Grande Fratello Vip (28 aprile): Paolo Caruso eliminata tra lacrime e accuse, via anche Valeria Marini. Nomination col trucco: chi è al televoto La 13esima puntata del Grande Fratello Vip, in onda martedì 28 aprile 2026, è stata ricca: fuori Paola Caruso, ancora sotto accusa Francesca Manzini, sarà eletto il secondo finalista

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il "Grande Fratello Vip" è giunto alla 13esima puntata, in onda martedì 28 aprile 2028, un giorno speciale visto che oggi la padrona di casa Ilary Blasi festeggia il suo 45esimo compleanno. Cesara Buonamici lo annuncia ai concorrenti, che si uniscono subito per farle gli auguri.

Al centro dell’appuntamento ci sarà certamente Valeria Marini, entrata in ‘Casa’ da pochi giorni, ma che ha già sconvolto gli equilibri.

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Grande Fratello, puntata 28 aprile 2026: Valeria Marini fa discutere

Pur essendo trascorsi solo due giorni dal suo ingresso in ‘Casa’, Valeria Marini fa discutere i concorrenti, sia per la sua voglia di mettersi in evidenza, sia per alcuni problemi intestinali avuti, da cui annuncia però di essersi ripresa.

Tra le concorrenti che non sembrano gradire troppo la presenza della showgirl c’è Antonella Elia, con cui aveva già discusso in una passata discussione del "Grande Fratello Vip". Nonostante tutto, la Marini sembra non prenderla troppo male, mentre la collega è di parere opposto: "No, io con te ce l’ho veramente. "E’ un po’ presuntuosa, in delirio di onnipotenza, ha il mito di se stessa […] E’ convinta di essere una soubrette ma non sa ballare né cantare né recitare". La Elia addirittura arriva a criticarla per il modo in cui si veste, a suo dire troppo appariscente, soprattutto per la sua età, ma su questa nessuna delle due opinioniste sembra essere d’accordo.

Antonella Elia gelida: "Mi perseguita, dovunque vado, arriva lei". "Che belva schifosa, dice invece la Marin, mentre Antonella ironizza sull’età di Valeria, ma anche sui capelli i vestiti e sul suo russare.

Adriana Volpe sembra però avere le idee chiare: l’ingresso di Valeria non ha condizionato Antonella ma ha mandato in confusione Alessandra.

Inizia la gara dei talenti

Anche questa sera, come nella scorsa puntata del "Gf Vip", i "Vip" sono protagonisti di una sfida di ballo, che verrà poi giudicata dal pubblico attraverso il televoto.

Francesca, Antonella, Lucia, Alessandra, Adriana, Paola e Valeria sono impegnate in un medley dedicato all’iconica Raffaella Carrà.

Paola Caruso non è gradita da tutti

La personalità di Paola Caruso nelle ultime settimane è apparsa davvero impetuosa, questo ha portato quindi a una serie di scontri con alcuni coinquilini. Davvero accesi sono i litigi con Adriana Volpe, Francesca Manzini e soprattutto Antonella Elia, la Volpe pur usando toni morbidi non riesce a mettere da parte alcuni dissapori:

"Ma vi siete dimenticati tutti le nostre foto con i fili e le puntine che nominava tutti per eliminarci?"

A sorpresa, Selvaggia Lucarelli sembra pronta a fare da mediatrice, ma la Elia non ha intenzione di fare alcun dietrofront: "Ci ha massacrato a tutti, perché abbracciarci poi?". Interviene anche Cesara Buonamici, che prova a intravedere qualcosa di buono, l’amicizia tra Adriana e Antonella, che hanno ormai dimenticato i vecchi dissapori, per questo l’opinionista dedica loro "Per sempre sì" di Sal Da Vinci.

Il malore di Valeria Marini

Non è mancato in questa serata uno spazio che ha fatto sorridere, dedicato al malore che Valeria Marini ha avuto nei giorni scorsi. La showgirl ha vomitato davanti a tutti, addebitando tutto a una mela, anche se in realtà aveva mangiato diverse altre cose. E’ così stato mostrato un breve filmato in cui è apparso evidente cosa lei abbia mangiato, cosa che però lei non ha troppo gradito.

"In questi montaggi sembra che mi sono mangiata questo mondo e quell’altro…" – ha detto Valeria.

Alessandra Mussolini e Valeria Marini vengono invitate a spostarsi nella Mistery per cercare di individuare la causa del malessere. Le opzioni mostrate loro sono tre:

la mela (perché Valeria non l’ha lavata…)

l’acqua benedetta che ha portato e che ha poi bevuto

cosce di pollo e pasticcini

A prendere la decisione a riguardo ci pensa la Mussolini: .a terra c’erano le zucchine e una mela.

Gf Vip, la sorpresa a Paola Caruso

Paola Caruso si è messa in evidenza per un carattere non sempre così malleabile, il "Gf" ha però deciso di farle una sorpresa davvero speciale, permettendole di rivedere suo figlio Michele.

