Grande Fratello Vip (7 aprile): Ibiza Altea eliminata, Ilary Blasi commossa, liti furiose e due concorrenti rischiano l'addio La settima puntata del Grande Fratello Vip, in onda martedì 7 aprile 2026 è stata ricca, non solo battute per Ilary Blasi, eliminata Ibiza Altea: ecco cosa è successo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Siamo arrivati oggi, martedì 7 aprile 2026, alla settima puntata di questa edizione del "Grande Fratello Vip", che sta ora entrando sempre più nel vivo con dinamiche che stanno contribuendo a movimentare le giornate all’interno della ‘Casa’.

Grande Fratello Vip, puntata 7 aprile 2026: la resa dei conti al femminile

Ilary Blasi dà il via alla puntata con la sua consueta ironia, definendo le due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come "le mie ancelle", per poi rivolgersi ai "Vip" e prenderli in giro. "Avete pianto persino per le uova di Pasqua. Pensavo di farvi un regalo, invece un piagnisteo". Si annuncia così la chiusura del televoto che vede a rischio eliminazione Ibiza, Marco e Nicolò.

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Si procede con un confronto che ha per protagoniste alcune delle donne della casa, che sembrano essere arrivate a un punto di non ritorno, Alessandra, Paola, Francesca e Antonella. Quest’ultima ha rotto definitivamente con le prime due, che non le perdonano l’idea di essersi messa dalla parte di Francesca. La Elia fa una riflessione da cui traspare la sua amarezza: "Esiste solo il gioco, non c’è empatia, comprensione e accoglienza – ha detto -. Alessandra ha pensato che io avessi voltato gabbana perché mi conveniva. Si è visto quanto mi conveniva".

Questa accusa non piace minimamente alla Mussolini, che critica Antonella perché non pensa sia trasparente: non può essere dolce con Francesca e poi "crudele e spietata" con Ibiza. Non finisce però qui, parla del modo di fare della Elia come un "atteggiamento violento" riferito alla frase "Ti dò un ceffone" che lei aveva detto alla Caruso nella scorsa puntate. La Elia non riesce a stare in silenzio e dice: "Che buffona".

La Mussolini sfrutta questo frangente come una resa dei conti, per questo e ricorda a Ilary che, in settimana, la Elia ripeteva continuamente "mi prudono le mani" appena se la trovava vicina. "Ti avrei staccato le settecento/ottocento extension", ironizza (neanche troppo) Antonella.

Selvaggia Lucarelli poteva non controbattere a questo? Ovviamente no, non usa mezze misure con Alessandra: "Mi ha dato molto fastidio questa sceneggiata di Alessandra. Ha fatto finta di stemperare, ma maschera il suo essere provocatrice con queste sceneggiate, con questa finta allegria. Ho trovato passivo-aggressivo che le andassi così vicino col vestito e la perculassi. E’ veramente terribile. Stai alzando i toni travestendoti da buffona".

Anche Cesara sta dalla parte di Antonella: "Siete delle iene, guardate anche la pagliuzza nel vostro occhio, siete denigratorie, offensive".

La dolce sorpresa per Raimondo Todaro

Davvero speciale è la sorpresa che il "Grande Fratello Vip" ha pensato per Raimondo Todaro. In più occasioni il ballerino ha parlato della figlia Jazmine, che vive con la mamma Francesca Tocca, da cui si è separato da quasi due anni, la lontananza lo fa davvero soffrire perché "non può stare con la bambina quanto meriterebbe".

Nel giorno di Pasqua, si è scusato con lei perché "mi dispiace che non ci sono quasi mai, però ti amo tanto", ma non sente di avere sensi di colpa perché lui e l’ex moglie Francesca hanno "cercato di fare tutto il possibile" e sa che "non avrei potuto desiderare una bimba migliore". Nel momento in cui la piccola lo raggiunge lui si commuove, per poi fare un ballo con lei.

