Grande Fratello Vip: Cassini eliminato (tra le polemiche), Antonella Elia in lacrime, Ilary Blasi sotto accusa. Cosa è successo La terza puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 24 marzo 2026 è stata movimentata, tra polemiche e lacrime: ecco cosa è successo e tutte le nomination

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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A una settimana dal debutto, il "Grande Fratello Vip" è di nuovo in onda martedì 24 marzo per il terzo appuntamento di questa nuova stagione che vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. L’ex signora Totti ha certamente aumentato la leggerezza che dovrebbe avere il programma, anche se gli ascolti non sono ancora troppo esaltanti.

Si preannuncia una serata interessante, in cui conosceremo il nome del primo eliminato, uno tra i "Vip" finiti in nomination, Dario Cassini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro.

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Grande Fratello Vip, puntata 24 marzo 2026: lo scontro Antonella Elia-Dario Cassini

Si parte subito con alcune delle discussioni nate nel corso della settimana, una di queste è stata ribattezzata da Ilary Blasi, "Pillola Gate", che ha coinvolto Antonella Elia e Dario Cassini. I due sono finiti a discutere a causa di un gesto della showgirl, che gli ha preparato le valigie, lui invece l’ha accusata di avergli fatto sparire le pillole per la pressione, gesto che lui ha ritenuto deprecabile. Il comico chiede l’aiuto delle telecamere per avere chiarezza sull’accaduto, Giovanni è però di parere opposto, a suo dire infatti lui ha organizzato tutto pur di dare la colpa alla compagna di avventura.

Impossibile poi non fare riferimento a una frase di cattivo gusto che l’attore ha pronunciato pochi giorni fa: "Il problema di Antonella è che è sola", ben sapendo come questo sia qualcosa che la fa soffrire. Proprio per questo lei non riesce a stare in silenzio: "Rimarcare che io sia sola è di grande cattivo gusto". Cassini non si arrende, nega ogni responsabilità, Ilary però gli spiega come sia impossibile avere delle riprese chiare su quello, visto che ci sono due regie, che non riescono a riprendere tutto quello che accade in ‘Casa’.

Lui ha però insistito: "Giovanni è entrato in gioco, ma se lui dice che io ho messo le mie pasticche nel beauty di Antonella, vorrei vedere il video dalle telecamere quel momento – poi ha lasciato intendere che quello che dicesse Ilary non fosse vero -. Ho accettato di essere ripreso h24, ma le telecamere stranamente non hanno ripreso il momento che mi avrebbe scagionato da questa situazione". La conduttrice ha spiegato meglio la situazione: ""È vero che siete ripresi h24, ma la regia stacca sui momenti salienti. Siete in 16, è impossibile seguire ognuno di voi ogni singolo secondo. Ci sono solo due regie". Questo non è bastato però a farlo calmare, ha anzi ribattuto: "Posso dirti che il mio pensiero è che queste immagini ci siano, ma che non vengano mandate in onda"

Anche Selvaggia Lucarelli interviene, mettendo in evidenza come il discorso fatto da Cassini sia stato brutto da ascoltare, cosa che lo spinge a chiedere scusa comprendendo di avere esagerato. "Mai avrei potuto fare una cosa del genere, con le telecamere sarei stato un pazzo incosciente!", dice ancora Dario, certamente non un ottimo inizio per lui, che si ritrova anche in nomination.

Adriana Volpe e Alessandra Mussolini a confronto

I concorrenti con personalità non mancano in questa edizione del "Grande Fratello Vip", Adriana Volpe e Alessandra Mussolini sono tra queste, anche se la prima cerca sempre, almeno ufficialmente, di avere un atteggiamento non troppo sopra le righe.

Ilary le ha chiamate a confrontarsi nella Nuvola dopo la discussione che le due avevano avuto in settimana per un motivo apparentemente banale. L’ex deputata, infatti, viene svegliata dal "Grande Fratello" ogni mattina per prendere delle pillole prescritte dal medico, ma questo non va a genio alla showgirl, che sostiene di essere svegliata dalla voce nella stanza e non riuscire più a prendere sonno. La Volpe ha consigliato di prendere in considerazione un metodo alternativo, magari una vibrazione, il discorso è però degenerato arrivando a parlare di vibratori. "Non ti devi permettere di consigliarmi un vibratore…", ha detto la Mussolini, "Non ho mai detto quello, ho parlato di vibrazione!", ha ribattuto la Volpe.

Il confronto tra le due è poi degenerato, soprattutto perché la conduttrice tendeva a tenere il dito alzato con fare da maestrina, cosa che ha spinto Alessandra a intervenire: "Io il dito te le metto dove voglio". A sorpresa, Selvaggia ha difeso Alessandra: "Adriana hai fatto una battuta che è cliché, forse avresti bisogno di un vibratore, sono battute sessiste, lasciano intendere che le donne siano dipendenti da quello" . L’opinionista ha sottolineato come il rispetto su una questione intima non debba mancare, per questo ha detto: "Non conosco la vita sessuale di Alessandra", "Inesistente", ha risposto lei.

