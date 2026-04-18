Grande Fratello Vip, pagelle: Lucarelli s’inchina (con odio) alla Mussolini (9), Elia disgustata (4). Ilary Blasi santa tra capricci d’asilo (4)
Non sono mancati momenti divertenti, polemiche ed emozioni nella decima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 17 aprile 2026, ecco le pagelle tra top e flop
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello Vip (17 aprile): Antonella Elia finalista (con polemica), beffa terribile per Mussolini e un big si ritira. Chi è al televoto
E' stata davvero ricca la decima puntata del Frande Fratello Vip, in onda venerdì 17...
Grande Fratello Vip (17 marzo), cosa è successo: Ilary Blasi tra gaffe e Totti, Antonella Elia flop al televoto, nomination e polemiche
Nella puntata del 17 marzo del Grande Fratello Vip, tante frecciate di Selvaggia Luc...
Grande Fratello, sondaggi televoto: il pubblico ha le idee chiarissime. Chi è la prima finalista
Grande Fratello Vip: chi sarà la prima finalista di questa edizione? Antonella Elia ...
Grande Fratello Vip, anticipazioni: la prima finalista e un ritiro. Caos Todaro, le ‘regine’ si sfidano. Sondaggi e cosa vedremo stasera
Oggi venerdì 17 aprile 2026 va in onda la decima puntata del reality show condotto d...
Grande Fratello Vip 8, le pagelle: Selvaggia Lucarelli fuoriclasse (9), Alessandra Mussolini lamentosa (4), Ilary Blasi è perfetta (8)
Nella puntata del 17 marzo del Gf Vip 8, Lucarelli spiazza tutti e Ilary Blasi torna...
Grande Fratello Vip: televoto di massa (sorprendente), primo ritiro e chi viene eliminato. Cosa vedremo stasera
Oggi venerdì 20 marzo 2026 va in scena la seconda diretta del reality show condotto ...
Grande Fratello Vip (10 aprile): trionfa Marco Berry, Ilary Blasi furiosa tra lacrime e polemiche, Adriana Volpe crolla e lascia il gruppo
L'ottava puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 10 aprile 2026, è stata da...
Grande Fratello Vip (14 aprile): Blu eliminata, Antonella Elia tradita (e furiosa), quattro regine per la finale. Chi è al televoto
Le dinamiche nel Grande Fratello Vip stanno diventando sempre più interessanti, tant...