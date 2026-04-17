Grande Fratello Vip (17 aprile): Antonella Elia finalista (con polemica), beffa terribile per Mussolini e un big si ritira. Chi è al televoto E' stata davvero ricca la decima puntata del Frande Fratello Vip, in onda venerdì 17 aprile 2026, un concorrente ha deciso di abbandonare, Antonella Elia è già in finale

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il "Grande Fratello Vip" è giunto questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alla decima puntata, che si preannuncia decisamente scoppiettante ora che i caratteri dei vari concorrenti stanno emergendo in maniera chiara. A rendere ancora più elettrizzante quello che vedremo è l’energia con cui Ilary Blasi come di consueto dà il via alla serata, preannunciando una serie di colpi di scena ed emozioni che renderanno tutto più interessante.

Grande Fratello Vip, puntata 17 aprile2026: la scoperta sul televoto e il confronto tra le quattro nominate

Ilary Blasi raduna le quattro concorrenti in nomination, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo, convinte di essere a rischio eliminazione. E invece è la conduttrice a svelare la verità: il televoto che le coinvolge porta a decretare la prima finalista di questa edizione del "Grande Fratello Vip", cosa che era nota al pubblico da subito.

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E’ la padrona di casa a rivelare che è in corso un testa a testa tra due "gieffine, Lucia è stata la meno votata tra le quattro concorrenti in nomination. Al terzo posto, Adriana. Antonella e Alessandra si giocheranno quindi il posto in finale.

Nonostante la scoperta, la Elia non riesce ad accettare di essere stata nominata, non presa in considerazione dalle persone con cui aveva legato. Lei in modo particolare è arrabbiata con Alessandra, che ha salvato Raul. "Ci ha preso per i fondelli alla grande sono inferocita", dice Antonella in confessionale. "E’ uno squalo, la sua credibilità è pari zaro a me lei non fa più paura…" aggiunge la Volpe. La Mussolini va ovviamente per la sua strada, convinta di non avere fatto del male a nessuno: "A me non interessa nulla, quanto mi diverto. Antonella non parla da due settimane, ha un mutismo selettivo". La Elia risponde senza mezzi termini: ""Io non parlo con chi non mi piace, cornacchia. Vai a cuccia, Alessandra".

Arriva anche il commento delle opinioniste sulla sintonia che sembrava essere nata tra Adriana, Alessandra e Antonella, durata davvero pochissimo. "Questa alleanza è nata per opportunismo" ha osservato Selvaggia: "Siete tre scorpioni". "Alessandra ha un’abilità ha un sarcasmo, pè un genio, ha una carica inesauribile" ha aggiunto Cesara.

Il tentativo di mediazione tra Antonella Elia e Francesca Manzini

I rapporti tra Antonella Elia e Francesca Manzini sono ai minimi termini, il nervosismo in settimana aveva spinto addirittura la prima a gettare alcuni cocchi a terra pensando all’imitatrice e a Marco Berry.

Ilary invita Berry a preparare un uovo all’occhio di bue per la showgirl, chiamata invece a stare nel Localino per imparare a gestire la rabbia. Le parole di Antonella sono tutt’altro che leggere: "Marco è succube di Paola", in riferimento alla decisione di Berry di salvare la Caruso dal televoto. "Io, come al solito, solo l’emarginata del gruppo. Francesca è una donna di due lire, dopo che Marco gliene ha dette di tutti i colori…", dice rivolgendosi alla Manzini.

A questo punto la Elia, chiamata a schiacciare altri cocchi per ritrovare la calma, ammette come alcuni comportamenti le abbiano fatto del male. Io mi faccio pena perché mi attacco alle persone in modo stupido. Francesca pensavo che mi avrebbe difeso. Marco pure, non mi ha difeso quanto mi ha attaccato la Caruso, ma qui son tutti dei grandi paraculi..".

Nicolò Brigante decide di lasciare la ‘Casa’

Gli ultimi giorni sono stati decisamente difficili per Nicolò Brigante. Pur avendo sognato di partecipare al ‘Gf Vip’, la convivenza in ‘Casa’ si è fatta pesante a causa della nostalgia della sua famiglia, diventata troppo forte. L’ex tronista riceve la visita della mamma Serena e della sorella Simona, arrivati per dargli conforto e provare a convincerlo a proseguire questa avventura. La mamma è quella più decisa, gli consegna addirittura un anello del nonno, convinta che questo gesto possa dargli quel coraggio che gli è mancato.

