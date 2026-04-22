Grande Fratello Vip (22 aprile): Adriana Volpe trionfa, Paola Caruso ‘esiliata’ (e furiosa), una regina verso l'addio. Chi è al televoto L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda mercoledì 22 aprile 2026, è stata densa, compresa una finta eliminazione. in 'Casa' gli equilibri sono sempre in bilico

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Il Grande Fratello Vip" è tornato in onda mercoledì 22 aprile 2026 con la sua undicesima puntata, che si preannuncia davvero ricca, nonostante sia già stata scelta nell’ultimo appuntamento la prima finalista, Antonella Elia, che ha prevalso di un solo punto percentuale su Alessandra Mussolini. Le sorprese anche questa sera non mancheranno, così da tenere desta l’attenzione degli appassionati sino alla fine. C’è anche un televoto in corso, che non porterà però ad alcuna eliminazione nonostante i concorrenti ne siano convinti.

Grande Fratello Vip, puntata 22 aprile 2026: lo scontro tra Antonella Elia e Paola Caruso

Il "Grande Fratello Vip" sembra stia man mano prendendo presa tra il pubblico, nonostante l’inizio stentato, l’ultima puntata ha di poco superato i due milioni di telespettatori, segno che non può essere trascurato visto che ora le dinamiche stanno entrando nel vivo. Proprio per questo si sta facendo strada l’idea da parte di Mediaset di un possibile prolungamento, con la finale che potrebbe svolgersi il prossimo 19 maggio.

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A inizio serata Ilary Blasi si presenta così con la sua consueta verve, anche con una punta di orgoglio, definendo la trasmissione, che è tornata a condurre con grande entusiasmo "il più bel reality che ci sia". Nel primo collegamento con la ‘Casa’ è presente un robot con le sembianze di un alieno, che Francesca Manzini ha rotto per sbaglio. I concorrenti hanno deciso di chiamarlo Freezolino, ma Ilary punge subito "Che nome brutto gli avete dato".

Protagonista della serata è subito Antonella Elia, che continua a far discutere, a maggior ragione ora che è diventata finalista. Lei ha così notato alcuni cambiamenti nel modo di fare da parte di alcuni dei suoi compagni di avventura, come ci tiene a far notare: "Personaggi pericolosi si stanno trasformando e stanno cercando di essere affettuosi" – dice subito. Ilary Blasi la invita a spostarsi nel Localino e a sfogarsi spaccando dei cocchi, come ha già fatto nei giorni scorsi, per cercare di tenere a bada il suo nervosismo, in compagnia di tre "nemiche-amiche", Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso, anche se è soprattutto con quest’ultima che i rapporti sono inconciliabili.

La Elia non manca di avere quindi commenti poco carini nei confronti dell’ex "Bonas". Ecco il "candido giglio Paoletta, avevo visto la faccetta e mi ero fatta un’idea che non fosse al settimo cielo", dice. Le sembra comunque esagerata la "reazione della neanderthaliana", che l’ha chiamata "squilibrata" e l’ha paragonata ad un "maiale che rotola nel fango" per l’approdo in finale. La Mussolini, dal canto suo, non sembra apprezzare troppo la reazione di Paola, e non manca di farlo notare: "Antonella è andata in finale. Prendiamone atto", dice la Mussolini, per poi invitare la Caruso a prenderne atto, visto che "è un gioco".

Su questo non mancano di intervenire le opinioniste. "Rosicare è umano, perseverare è Caruso", dice Cesara Buonamici, mentre Selvaggia Lucarelli critica entrambe: "Sono così tranquille che in confronto la Mussolini sembra il Dalai Lama".

Le critiche al modo di agire di Paola Caruso

Antonella Elia non sembra però l’unica ad avere da ridire sul modo di fare di Paola Caruso criticata anche per come si comporta in cucina e la sua tendenza a leccare tutto. Una delle più dure a riguardo è Alessandra Mussolini, che la definisce sia un "formichiere" sia una "pompa idrovora" che "lecca" qualsiasi tipo di cibo e spazza via tutto.