Il bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Pur essendo trascorsa solo una settimana dall’inizio di questa edizione del "Grande Fratello", alcuni concorrenti hanno già iniziato a manifestare una certa sintonia. È il caso di Lucia, che inizialmente sembrava avere un interesse per Nicolò, ma che ha poi baciato nella notte Renato.

Il napoletano inizialmente sembrava avere notevole affinità con Ibiza, è stata però lei a distaccarsi da lui, comprendendo di non avere i suoi stessi valori, ma ritenendo più simile a lui Lucia, che ha definito "leggera". L’ex protagonista di "Temptation Island" non ha gradito questa accusa, Cesara Buonamici è però convinta che la ragazza stia agendo in questo modo pensando che questo possa aiutarla a restare in ‘Casa’ essendo in nomination.

Anzi, non ha nascosto di avere un’attrazione anche per Nicolò, ma l’ex tronista l’ha stroncata: "Lucia non mi interessa".

La storia di Ibiza Altea commuove tutti

Ilary Blasi ha voluto dedicare uno spazio ad hoc a Ibiza Altea, così da permettere al pubblico di conoscerla meglio. Lei ha infatti solo 26 anni ed è mamma di un bambino di sei, frutto dell’amore con Davide, il suo fidanzato venuto a mancare a causa di un incidente d’auto quando il piccolo aveva solo sei mesi.

La modella definisce il piccolo il suo "piccolo angelo", l’unico a darle la forza per andare avanti, per questo si è commossa non appena la mamma del compagno le ha mandato un messaggio dolcissimo, ancora di più quando a parlarle è stato Angel. "Siamo io e lui contro tutto il mondo, mi manca tantissimo. Il suo papà è un angelo che sta sempre con noi", ha detto.

L’incontro Antonella Elia-Pietro Delle Piane (con Adriana Volpe terzo incomodo)

Prima dell’inizio del "GF" Pietro Delle Piane, ex fidanzato di Antonella Elia, si era detto non interessato a confronti in diretta, e invece eccolo qui, dopo avere parlato al telefono con Adriana Volpe, che ha fatto da intermediaria. La showgirl, infatti, fa riferimento a questo non appena se lo trova di fronte, ormai disillusa sulla possibilità di avere un futuro con lui e convinta che lui agisca solo mettendo in scena una fiction.

"Hai definito il nostro rapporto una fiction e sono molto dispiaciuto. Anche io ho sofferto tanto e continuo a soffrire perché il mio cuore non è sereno. Io sono ancora innamorato di Antonella", ha dichiarato Pietro sedendosi in salotto accanto ad Antonella. La Elia finisce per scoppiare in lacrime, segno evidente di come forse il sentimento che prova per lui non sia del tutto finito, pur essendosi scontrata con fatti che le hanno fatto capire di dover rinunciare a progettare qualcosa con lui.

Selvaggia Lucarelli stronca l’uomo: "Non capisco il senso della presenza di Pietro questa sera". Lui si prova comunque a difendere, sottolineando di avere approfittato di questa occasione per dichiarare il suo amore, cosa che Antonella non esclude del tutto, nonostante lei senta il bisogno di tutelarsi e chiudere del tutto. Lei scoppia a piangere perché teme che lui si stia umiliando: "Ti prego, tutelati".

Il primo eliminato di questa edizione

Il primo televoto di questa edizione del "Gf Vip" è davvero ricco, vede in nomination Dario Cassini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro.

I primi a salvarsi sono Paola, Raimondo e Lucia. In bilico restano Dario, Francesca, Marco Berry e Nicolò. A lasciare la ‘Casa’ è Dario Cassini con il 4% di voti.

Grande Fratello Vip, le nomination: chi ha votato chi

Sono confermati i gruppi Gold ed Economy, ma con nuovi capitani decisi dopo le ultime votazioni, per il Gold è Giovanni, per l’Economy è Alessandra.

Queste le nomination del Club Economy:

Alessandra ha votato per Adriana

Renato ha votato per Lucia

Ibiza ha votato per Alessandra

Lucia ha votato Raul

Gionny ha votato per Lucia

Raul ha votato per Lucia

Adriana ha votato per Alesandra

I vip più votati sono Lucia e Alessandra.

Le nomination del Club Economy

Giovanni ha votato Marco Berry

Nicolò ha votato Marco Berry

Paola ha votato Raimondo

Marco Berry ha votato Francesca

Raimondo ha votato Antonella

Blu ha votato Marco Berry

Antonella ha votato Francesca

Francesca ha votato Marco Berry

I vip più votati sono Marco Berry e Francesca

Televoto Gf Vip, chi rischia l’eliminazione nella prossima puntata

A finire in nomination e a rischiare l’eliminazione nella prossima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 27 marzo 2026 sono:

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