A essersi commossa è stata anche Ilary Blasi, che nel loro abbraccio potrebbe avere ricordato qualcosa della sua situazione personale. Il divorzio da Francesco Totti, infatti, non è stato del tutto indolore, i due non si sono lasciati in buoni rapporti, la scena a cui tutti hanno assistito dimostra invece come Todaro e Tocca abbiano messo da parte ogni dissapore del passato. "Siete bellissimi – ha commentato la conduttrice -. Vorrei vedervi ballare insieme". Papà e figlia hanno improvvisato un ballo sulle note della colonna sonora di "Aladdin".

Il "Tanga Gate" e il flirt tra Lucia e Renato

Si passa a parlare di quello che Ilary definisce "Tanga Gate", che ha contribuito a incrinare il flirt nato tra Lucia e Renato, definito dalla conduttrice "l’amicizia con benefici". I due hanno litigato nel momento in cui Blu ha donato un suo tanga a Biancardi e Nicolò Brigante, generando fastidio in Lucia, che aveva passato la notte con lui. A schierarsi contro l’ex protagonista di "Temptation Island" è Adriana Volpe, che ha detto: "Lucia ha approfittato di questa situazione per portare su di lei l’attenzione", mentre Ibiza si è schierata contro Blu con cui aveva già litigato in passato: "Se c’è un fidanzato non sarei felice di vedere la mia fidanzata osé che mette le mutande sotto la porta. Oggi si è visto cosa ho detto io di questa ragazza".

Si arriva poi alla resa dei conto tra i due ragazzi, che sembrano essere uniti solo di notte. "Mi sono arrabbiata per il gesto di Renato, che è stato cafone e volgare. Ha scherzato sull’odore intimo, dal filmato si vede che lui annusa più volte queste mutandine", ha detto la Ilardo, amareggiata perché "fino a cinque ore prima dormiva con me". Biancardi crede di avere ragione, avrebbe preferito che la Ilardo ne parlasse con lui, quando "invece non mi ha detto nulla e ha alzato questo polverone mettendo mia figlia in mezzo". Anzi, pur di sostenere la sua posizione ricorda di quando faceva gli occhi dolci a Niccolò e "parlava dell’ex fidanzato, dicendo che le mancava, e poi tornava a letto da me". Non poteva mancare la stoccata di Selvaggia: a suo dire Renato è scorretto, e passa le notti con la Ilardo e poi non vuole che lei ne parli: "Qua vediamo tutto, siete al Grande Fratello".

L’esito del televoto: fuori Ibiza Altea

La prima a essere salva è stata Antonella Elia, Ilary comunica quindi chi deve lasciare la ‘Casa’ tra Ibiza e Marco Berry. Questo l’esito del televoto:

Antonella 45,71%

Marco 28,66%

Ibiza 25,63%.

La Altea non ha rimpianti: "Me lo sentivo, oggi è il 7, il mio numero fortunato e sfortunato", anzi prima di uscire ha anche modo di abbracciare il suo bambino, Angel.

Le nomination delle donne contro gli uomini

Questa volta a finire in nomination saranno l’uomo e la donna più votati. Nel caso degli uomini, però, spetta alle donne decidere chi mandare al televoto attraverso delle nomination palesi.

Antonella ha votato per Marco Berry

Paola Caruso ha votato Raimondo

Lucia vota Renato

Adriana Volpe ha votato Marco Berry

Alessandra Mussolini ha votato Renato

Blu ha votato Marco Berry

Francesca ha votato Marco Berry

Marco Berry è il primo nominato della serata

Le nomination delle donne contro le donne

Le donne sono chiamate ancora a votare, ma questa volta devono farlo tra di loro.

Paola vota Antonella

Alessandra vota Blu

Paola vota Antonella

Blu vota Lucia

Antonella vota Alessandra

Francesca vota Lucia

Adriana vota Lucia

Lucia vota Francesca

Le nomination degli uomini

Sono stati poi gli uomini a fare le loro nomination:

Marco Berry vota Adriana

Nicolò vota Lucia

Raimondo vota Paola

Renato vota Lucia

Raul vota Blu

Gf Vip, chi è al televoto e chi sarà eliminato

I nominati della serata sono Lucia e Marco Berry. Il pubblico deve decidere chi salvare, il meno votato sarà il primo candidato all’eliminazione.

Renato ha inoltre il compito di mandare due concorrenti nel monolocale, la sua scelta ricade su Alessandra e Lucia.

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