Nonostante tutto, Selvaggia Lucarelli prova a trovare qualcosa di positivo in tutto questo: "Paola, in qualche modo mi è stata sempre simpatica perché, a parte leccare tutto, è stata la meno lecchina della casa. Non si è mai nascosta". Non sarebbe però l’opinionista che abbiamo imparato a conoscere se non trovasse anche qualcosa di negativo da mettere in luce, sulla serie della classica domanda "ci è o ci fa?". La blogger, infatti, inizia a dubitare della veridicità della Caruso: lei è delusa e si chiede se il suo lato da "cartone animato" sia solo una maschera per nascondere il suo vero lato irascibile. La diretta interessata non nega e risponde a questo, non c’è niente di falso, entrambi questi aspetti fanno parte della sua persona, a seconda di quello che accade.

Gf Vip, i primi verdetti del televoto

Come annunciato nella scorsa puntata, nessun concorrente sarà eliminato, uno di loro sarà candidato al televoto, mentre uno conquisterà l’immunità, anche se i diretti interessati sono convinti possa esserci un’altra eliminazione (Ilary glielo farà credere).

Al televoto ci sono Paola Caruso, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. La prima a salvarsi è Alessandra. Restano in bilico Adriana e Paola.

Non c’è pace per Francesca Manzini

Uno dei concorrenti più discussi di questo "Grande Fratello Vip" è certamente Francesca Manzini, che finora ha mostrato un grande feeling con Raimondo Todaro, ma poco altro. Alcuni dei suoi compagni di avventura non sembrano sopportarla e la reputano eccessiva.

E’ quindi l’imitatrice a sedersi sull’ormai nota "poltrona che scotta", come le era già accaduto in una delle vecchie puntate. Alcuni di loro non si nascondono. Lei fa la buona e Raimondo fa finta di crederci", dice Alessandra, prima di etichettarla come "egoista, arrogante e approfittatrice". "Si è proposta pure di uscire al posto di qualcuno per colpire il pubblico", denuncia Raul.

La diretta interessata prova comunque a difendersi: "Sono molto fiera di essere come sono. Sono così e basta che piaccia o no". Questa è però l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, a partire da Alessandra Mussolini, a cui dice: "Tu sei simpatica ma non hai mai chiesto scusa a nessuno", per poi proseguire nel suo discorso citando Renato Biancardi: "Lui non tratta male le donne, come dici, ed è anche un papà. Non ti sei mai scusata".

Una critica arriva anche da Antonella Elia: "E’ una bandiera al vento. Noi, a parte Raimondo, non abbiamo valore per lei".

La situazione tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo

Negli ultimi giorni c’è stato un riavvicinamento, complice anche un gioco proposto dal "Grande Fratello" tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo, che ha suscitato qualche dubbio di troppo nella ragazza, che aveva invece una sorta di flirt con Renato Biancardi.

A esprimersi chiaramente è Alessandra Mussolini, che vedrebbe bene i primi due, al punto tale da dare un giudizio esplicito su Renato che, a suo dire, è come "la mosca che impedisce a questo rapporto di nascere". Biancardi non gradisce questo giudizio: "È la suocera che si mette in mezzo per rompere le palle", dice. Raul, invece, chiude la questione: "Io in questo triangolo non ci sono mai voluto entrare, non mi interessa proprio ciò che state facendo: la leggerezza con cui fate le cose non mi appartiene".

Davvero pesante è invece il giudizio di Blu Prezia, che dice la sua dallo studio su Lucia, invitandola a smettere di fare la corteggiatrice e "a cambiare stazione, perché i binari non sono disponibili: ci hai provato con tutti da quando sei entrata, pure con Giovanni Calvario". Lucia si prova a giustificare, dicendo: "Ci stiamo divertendo".

