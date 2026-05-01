Grande Fratello Vip, salta la puntata di stasera 1 maggio: cambia ancora la programmazione. Quando va in onda Ilary Blasi La puntata del Grande Fratello Vip stasera 1 maggio 2026 non andrà in onda: i motivi e quando torna in onda in prima serata.

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Salta l’appuntamento del venerdì sera con il Grande Fratello Vip. Mediaset ha giocato la carta del bis settimanale per spingere il più possibile il reality condotto da Ilary Blasi. Tale pratica era già stata testata con le edizioni condotte da Alfonso Signorini e Simona Ventura, restando fissa per tutta la durata del reality. Questa volta si cambia e proprio da questa settimana: dopo l’appuntamento di martedì sera il calendario subisce delle modifiche. Ecco cosa sapere sulla prossima puntata in onda in diretta del longevo programma targato Mediaset.

Grande Fratello Vip stasera 1 maggio non va in onda: quando torna la puntata in prima serata

Canale 5 decide di puntare su un evento attesissimo in prima serata per venerdì 1° maggio 2026. Complice il successo del sequel al cinema, già con incassi da capogiro, vedremo in onda Il Diavolo veste Prada. Chi è in attesa di guardare il film del 2026 in sala o semplicemente di catapultarsi nuovamente nel mondo di Miranda Priestly, questa sera avrà l’opportunità di rinfrescarsi la memoria vedendo il mitico film uscito nel 2006. Questo comporta, però, lo stop del doppio appuntamento del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi si ferma e torna regolarmente la prossima settimana, precisamente martedì 5 maggio con una nuova serata fatta di nomination, eliminazioni e tanti colpi di scena. Canale 5 sospende il doppio appuntamento per spingere sulla curiosità e l’attesa dei telespettatori e lasciare le cose così fino alla finalissima, prevista appunto per metà maggio.

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Cambio programmazione strategico per il GfVip su Canale 5?

Se per molti l’idea del doppio appuntamento ingolosisce e suggerisce un interesse più corposo per quel che riguarda una data trasmissione, nel caso del Grande Fratello negli ultimi anni, forse ha più portato problemi che vantaggi. Spremere il format in questo modo, arrivando anche a due appuntamenti nel giro di due giorni in prima serata su Canale 5, ha sfinito più che coinvolto la platea. Gli ascolti lo hanno palesato sin da subito, evidenziando come ci sia una saturazione importante del programma e non un bisogno di diffondere il format in modo indiscriminato senza una collocazione strategica e ragionata. Questo ulteriore cambiamento, a pochissimo dalla fine di questa discussa edizione, apporterà dei benefici, o allontanerà inesorabilmente quei pochi spettatori rimasti a seguire le vicende dei concorrenti in gioco? Dopo l’annuncio di Antonella Elia in finale e l’ultima eliminazione di Paola Caruso martedì scorso, i nominati di questa settimana sono Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul, Adriana Volpe e Francesca Manzini.

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