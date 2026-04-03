Grande Fratello Vip, il pubblico scarica Ibiza e accuse di imbrogli: Francesca Manzini (in lacrime) prova a uscire. Chi è al televoto La sesta puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 3 aprile 2026, è stata ricca. Protagoniste Ibiza Altea e Francesca Manzini, ma si parla di intrighi a tavolino

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Siamo arrivati alla sesta puntata del "Grande Fratello Vip" targato Ilary Blasi, in onda venerdì 3 aprile 2026, che sta regalando interessanti colpi di scena, nonostante finora gli ascolti non abbiano mai del tutto brillato. Ecco cosa è successo durante la diretta dalla Casa del Gf: dagli scontri al risultato del televoto, fino alle nuove nomination che martedì prossimo partoriranno una nuova eliminazione.

Grande Fratello Vip, puntata 3 aprile 2026: Francesca Manzini nell’occhio del ciclone

La puntata è davvero densa di avvenimenti, non ci sarà modo di annoiarsi, si parte con un collegamento con il monolocale, la nuova area della ‘Casa’ in cui si trovano Raimondo Todaro e Ibiza Altea, entrambi al televoto, che hanno trascorso le loro giornate lì dalla fine dell’ultimo appuntamento.

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Una delle prime protagoniste della serata è stata Francesca Manzini, reduce da momenti non semplici, che l’hanno fatta finire nell’occhio del ciclone da parte di altre coinquiline, soprattutto donne. C’è chi infatti ritiene che lei sia troppo "teatrale" soprattutto per l’attaccamento che sta dimostrando nei confronti di Raimondo Todaro, al punto tale da essersi quasi disperata per l’allontanamento dal ballerino, ritenuto eccessivo visto che il reality è iniziato da pochissimo. "La vera Francesca non c’è… E’ tutto troppo", punge Paola Caruso. "Io sono così, fatti i fatti tuoi. Non ti piace? Stai in silenzio", attacca l’imitatrice. Alessandra non le crede: "Sei troppo patetica, sei troppo buona". "Mamma che palle!", taglia corto la Manzini. Non era andata benissimo nemmeno con Antonella Elisa, che ha deciso però di smorzare le accuse: ""Scusate, io non ce la faccio ad attaccare chi è attaccata da tutti […] In questi giorni Franci ha mostrato una parte di se stessa più bella".

Di fronte a una situazione simile, come era facile immaginare, non poteva restare in silenzio Selvaggia Lucarelli, che non ha esitato ad attaccare la comica e imitatrice: ""O finge perché sta recitando una parte o la sua situazione è preoccupante. C’è una componente tossica". L’opinionista non ha lesinato critiche però nemmeno a chi è andato contro alla Manzini: "Pure voi, anche meno. Se lei è ossessionata da Raimondo, pure voi siete ossessionati da lei". Cesara Buonamici sa invece sempre riportare la calma, lo ha fatto anche in questa occasione, prendendo le difese di Francesca: "Hanno capito che è forte e la attaccano. Resisti Francesca".

Nemmeno Alessandra Mussolini usa toni morbidi: "Francesca è una provocatrice. Sii più carina con le donne", le dice in riferimento a una battuta che in settimana lei ha fatto più volte in merito alle sue labbra, definite "canotti". Le sue parole non sono però condivise da Selvaggia: "La patente sulle battute per le donne ce l’ha solo tu?", le dice ricordando le battute sul seno di Paola e le ciglia di Adriana.

Il tango di Raimondo e Ibiza

Non mancano alcuni momenti di intrattenimento in questa sesta puntata del "Grande Fratello Vip". Al ‘Localino’ Raimondo e Ibiza sono chiamati a esibirsi in un tango, momento che suscita un commento di Ilary Blasi: "Wow! Ho visto tanta chimica". "Aridaie con ‘sta chimica", risponde il ballerino. Era naturale chiedere un parere a Francesca, che sembra avere una simpatia nemmeno troppo velata per il ballerino, ma lei replica con diplomazia: " "Sono stati bravi tutti due. Brava Ibiza", dice.

Francesca prova a uscire dalla Casa

Non è certamente una serata facile per Francesca, che si ritrova nuovamente nel mirino di altri concorrenti. Particolarmente dura è stata Paola Caruso, che le ha lanciato un’accusa pesante: "Questa si venderebbe la madre per vincere", per poi dire apertamente di credere che il loro atteggiamento sia stato studiato a priori. Accettare una critica simile per lei era ovviamente impossibile, per questo arriva a urlare il suo pensiero, rivolgendosi inizialmente a Ilary facendole una richiesta inaspettata: "Ilary, apri la porta!", ha gridato più volte, mentre Todaro ha provato a calmarla. Successivamente lei ha ribadito il sup pensiero: "Non si tocca mia madre. Io a differenza di questa gente ho rispetto". Calmarsi non è facile, nonostante in studio cerchino di farla ragionare, lei ribadisce di essere in un momento difficile e di avere trovato in Todaro una spalla piacevole, che la aiuta a vivere questa esperienza.