La showgirl ha infatti avuto una vita difficile, ha scoperto solo da adulta di essere stata adottata, a oltre 30 anni ha conosciuto la sua mamma biologica, che l’aveva data in dotazione perché troppo giovane per crescerla. Lei sente di averla perdonata, ma ora i due si sono allontanate, per questo lei si sente ancora più sola non avendo più entrambi i suoi genitori adottivi, scomparsi entrambi (la mamma da pochissimo. L’abbraccio con Michele è dolcissimo, lei si scioglie in lacrime non appena lo vede e lui le racconta dei bei voti presi a scuola, oltre a dirle apertamente di avere avvertito fino a quel momento la sua mancanza.

La sfida dei talenti

E’ prevista una nuova tornata della sfida dei talenti, questa volta a esibirsi sono gli uomini, Marco, Raimondo, Raul e Renato, insieme a Valeria Marini sulle note di "Material Girl" di Madonna.

Iconico, tanto per cambiare, il commento di Selvaggia Lucarelli in riferimento al momento della coreografia in cui tutti i boys tenevano Valeria Marini

"Sembra quando portano la statua del Santo Patrono"

La telecamera intercetta le facce decisamente schifate di Antonella Elia, che ha assistito alla scena dal salone.

La sfida di canto: Alvin ospite speciale

Arriva in ‘Casa’ Alvin, che ha una grande sintonia con Ilary Blasi grazie alle tante esperienze professionali fatte insieme, su tutte l‘Isola dei Famosi. Il conduttore ha il compito di unirsi a Raul Dumitras nella sfida "Indovina la canzone" Donne vs. Uomini, per le donne giocano invece Valeria Marini e Adriana Volpe. La sfida finisce con un pareggio

Gf Vip, risultato e percentuali del televoto: eliminata Paola Caruso

Ilary Blasi questa volta non tergiversa e annuncia subito il nome dell’eliminato In nomination erano finiti Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Paola Caruso. I primi due si salvano, la conduttrice lascia quindi sulla graticola le ultime due, a lasciare la ‘Casa’ è Paola Caruso.

Queste le percentuali del televoto Gf Vip de 28 aprile:

Alessandra Mussolini: 39.19%;

Lucia Ilardo: 26,26%;

Marco Berry: 26,03%;

Paola Caruso: 8,52%

Il nuovo televoto per eleggere il finalista

Ilary Blasi invita poi gli otto concorrenti rimasti (oltre a loro c’è Antonella Elia, già finalista, quindi immune), a recarsi sulla graticola in due gruppi, da una parte gli uomini e da una le donne, scegliendo a caso una delle caselle dove collocarsi.

La casella 4 e la casella 6 diventeranno gold. Chi si posizionerà sulle caselle deciderà quale dei vip mandare al televoto eliminatorio ma sarà in realtà verrà deciso il secondo finalista. A finire nelle caselle gold sono Renato Biancardi e Alessandra Mussolini, che devono nominare un concorrente dell’opposta fazione:

Renato sceglie Francesca

Alessandra sceglie Marco

Francesca Manzini e Marco Berry sono al televoto, ma non per l’eliminazione, bensì con la possibilità di essere eletti finalisti (anche se loro non lo sanno).

Valeria Marini lascia la ‘Casa’

Marco Berry è chiamato a fare uno dei suoi soliti giochi, in palio c’è la possibilità di raddoppiare il budget per la spesa, ma solo se Valeria Marini dovesse sopportarlo a dovere.

Raggiunto questo obiettivo, però, la showgirl deve lasciare la ‘Casa’, la sua è stata una permanenza brevissima, in veste di ospite, ma che ha lasciato il segno.

Paola Caruso arriva in studio

Eliminata dal gioco, Paola Caruso viene accolta in studio da Ilary Blasi, dove ha la possibilità di collegarsi con la ‘Casa’. Una delle più felici del suo addio è ovviamente Antonella Elia, le due non se le mandano a dire.

"Io sono forte, a volte sono un po’ inquadrata non ho filtri" ha dichiarato Paola dopo aver abbracciato Ilary

"Che bello che sei uscita" esclama la Elia in collegamento. "Tu sei una persona molto cattiva" ha risposto Paola.

Grande Fratello vip: le nomination e chi è al televoto

Le nomination avvengono in maniera palese in Mistery Room, anche se i concorrenti non sanno che stanno eleggendo il secondo finalista.

Renato ha votato Alessandra

Raimondo vota Alessandra

vota Antonella vota Alessandra

Adriana vota Alessandra

Alessandra vota Adriana

Lucia vota Raul

Raul vota Lucia

Francesca vota Alessandra

vota Marco Berry vota Alessandra

I nominati di questa settimana sono: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Francesca e Marco Berry. Il vip più votato sarà il secondo finalista di questa edizione. Il verdetto sarà annunciato nella prossima puntata, in onda martedì 5 maggio 2026.

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