Grande Fratello Vip (10 aprile): trionfa Marco Berry, Ilary Blasi furiosa tra lacrime e polemiche, Adriana Volpe crolla e lascia il gruppo L'ottava puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 10 aprile 2026, è stata davvero ricca, si registra la crisi di Adriana Volpe, in quattro a rischio eliminazione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Siamo arrivati oggi, venerdì 10 aprile 2026, all’ottava puntata del "Grande Fratello Vip", che anche stavolta ha regalato emozioni e discussioni tra i concorrenti di questa edizine. Ecco il recap della diretta e cosa è successo tra nomination, lacrime e scontri durissimi.

Grande Fratello Vip, puntata 10 aprile 2026: Alessandra Mussolini divide in ‘Casa’

Ilary Blasi inizia la puntata con il suo consueto ritmo incalzante, salutando i "Vips", per poi rivolgersi ad Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, che sono nel monolocale, con un’attenzione particolare alla prima, a cui dice: "a. "Ti aspettano a braccia aperte". Non solo, viene loro mostrata una busta nera, che al "Grande Fratello Vip" è sinonimo di conseguenze da non sottovalutare.

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La discussione in ‘Casa’ parte con le conseguenze legate all’assenza delle due concorrenti che sono state lontane, anche se quella che ha fatto più rumore è quella dell’ex deputata. Tra le più felici ci sono state Adriana Volpe e Antonella Elia, con commenti più graffianti da parte della prima, che parla della formazione di una "piramide mussoliniana", comprendente alcune coinquiline che sembrerebbero a suo dire soggiogate da lei. All’interno di questa figura ci sarebbero, a suo dire Lucia e Paola, con l’ex "Bonas" che è andata a riferire tutto alle altre due.

La Caruso non si sente in difetto per questo, anzi difende la sua posizione: "Alessandra fa ridere, a volte ne ho bisogno", dice. Di fronte a questo scenario non poteva mancare una presa di posizione di Selvaggia Lucarelli: "Sono divertita lezioni di bon-ton e politicamente corretto" di Alessandra, per poi rivolgersi ad Adriana: "Parli sempre a scoppio ritardato perché tu prima pensi ed elabori una strategia", dice alla Volpe. Entrambe le opinioniste criticano poi la Volpe non apprezzando il suo atteggiamento da maestrina, a volte provocatorio visto che arriva a chiamare Alessandra sempre "Mussolini, Mussolini". La Volpe replica arrivando a parlare di "cognome pesante", espressione non gradita in studio.

I "comodini" della ‘Casa’

A quasi un mese dall’inizio di questa edizione del "Grande Fratello Vip" si notano quelli che sono definiti "comodini", ovvero quei concorrenti di cui quasi non si nota la presenza, sia nel corso della settimana sia durante le puntate in diretta. Loro raramente intervengono, sia in positivo sia in negativo, cosa che li mette quasi del tutto al riparo dalle nomination.

A questa categoria appartengono Raul e Nicolò, il primo si è espresso solo sul termine "moscione", che gli è stato affibbiato da Ilary, cosa che lo rende felice. I due sono chiamati a dire la loro sulle due donne che finora si sono maggiormente distinte, questa volta non si tirano indietro.

"Tra Alessandra e Antonella, nessuna è vittima. La Mussolini è più tosta e la Elia è scoppiata. Alessandra sta giocando, Antonella si schiera, sbaglierà alcune frasi ma si schiera, poi, in terza battuta c’è Adriana che è incorente..è una grande esperta di reality", dice Raul. "Spesso Adriana, dopo aver nominato la persona, va a ricucire il rapporto", ha osservato Nicolò. Selvaggia commenta l’episodio con la sua consueta sagacia: "L’antipatia per Adriana ha risvegliato i comodini della Casa".

La sfida dei talenti

Non manca anche in questa serata la "sfida dei talenti". Francesca Manzini e Raimondo Todaro si esibiscono nel Localino interpretando "Parole Parole Parole". Adriana, invece, si tira indietro sostenendo di non avere abbastanza fiato, condizione che le rende impossibile fare la sfida in piscina. Cesara prova a spingerla ad agire, in sua difesa a sorpresa si schiera Antonella, che sembra avere messo da parte i dissapori del passato.

Gf Vip, il risultato del televoto e le percentuali: chi ha vinto tra Marco e Lucia

Il pubblico del Gf Vip era chiamato a decidere al televoto chi fosse il preferito tra Marco Berry e Lucia Ilardo, finiti in nomination nella scorsa puntata. Il preferito è Marco Berry, Lucia è la prima candidata all’eliminazione nella nona puntata.

Queste le percentuali del televoto:

La sintonia nata tra Antonella Elia e Marco Berry

Negli ultimi giorni Antonella Elia sembra avere manifestato un interesse per Marco Berry, che non sembra però essere del tutto ricambiata. "Ma lui purtroppo non mi ca*a. Non riesco a smuoverlo nel modo più assoluto", ha detto Antonella in confessionale.