Critiche per Ibiza e Blu

Ibiza non sembra essere riuscita davvero a farsi apprezzare dalla maggior parte delle altre coinquiline, che non hanno esitato a farle sapere cosa pensano di lei. Molte di loro non hanno gradito le parole al vetriolo che ha avuto nei confronti di Blu, accusata di "stare a gambe aperte" facendo riferimento a un suo modo di fare, parere arrivato dopo quello a Lucia Ilardo, che avrebbe valori ben diversi dai suoi. Andare d’accordo tra donne non è semplice, ma il suo modo di fare l’ha portata a essere quasi isolata in ‘Casa’, anche se a deluderla maggiormente è stato il parere di Antonella Elia, a cui ha detto. "Continui ad attaccarmi quando io sono stata buona con te". La showgirl ha replicato: "Qua son tutti santi". Ancora più dura è stata Alessandra Mussolini, che ritiene inaccettabili le sue mancate scuse nei confronti di Blu, anche se lei sostiene di averle fatte.

Non è andata meglio però nemmeno alla stessa Blu, che era stata definita "grigia" da Cesara Buonamici visto che la sua presenza in casa è del tutto anonima. Fino ad ora si è parlato di lei solo per le critiche di Ibiza, cosa che non può essere accettabile, per questo Selvaggia Lucarelli non ha esitato a farglielo notare: "Come mai esisti sono nel ruolo della vittima?", le ha chiesto. La diretta interessata ha risposto: "Io ho i miei tempi", anche se questo non ha soddisfatto l’opinionista, che le ha fatto presente che la fine del "Grande Fratello Vip" non è poi così lontana.

Raimondo e Ibiza si vendicano

Avere trascorso qualche giorno nel monolocale non è stato certamente ideale per Raimondo e Ibiza, a cui viene offerta un’occasione importante: vendicaris di chi li ha nominati e scrivere un nome a testa che potrà poi prendere il loro posto in quell’angolo nella ‘Casa’.

L’intrattenimento non è finito con il tango, Paola Caruso, Blu, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo si trasformano nelle Spice Girls, sarà il pubblico al televoto a stabilire chi sia meglio tra loro e i due tangueri.

Televoto Grande Fratello Vip, risultato e percentuali: vince Raimondo Todaro

Al televoto dopo la scorsa puntata erano finiti Raimondo Todaro e Ibiza Altea, Ilay Blasi comunica l’esito della votazione, anche se loro non sapevano quale fosse lo scopo per cui il pubblico era chiamato a votare. È Ilary a svelare tutto: meno votato non sarà eliminato ma andrà in nomination. Vince Todaro, Ibiza va quindi al prossimo televoto, queste le percentuali:

Raimondo Todaro 76.34%

Ibiza Altea 23.66%.

Todaro da vincitore deve prendere però una decisione importante, garantire l’immunità a se stesso e a tutti i maschi della ‘Casa’ o concederla a una sola donna, lui opta per quest’ultima scelta, puntando ovviamente su Francesca Manzini confermando il bel rapporto che sono riusciti a creare. "La mia immunità chiaramente va a Francesca perché mi è dispiaciuto che sta passando un periodo così. Siamo solo amici", ha detto, insomma niente flirt in arrivo secondo le sue parole, anche perché secondo i rumors l’ex ballerino di Ballando con le stelle avrebbe già una compagna.

Il lavoro delle spie

In questa edizione del "GF Vip" ci sono anche due spie, Alessandra e Renato, chiamati in confessionale e poi nella stanza segreta per parlare della loro missione di far cambiare maglietta ad alcuni concorrenti. Questo permette loro di capire chi ha un parere poco positivo su di loro, scoprono che è lei a sparlare di lui e viceversa. Biancardi sottolinea che "ce le siamo dette anche in faccia queste cose". Perfetta la sua frase a chi si è scagliato contro Francesca Manzini: "Pure voi, anche meno. Se lei è ossessionata da Raimondo, voi siete ossessionati da lei", la chiara dimostrazione di come non si possa giudicare a senso unico prendendo di mira in maniera indiscriminata qualcuno. Decisamente perfetta anche la sintonia che ha instaurato con Ilary e Cesara, le tre hanno caratteri diversi, ma si assemblano perfettamente.

Gf Vip, le nomination: chi ha votato chi

È arrivato il momento delle nomination. Ibiza è già al televoto mentre Francesca Manzini è immune, si vota in maniera palese, queste le scelte delle donne:

Antonella vota Paola

vota Blu vota Adriana

vota Paola vota Antonella

vota Adriana vota Blu

vota Alessandra vota Antonella

vota Lucia vota Antonella

vota Francesca vota Paola.

Antonella Elia è al televoto con Ibiza.

Anche gli uomini sono chiamati a nominarsi tra loro, non per tutti in maniera palese.

Raimondo vota Renato

vota Nicolò vota Marco Berry

Raul vota Marco Berry

Renato vota Raimondo.

Gf Vip, chi è al televoto e chi sarà eliminato

In nomination vanno Ibiza, Antonella Elia e Marco Berry. Il pubblico è chiamato a scegliere chi vuole salvare, il meno votato sarà eliminato nella prossima puntata in onda martedì 7 aprile.

Ilary annuncia le scelte di Raimondo e Ibiza, nel monolocale al loro posto finiscono Paola Caruso e Blu Prezia. Comunicata inoltre la vittoria di Raimondo e Ibiza con il loro tango, il premio sarà annunciato nei prossimi giorni.

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