Ilary Blasi a quel punto lo pone di fronte a una scelta, può continuare o lasciare il gioco in via definitiva. A questo punto lui non ha dubbi: "Questo gioco è bello finché ti diverti, ma io non ce la faccio più, preferisco quindi uscire"

Alessandra Mussolini protagonista de "La poltrona che scotta"

Si ripete anche in questa puntata del "Grande Fratello Vip" l’angolo "la poltrona che scotta", dove deve sedersi un personaggio che sta facendo discutere in ‘Casa’. Questa volta tocca ad Alessandra Mussolini.

A esprimersi contro di lei sono Raimondo e Renato, il ballerino la considera una persona falsa, teatrale, cattiva, anche Renato esprime tutto il suo dissenso. Alessandra sostiene che Renato sia cambiato con lei, ma lui non cede di un passo, "volevate che ci svegliassimo, ci siamo svegliati". "Sei una giocoleria" si aggiunge al coro Marco Berry.

Non poteva mancare la stilettata di Selvaggia Lucarelli: "Tra lei e Renato, ognuno ha la sue verità, per quanto riguarda Raimondo trovo tutto molto gratuito, soffre la luce di Alessandra, non ti piace perché è il tuo contrario..sei molto pesante Raimondo". A lei si unisce anche Cesara Buonamici: "Alessandra tira molto attenzione, lei si ricarica con tutti gli attacchi dei suoi nemici, ma da sola che autonomia ha?".

Le alleanze: Alessandra vs Antonella

Ilary invita gli altri concorrenti a decidere con chi allearsi tra le due aspiranti finaliste.

Team Mussolini: Paola, Lucia, Marco Berry, Francesca, Raul.

Team Elia: Renato, Adriana, Raimondo.

I vip dovranno fare una scelta fondamentale dopo l’apertura della busta nera.

Gf Vip, l’esito del televoto: Antonella prima finalista

Ilary Blasi convoca Antonella Elia e Alessandra Mussolini, in corsa per il primo posto in finale di questo "Gf Vip", in studio, sarà lì che conosceranno chi sarà la vincitrice.

Prima del verdetto su di loro si esprimono le due opinioniste. Sulla Mussolini, Selvaggia prende "atto del fatto che sei irresistibile, a giorni ti si odia, a giorni ti si ama, ma sei il motore della Casa". Le si accoda anche Cesara, che però ama anche la Elia: "Siete due che volete vincere, ma lo fate in modo diverso". Tuttavia, la Lucarelli sprona Antonella "a disinnescare Alessandra prendendola un po’ in giro, è evidente che a volte è un personaggio del teatro". "Non la sopporto più, è un clown, una buffona. Il silenzio è l’unica mia arma per esprimere il mio disgusto", replica piccata la diretta interessata. "Mi piaci quanto fai Maleficent, non quando fai Heidi, fai la cattiva", conclude Cesara su Elia.

La prima finalista è Antonella Elia. Queste le percentuali:

Antonella Elia, 35,75%

Alessandra 34,63%

La Elia saltella per lo studio e corre ad abbracciare un po’ tutti, per poi dire: "Mamma, che felicità".

La busta nera e la decisione della finalista

Come annunciato da Ilary, la prima finalista dovrà prendere una decisione difficile, sulla base di quanto indicato nella busta nera.

Antonella Elia si trova davanti nella ‘Nuvola’ i concorrenti che si erano schierati con Alessandra Mussolini, Paola, Lucia, Marco Berry, Francesca, Raul. La showgirl deve mandare direttamente al televoto uno di loro, la sua scelta ricade sulla Caruso.

Le nomination

Arriva il momento delle nomination, fatte da tutti in modo palese, a eccezione di Paola Caruso, che è già al televoto.

Raul vota Adriana

vota Alessandra vota Raimondo

vota Raimondo vota Alessandra

vota Adriana vota Alessandra

vota Francesca vota Adriana

vota Renato vota Lucia

vota Marco Berry vota Adriana

vota Lucia vota Adriana

vota Antonella vota Raul

Paola Caruso vota in confessionale, avrebbe voluto votare Antonella Elia, possibilità che le è preclusa, per questo punta tutto su Adriana Volpe.

Sono tre i concorrenti al televoto, ancora tutto al femminile, ulteriore dimostrazione di come siano le donne la marcia in più di questa edizione: Paola Caruso (nominata d’ufficio), Adriana Volpe (5 voti), Alessandra Mussolini (2 voti). La risposta a cui il pubblico deve rispondere è: "Chi vuoi salvare?", il Vip meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione, mentre il più votato sarà immune (ogni utente ha tre voti a disposizione). Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 22 aprile.

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