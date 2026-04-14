Grande Fratello Vip (14 aprile): Blu eliminata, Antonella Elia tradita (e furiosa), quattro regine per la finale. Chi è al televoto Le dinamiche nel Grande Fratello Vip stanno diventando sempre più interessanti, tanti scontri, il pubblico può decidere il primo finalista (i concorrenti non lo sanno)

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Oggi, martedì 14 aprile 2026, va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip", che si preannuncia davvero ricca, non solo perché è prevista l’eliminazione di un "Big", ma anche perché si cercherà di far venire alla luce alcuni temi emersi negli ultimi giorni tra alcuni di loro. A distanza di quasi un mese dall’inizio i rapporti stanno diventando sempre più forti, nel bene e nel male, per questo non sempre si riesce a essere concilianti.

Grande Fratello Vip, puntata 14 aprile 2026: Adriana Volpe e Antonella Elia fanno discutere

Ilary saluta il pubblico e i concorrenti, facendo capire come l’appuntamento di questa sera sarà davvero interessante, addirittura ci sarà qualcuno che si avvicinerà alla finale. Davvero interessante l’intervento iniziale della conduttrice, che conferma come lei abbia davvero una marcia in più, c’era davvero bisogno di lei al timone: "Siamo il supermercato dei reality, aperto 24 ore su 24, siamo intrattenimento puro, vi facciamo divertire, sorridere e anche riflettere, ma cosa volete di più!".

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Si parte prendendo in esame quello che sta accadendo a due delle concorrenti che stanno al momento facendo maggiormente parlare di sé, Adriana Volpe e Antonella Elia. Le due inizialmente sembravano essere distanti tra loro a causa di vecchi dissapori, ora si sono avvicinate e sono grandi amiche.

Adriana è reduce da una presa di posizione importante, la pace arrivata con Alessandra Mussolini, con cui si era scontrata in modo tutt’altro che leggero. Nella scorsa puntata la showgirl era andata in crisi, a causa di alcune critiche subite che l’avevano subite (anche da parte delle opinioniste) al punto tale da minacciare di lasciare il "Grande Fratello Vip", ora invece sembra avere cambiato del tutto idea. A prenderla di mira ancora una volta è Selvaggia Lucarelli, che non usa mezze misure come suo solito: "Non risulti simpatica Adriana, ti sei fatta una domanda? ", le dice. Nemmeno questa volta la Volpe accetta questa annotazione, anzi sottolinea alla Lucarelli di non ritenerla simpatica in molti frangenti. A questo punto l’opinionista non può che ribattere e mettere in evidenza una differenza non da poco, lei non fa la vittima. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Cesara Buonamici, che le dice: "Adriana, il vittimismo non porta da nessuna parte".

Si procede con Antonella, un’altra delle "gieffine" che sta facendo discutere per un carattere non sempre malleabile, invitata a sedersi sulla poltrona rossa al centro della ‘Casa’, così da permettere agli altri concorrenti di farle presente cosa non gradiscono. Particolarmente dura è Paola Caruso, arrivando a ritenerla violenta e a chiedere che lei possa uscire: "La Elia deve uscire, è violenta! La sua provocazione è in atto da tempo", dice, arrivando anche a prenderla in giro. La showgirl non può che ribattere non apprezzando il suo modo di fare: "Sono allibita, sentire la sua voce isterica…non mi sto confrontando con Maria Teresa di Calcutta tu sei una grande rompiballe" – sono le sue parole. Brigante la difende e accusa la Caruso di atteggiamenti sbagliati.

Marco Berry: uno scontro con Antonella Elia e una dolce sorpresa

Questa volta Marco Berry è uno dei protagonisti della puntata, inizialmente per un rapporto che inizialmente sembrava promettere bene con Antonella Elia, ma che poi si è incrinato. I due in passato si erano scambiati anche un bacio a stampo, ma oggi la showgirl ha cambiato idea su di lui perché non sopporta l’idea che lui si sia attaccato a Paola Caruso, di cui lo ritiene succube. "Schifezza d’uomo", ha detto Antonella. Lui si sente comunque tranquilo, apprezza l’ex "Bonas di Avanti un altro", per questo non ha alcuna remora nello starle vicino.