L’ex "iena" fa poi un’ammissione importante: "C’è una donna fuori". Il momento si chiude con un freeze sulle note di "Baciami ancora", i due quindi si baciano, anche se su suggerimento del "Grande Fratello".

Il destino degli ‘invisibili’

Si arriva a parlare del contenuto della busta nera mostrata a inizio trasmissione. Nel corso della settimana è stato chiesto a tutti i concorrenti di indicare in una busta chiusa chi si è finora esposto meno. In prima posizione Blu, Lucia al secondo posto e Nicolò al terzo posto.

E’ Paola Caruso a svelare il loro destino leggendo il contenuto di una busta: i tre vip più votati andranno al televoto flash per determinare il secondo nominato della serata. Lucia è però già al televoto, spetta quindi a Blu e Nicolò andare al televoto flash.

Una sorpresa a Francesca Manzini e il suo racconto commovente

Successivamente, Raimondo Todaro viene fatto andare nel localino dove gli viene presentata una signora che si dice interessata a ballare con lui, solo successivamente capisce che si tratta della mamma di Francesca Manzini. I due ballano un valzer, non appena l’imitatrice li vede scoppia in lacrime, per poi raggiungerli e abbracciare la mamma.

A quel punto Francesca non riesce a trattenersi e racconta di un suo passato sentimentale difficile, che finora non era mai del tutto uscito allo scoperto, ma che l’ha segnata pesantemente. Lei ha infatti vissuto una storia d’amore tossico con un uomo che è arrivata a deriderla per il suo fisico, oltre a essere violento con lei, da allora lei non riesce a fidarsi più degli uomini (è a questo quello a cui si riferiva quando diceva di essere bloccata con Todaro). La 35enne approfitta dell’occasione per invitare le donne che vivono la sua stessa situazione anon avere paura e a denunciare.

La serata difficile di Adriana Volpe

Alcune critiche ricevute, comprese quelle arrivate dalle due opinioniste, hanno fatto soffrire Adriana Volpe, che si trova improvvisamente in lacrime. A comprendere il suo stato d’animo e a sostenerla è Antonella Elia, a conferma di come i problemi avuti in passato siano un ricordo.

La conduttrice si chiude in bagno, manifestando il desiderio di ritirarsi dal Grande Fratello Vip, Ilary Blasi però la convince però a rifugiarsi in confessionale insieme ad Antonella per parlare meglio:

"Non sono così forte, mi feriscono tante cose. Mi sento dire che colpisco e ferisco ci rimango male, forse non mi rendo conto. Mi hanno detto che non sono dalla parte delle donne è la cosa peggiore che mi hanno detto, da questo momento in avanti non creerò più danni, starò tranquilla..credetemi. Io non mi sto più divertendo…farò tesoro di tutto quello che mi avete detto, seguirò l’onda", dice senza trattenere le lacrime.

Questo atteggiamento non è però gradito da Selvaggia Lucarelli, che non si fa toccare il cuore dalle lacrime di Adriana Volpe, e continua a criticarla:

"Adriana però così stai dicendo: ‘se non vi piaccio, vi buco il pallone e non gioco piu’. Questo è un ricatto emotivo

Gf Vip, il risultato del televoto flash: chi va in nomination tra Nicolò e Blu

Ilary comunica il verdetto del televoto flash Gf Vip, che vede contrapposti Blu e Nicolò. Il pubblico era chiamato a scegliere chi volesse salvare in merito a chi fosse il più invisibile, questo l’esito:

Nicolò 72%

Blu 27%.

Blu finisce in nomination.

Gf Vip, le nomination della puntata (10 aprile)

Le nomination vengono fatte in Mistery e coinvolgono tutte tranne Blu e Lucia, che sono già a rischio eliminazione, insieme a loro finiranno i due concorrenti più votati.

Alessandra ha votato Adriana

ha votato Adriana ha votato Alessandra

ha votato Paola ha votato Adriana

ha votato Marco Berry ha votato Adriana

ha votato Raimondo ha votato Paola

ha votato Raul ha votato Adriana

ha votato Antonella ha votato Alessandra

ha votato Nicolò ha votato Adriana

ha votato Francesca ha votato Nicolò

ha votato Renato ha votato Alessandra

ha votato Lucia (in confessionale) ha votato Francesca

(in confessionale) ha votato Blu (in confessionale) ha votato Alessandra

Grande Fratello Vip, chi va al televoto

Al televoto vanno Lucia, Blu, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Il pubblico deve scegliere chi vuole salvare, il meno votato sarà eliminato nela prossima puntata prevista martedì. La performance è stata vinta da Adriana Volpe e i boys. Lucia e Alessandra hanno scelto chi finirà nel monolocale al posto loro, toccherà ad Adriana e Francesca.

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