Selvaggia Lucarelli commenta tutto con la sua consueta sagacia: ""È chiaro che nella Casa ti piace Renato. Questo tuo tentativo di portare avanti questa semi-storia comincia a essere patetico. Sembra che tu chieda l’elemosina. Renato non mi sembra divertirsi: vive nella Casa preoccupato di ciò che pensano fuori di lui". Biancardi in parte concorda, anche se, a suo dire, l’atteggiamento della Mussolini ha un po’ complicato la situazione, visto che sia lui sia Lucia volevano vivere la situazione senza troppe aspettative.

Gf Vip, il verdetto del televoto: Adriana Volpe immune e Paola Caruso finta eliminata

Come annunciato Ilary Blasi ha intenzione di far credere a chi è rimasto al televoto di essere eliminato, anche se non è così.

La prima candidata all’eliminazione è la Caruso, ma la Blasi le fa credere che sia stata eliminata. "Mi dispiace di non essere stata capita, ho solo il rimpianto di non aver fatto la falsa e la pazza", commenta la ‘bonas’, che si definisce "nera" perché "essere se stessi e veri non conta un c*zzo" e "volevo portare un bel messaggio, ho sbroccato una volta in trenta giorni". Tutto fila secondo le intenzioni, della conduttrice, che fa rientrare la Caruso in ‘Casa’ per salutare i suoi compagni di avventura.

Dopo l’uscita di Paola dalla porta rossa, la Blasi svela quanto accaduto ad Adriana, che è la più votata, quindi immune. La Caruso arriva in studio, convinta che la sua avventura sia finita, ma qui scopre che non è così, dovrà però stare fino a venerdì, giorno della prossima puntata, nel monolocale, cercando di non farsi notare dagli altri. A quel punto lei potrà raggiungere gli altri e vendicarsi se lo riterrà opportuno. In realtà, prima che scoprisse quale fosse il suo destino lei si era arrabbiata tantissimo, sfogandosi con toni eccessivi: "Non ho capito un caxxo, dovevo fare la pazza, la psicopatica". Il suo riferimento è ad Antonella Elia, che si rifiuta di salutare ricevendo in tutta risposta solo menefreghismo: "Ma manco la saluto, sono contenta che se ne va!"

La sorpresa a Renato Biancardi

Il "Grande Fratello Vip" ha deciso di fare una sorpresa a Renato, permettendogli di incontrare la mamma, Nuccia. La donna sembra avere le idee chiare sul percorso del figlio, ritiene infatti che la sua vicinanza a Lucia e ad Alessandra non sia così favorevole, il rapporto con la ragazza secondo il suo giudizio non porta grande giovamento a entrambi.

Mamma Nuccia gli consegna inoltre un regalo da parte di sua figlia Roberta (viene mostrato anche un suo video messaggio), contenente una serie di elastici della bambina, che hanno un significato ben preciso, come spiega lui stesso: "Ogni volta che la vedo che non posso stare con lei, le chiedo di lasciarmi qualcosa e lei mi lascia un elastico".

Il momento delle nomination

La serata al "Grande Fratello Vip" si chiude come sempre con le nomination, fatte in alcuni casi in maniera palese, in altri nel confessionale, a decidere la modalità per ogni concorrente è Antonella Elia, in virtù del suo status da finalista. Lei vuole che le donne abbiano coraggio, per questo saranno loro a esprimersi senza vincoli.

Marco Berry ha votato Alessandra

Antonella ha votato Marco Berry

Adriana vota Marco Berry

Alessandra vota Marco Berry

Raimondo vota Alessandra

Lucia vota Raimondo

Renato vota Alessandra

Raul vota Lucia

Francesca vota Alessandra

I tre vip al televoto sono: Alessandra Mussolini e Marco Berry. Il pubblico dovrà decidere chi salvare, il meno votato sarà il secondo candidato all’eliminazione insieme a Paola Caruso.

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