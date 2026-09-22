Grande Fratello Vip, le pagelle: Annicchiarico sempre più idolo (8), Carmen Di Pietro jolly stralunato (7), Valeria Marini già esasperata (5) Top e flop e promossi e bocciati della terza puntata serale del reality guidato da Ilary Blasi

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Il Grande Fratello Vip entra nel vivo con la puntata di lunedì 21 settembre, già la terza diretta della nuova stagione, sempre guidata da Ilary Blasi, coadiuvata in studio dalle due opinioniste Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli.

Tra esibizioni nel localino, sorprese emozionanti e nomination, iniziano ad emergere le prime dinamiche e tensioni fino ai primi scontri aperti e alle prime lacrime in una serata movimentatissima.

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Scopriamo ora cosa ci è piaciuto e cosa meno di questa lunga serata di diretta e dei suoi molti protagonisti con le pagelle della puntata di lunedì 21 settembre del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, pagelle puntata lunedì 21 settembre 2026

Simone Annicchiarico, voto: 8. "Forse non sa nemmeno dove si trova", dice l’amica Iva Zanicchi, convocata per fargli una sorpresa. Una battuta diventata immediatamente virale, soprattutto dopo che, proprio per via della sorpresa, Simone Annicchiarico rientra in salotto, lo trova completamente vuoto, e inscena un saluto a tutto il gruppo dei coinquilini invisibili tra "cinque" battuti, sorrisi e strette di mano con l’aria che diventa il momento più divertente della lunga puntata in diretta. Un assoluto colpo di genio, arrivato dopo una clip capace di emozionare anche lui che la riguarda dalla nuvola, mentre parla del rapporto con il famoso padre Walter Chiari e si copre gli occhi quando scorrono le immagini di lui bambino con i genitori e riflette sul fatto di essere rimasto solo al mondo, "solo come un cane". Poi l’abbraccio e l’accoglienza calorosissima all’amica Iva Zanicchi, lo scambio di battute e il racconto di aneddoti. In pochi minuti Annicchiarico fa ridere, fa emozionare, fa riflettere, intenerisce il pubblico ed è sempre più l’idolo dei social che dopo tre puntate già stravedono per lui anche prima che la Zanicchi proclami: "E’ un genio".

Carmen Di Pietro, voto: 7. Non capiremo mai dove finisce la persona e dove inizia il personaggio con Carmen Di Pietro, e va bene così. Stralunata come ce l’aspettavamo, la showgirl riesce a dire e fare cose perennemente fuori contesto con una naturalezza (reale o simulata non ci importa) che la rende una scheggia impazzita tra momenti surreali, battute sopra le righe (stasera scopriamo che ha "toccato il punto G di Valeria Marini), uscite spontanee che spezzano le tensioni (per esempio nel caso del confronto di fuoco tra Giulia e Federica). Quel che è certo è che una solista come lei, nonostante la buona volontà di contribuire, mal si adatta al gioco di squadra (vedi battle dei talenti e canzoni elettrice di questa sera, vero Guendalina?)

Valeria Marini, voto: 6. Un voto, questa sufficienza, che è la sintesi di due momenti della puntata. Il primo in cui mette sfrontatamente in mostra il suo spropositato ego, riuscendo a prendere come complimenti anche le parole velenosissime di Selvaggia Lucarelli che le dice senza mezzi termini che è completamente priva di qualsiasi tipo di talento o competenza artistica: "Il tuo talento è il fatto di non averne, ma d’altronde se sei Valeria Marini, a che serve il talento?" E per questo le va dato un 7, di invidia più che altro per la propria sconfinata autostima. Poi però, durante la serata, succede qualcosa che fa crollare la sua posizione. Dopo essere stata accusata di protagonismo a inizio puntata dalle coinquiline con cui ha preparato l’esibizione sulle note di La notte vola ("voleva fare la Cuccarini!"), arrivano altre critiche dalle due concorrenti più giovani, Piera e Federica che dicono che lei non ha bisogno del Gf Vip perché è già conosciuta. Valeria non ci sta, spiega che per lei questo Gf Vip è un’occasione di riscatto e rinascita, "E’ un Grande Fratello Cocoon per me" e scoppia in lacrime, fino a minacciare di abbandonare la casa seduta stante. E insomma, un po’ tanto drama per essere entrata nella casa da nemmeno quattro giorni e per questo si merita un 4,5.

Marina La Rosa, voto: 5. Marina La Rosa ha lo stesso ego esagerato di Valeria Marini o giù di lì, ma senza quel tocco di spaesamento, genuino o costruito, che rende alcuni momenti della showgirl anche comici. Marina si prende infatti continuamente sul serio, e la sua ironia, che non le manca, non diventa mai, nemmeno per sbaglio autoironia. Inoltre, il suo essere una psicologa in servizio permanente, con l’analisi dettagliata di ogni atteggiamento, parola, possibile retropensiero di tutti i suoi coinquilini (mai dei suoi), già risulta estenuante.

Federica Morello, Piera Meloni, voto: 4,5. La lagna dei "ggiovani" poteva mancare anche nella Casa del Grande Fratello Vip? Certo che no, soprattutto perché questo presunto scontro generazionale che non regge nemmeno 10 secondi sembra una linea narrativa scritta a tavolino, ma che risulta subito del tutto inconsistente. Tant’è che viene smontata subito, appena prendono la parola entrambe le opinioniste. "Non è questione giovani contro vecchi, è uno scontro tra famoso e non famoso, ma lì dentro tutti avete la vostra occasione, sfruttatela", dice Selvaggia Lucarelli, e il commento di Cesara Buonamici è dello stesso tono. Non c’è altro da aggiungere se non notare la pesantezza del blocco.

Giulia Provvedi, voto: 4. In termini di pesantezza però, niente, assolutamente niente, in tutta la lunga diretta della terza puntata del GF Vip tiene il confronto con l’attacco di Giulia Provvedi a Federica Morello. Dopo che la regia ha mostrato una clip che racconta delle tensioni fra le due bionde createsi sin da subito dopo il loro ingresso nella Casa, è il momento del confronto in salotto. Federica Morello rimane immobile e silenziosa come una sfinge, atteggiamento che, evidentemente, urta ancora di più Giulia Provvedi che si scaglia contro di lei con grande aggressività, accusandola di essere "senza contenuto" e pizzicandola sul fatto che "si è fatta i boccoli da quando è entrato Alex" incalzandola con un tono sferzante che appesantisce l’atmosfera. In studio Lucarelli sottolinea l’aggressività della ragazza. Poco dopo lei scoppia in lacrime dicendo che le dispiace di essere percepita aggressiva perché non lo è. Tutto pesante pesante.

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