste, ritenuto poco consono per la sua età (lei, in realtà, aveva un’ampia gonna in tulle, quindi il classico "bue che dice cornuto all’asino"), ma lei non se l’è presa, è andata avanti per la sua strada e si è fatta apprezzare praticamente da tutti. La sua presenza era temporanea, era risaputo, anche se è un peccato che sia durata così poco.

Ilary Blasi, si diverte e si vede (voto 8). Ilary Blasi è davvero la "Regina" di questo "Grande Fratello Vip", uno dei motivi che spinge il pubblico a sintonizzarsi su Canale 5 grazie alla sua battuta sempre pronta e a quel pizzico di perfido sarcasmo che contribusce a tenere alta l’attenzione. Ieri sera, inoltre, ha festeggiato il compleanno in diretta, ma non è stato minimamente un peso per lei, che continua a punzecchiare i concorrenti (e non solo) come pochi altri conduttori riescono a fare. Ormai note le sue battute a Cesara Buonamici su suo marito Joshua, questa sera ne ha avuto anche per Alvin, con cui non ha resistito arrivando a dirgli: "Finalmente ha capito il gioco", quando era alle prese con il gioco dedicato alle canzoni. La serenità che ha ritrovato nella sua vita privata si vede, anzi questa volta forse era ancora più evidente visto che è reduce da un weekend trascorso a Capri con il fidanzato Bastian Muller. Il tedesco ha inoltre messo da parte la sua ritrosia facendo gli auguri alla sua amata via Instagram: "Buon compleanno amore mio. A tanti altri tramonti, avventure e momenti indimenticabili in giro per il mondo con te", queste le sue parole. A lui si sono aggiunti quelli di Selvaggia Lucarelli: "Oggi è il compleanno di Ilary Blasi. Per lei il tempo passa… e va dritto, manco la guarda. Auguri conduttrice!", mentre Cesara Buonamici li ha fatti in diretta. Non resta che chiedersi come sia stato possibile resistere così a lungo senza di lei.

Selvaggia Lucarelli, pochi interventi ma precisi (voto 7). A differenza delle altre puntate di questa edizione del Gf Vip, stavolta Selvaggia è intervenuta meno, ma sempre con la sua grande capacità di osservare al meglio le varie vicende che si sviluppano in ‘Casa’. Non ha risparmiato, come era facile immaginare, Francesca Manzini in merito al presunto fidanzato sbucato solo recentemente, mentre fino a qualche settimana lei sembrava essere innamorata persa di Raimondo Todaro. "Lo fai per spettacolo?", le ha subito detto provando a capire come provasse a giustificarsi. A questo ha aggiunto un altro intervento da applausi: "Volevo tranquillizzare Francesca, anche se avesse detto che era fidanzata non sarebbe partita la caccia all’uomo, non è Taylor Swift".

Antonella Elia finalista supponente, (voto 5). Essere finalista con così largo anticipo ha certamente contribuito a fare sentire più leggera Antonella Elia, ma allo stesso tempo questo l’ha fatta sentire in una posizione di forza, che non rende sempre piacevoli i suoi interventi. Troppo spesso appare polemica, senza nascondere il suo disappunto anche per piccole cose, con un linguaggio che non le fa certamente onore. Basti penare alla "predica" fatta a Valeria Marini per i suoi vestiti ritenuti eccessivi per la sua età o alle facce di disappunto (per usare un eufemismo) quando la showgirl ha ballato. Non sopportare allo stesso modo altri concorrenti è normale, è il caso di Francesca Manzini e Paola Caruso, ma anche in questo caso è davvero eccessiva e poco bella da vedere.

Paola Caruso, un Gf Vip da dimenticare (voto 4). Il percorso della Bonas di Avanti un altro al Grande Fratello Vip si chiude con più ombre che luci. Le intenzioni iniziali erano chiare: mostrarsi oltre il personaggio e affrontare l’esperienza anche per motivazioni personali importanti, ovvero guadagnare i soldi necessari a pagare una importante operazione a suo figlio negli USA. Tuttavia, il risultato finale non è stato all’altezza delle aspettative. Nel corso delle settimane, infatti, ha spesso ceduto a reazioni impulsive ed eccessive, finendo per attirare l’attenzione più per gli scontri che per un reale percorso di crescita. Un atteggiamento che, alla lunga, ha penalizzato la sua permanenza nella Casa. Nemmeno l’eliminazione dal programma ha segnato un cambio di passo: in studio ha continuato con toni duri, arrivando a definire Antonella Elia "una persona cattiva", un’affermazione che è apparsa fuori tempo e poco utile. Resta il momento più autentico, quello dell’incontro con il figlio, capace di restituire un’immagine più vera e fragile. Un passaggio toccante, ma isolato in un percorso complessivamente deludente.

Francesca Manzini, innamorata a sorpresa (voto 4). Negli ultimi giorni Francesca Manzini ha ribaltato completamente le convinzioni che finora tutti avevano su di lei, cosa che non ha però contribuito a farla vedere con occhi diversi dal pubblico, ma anche dai suoi coinquilini. A sorpresa, infatti, lei ha rivelato di essere innamorata e di avere una persona fuori, ma di non poterne rivelare l’identità, cosa che non regge troppo visto l’interesse che lei aveva manifestato con Raimondo Todaro. La prima a scagliarsi contro di lei è stata Alessandra Mussolini, che l’ha definita senza mezzi termini "Falsona", ma non è andata molto meglio con Selvaggia Lucarelli, che ovviamente non le ha scontato niente. Nelle scorse settimane era stato addirittura lanciato un contest per trovarle un fidanzato, in quel frangente non ha detto una parola, c’è quindi il sospetto da parte di alcuni che lei ci abbia marciato per poter far parlare di sé, alimentando il dubbio sul suo status sentimentale. Una strategia davvero fallimentare.

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