Non è mancato però anche un momento davvero dolce, di cui lui aveva bisogno. Lui ha due figlie, Ludovica e Carlotta, nate da due mamme diverse, ma che sono legatissime tra loro, al punto tale da riuscire a creare delle lunghe tavolate in occasione delle feste. Lui si commuove parlando di loro, anche solo quando riceve un cartonato con le loro sagome, poco dopo Carlotta fa il suo ingresso in ‘Casa’ e lo abbraccia, sottolineando quanto lo ritenga una figura fondamentale: "Sei bravissimo, sei un papà fantastico, fai di tutto per gli altri, sei sempre rimasto vicino, e abbiamo costruito un bellissimo rapporto" – ha detto la ragazza.

Una nuova sfida di ballo

Anche in questa puntata del "Grande Fratello Vip" è previsto un piccolo momento di intrattenimento, che permette ad alcuni concorrenti di mettersi in gioco.

Antonella Elia e Adriana Volpe nei panni delle gemelle Kessler sulle note di "La notte è piccola" sfidano il ballo di Lucia e Blu, Paola e Antonella in "Lady Marmalade". Il pubblico dovrà decidere quale sarà l’esibizione migliore.

Gf Vip, il risultato del televoto: eliminata Blu

Al televoto si sfidano Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia. Le prime a salvarsi sono Adriana e Alessandra. Alla fine a lasciare la ‘Casa’ è Blu, ad annunciare il verdetto è Ibiza Altea, eliminata nella scorsa puntata e chiamata per un confronto diretto con la modella con cui non ha mai avuto un grande rapporto.

Il televoto per il primo finalista

I concorrenti non lo sanno, ma questa sera sarà già eletto il primo finalista del "Grande Fratello Vip". I "Vip"sono chiamati nella "Nuvola", dove ci sono delle caselle numerate su cui posizionarsi, chi si piazzerà sulla 9 finirà al televoto diretto, anche se loro sono all’oscuro di tutto. Alla fine sulla casella tanto decantata si trova Lucia Ilardo, che deve dare inizio a una catena di salvataggio.

Lucia salva Alessandra Mussolini

salva Alessandra salva Raul

Raul salva Renato

salva Renato salva Nicolò

Nicolò salva Raimondo

Raimondo salva Francesca Manzini

Francesca Manzini salva Marco Berry

Marco Berry salva Paola Caruso

Paola salva Adriana Volpe.

L’ultima rimasta è Antonella Elia, che va al televoto con Lucia Ilardo, sarà compito del pubblico decidere chi sarà il primo finalista del "Grande Fratello Vip".

Lo scherzo a Francesca Manzini

Ancora una volta Francesca Manzini è vittima di uno scherzo, cercando di giocare sull’attrazione non troppo velata che lei avrebbe per Raimondo Todaro. Ilary le rivela di essere riuscita a trovare il suo uomo ideale sulla base delle caratteristiche che lei ha indicato, per questo la invita a conoscerlo seguendo lo schema del vecchio "Il gioco delle coppie".

La persona che lei non vede in realtà è proprio il fratello del ballerino, anche se una volta visto lei dice chiaramente: "Non mi piaci". Ben presto il resto della ‘Casa’ li vede ballare, a quel punto Todaro lo riconosce e corre ad abbracciarlo.

Gf vip: le nomination e chi va al televoto

I concorrenti si ritrovano a fare le nomination, chi andrà al televoto può guadagnarsi la possibilità di diventare finalista, anche se loro non lo sanno, sono convinti che sia una nomination a eliminazione. In nomination ci sono già Lucia e Antonella.

Alessandra vota Raimondo

vota Antonella vota Alessandra

vota Paola vota Adriana

Francesca vota Nicolò

vota Renato vota Adriana

Raimondo vota Alessandra

Raul vota Adriana

Marco Berry vota Adriana

Nicolò vota Adriana

Adriana vota Alessandra

Le due già al televoto devono fare le loro nomination in maniera segreta nel confessionale. La prima ad essere chiamata è Antonella: nomina Alessandra perché "m’ha preso per i fondelli". Poi Lucia: nomina Raimondo perché "nella casa è tutto un complotto".

A finire al televoto, dove il pubblico deve esplicitamente votare chi andrà in finale, sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo.

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