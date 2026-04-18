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Grande Fratello Vip, pagelle: Lucarelli s’inchina (con odio) alla Mussolini (9), Elia disgustata (4). Ilary Blasi santa tra capricci d’asilo (4)

Non sono mancati momenti divertenti, polemiche ed emozioni nella decima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 17 aprile 2026, ecco le pagelle tra top e flop

Ilaria Macchi

Ilaria Macchi

Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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