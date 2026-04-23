Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi e Lucarelli promesse spose perfide (8), Antonella Elia vince male (5). Ma il resto dello show dov’è? (4)
Conclusa l'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda mercoledì 22 aprile 2026, possiamo fare un bilancio con le nostre pagelle, tra top e flop: chi si è distinto
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