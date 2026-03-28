Grande Fratello Vip: GionnyScandal via tra lacrime (e polemiche), la Mussolini batte tutti e Lucarelli asfalta Ibiza Nella quarta puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 27 marzo 2026, Alessandra Lucarelli è stata la preferita del pubblico, mentre Gionny Scandal ha deciso di abbandonare

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il nuovo "Grande Fratello Vip" targato Ilary Blasi è arrivato alla quarta puntata in onda venerdì 27 marzo 2026, a meno di due settimane dall’inizio, ma con un clima in ‘Casa’ che non è sempre così sereno. Attualmente sono quindici gli inquilini che si trovano a convivere, con caratteri non così semplici, per questo gli scontri diventano quasi inevitabili.

Anche in questa occasione non mancheranno come da tradizione confronti e momenti emozionanti.

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Grande Fratello Vip, puntata 27 marzo 2026: la fine dei due gruppi

Fino ad ora i concorrenti sono stati suddivisi in due gruppi "Gold" ed "Economy", i primi con diversi privilegi dedicati, entrambi hanno provato entrambe le situazioni, ma nonostante questo le discussioni non sono mancate. In occasione dell’ultima puntata i capitano delle due rappresentative sono stati cambiati, . Club Economy capitanato da Giovanni e il Club Gold in salone capitanato da Alessandra, ma solo pochi giorni fa è arrivata una resa dei conti inaspettata.

A scatenare le tensioni è stato un aperitivo che è stato offerto al Club Economy, che ha portato a uno scontro di Giovanni con Raimondo e Francesca. "Ieri è stata un’occasione per essere tutti una squadra. Invece è arrivato il moralismo. L’individualismo contro la squadra ha rovinato la serata!", sono state le parole di Giovanni. A schierarsi apertamente contro di lui è stato Todaro, che aveva realizzato un disegno che desiderava tenere con lui per poi consegnarlo alla sua bambina, ma Giovanni a suo dire ha ignorato questo arrivando a scarabocchiarlo, atteggiamento che ha generato non poco disappunto.

DI fronte a questo modo di agire Selvaggia Lucarelli non ha potuto stare in silenzio, invitando il ballerino a vivere il tutto con maggiore leggerezza, come è giusto che sia, mentre Cesara Buonamici è stata di parere opposto. A difendere Todaro ci ha pensato anche Francesca Manzini, anche se a detta della giornalista dietro il suo comportamento ci sarebbe un sentimento, anche se ancora agli inizi.

Terminato il confronto, Ilary Blasi ha preso una decisione: i due gruppi sono stati sciolti, ora faranno tutti parte di un’unica squadra.

Ilary Blasi e la passione per il calcio

Il confronto tra Todaro e Calvario ha spinto Cesara a fare una battuta con un chiaro riferimento al calcio, per poi rivolgersi a Ilary dicendo: "Tu sei più esperta di me di calcio", in riferimento ovviamente al suo lungo matrimonio con Francesco Totti.

Lei replica: "Ero esperta di calcio…Non ci ho mai capito niente", il verbo al passato fa chiaramente capire come il suo rapporto faccia ormai parte di qualcosa a cui lei non vuole pensare, pur avendo tre figli in comune con il "Pupone".

La decisione inaspettata di GionnyScandal

Davvero toccante è stato il momento che ha avuto per protagonista GionnyScandal, chiamato da Ilary nella "Nuvola", per cercare di capire il suo stato d’animo dopo alcuni giorni difficili che lo avevano spinto a pensare di abbandonare il reality. La sua storia è davvero difficile, da bambino era stato adottato, ma a cinque anni, perde il padre e, cinque anni più tardi, a soli dieci anni, muore anche la madre. A crescerlo è la nonna, ma nel 2012 ha perso anche lei.

Il suo affetto più grande oggi è la fidanzata Clara, di cui sente tremendamente la mancanza, e il suo gatto Teddy, che considera un figlio. La ragazza è arrivata a fargli una sorpresa e prova a spingerlo a restare, così come Marco Berry e Alessandra Mussolini, a cui è affezionato, pur invitandolo a non fare niente in maniera forzata. Alla fine lui decide di lasciare, avere avuto vicino la compagna gli ha fatto capire di non poter proseguire questa avventura, pur promettendo agli altri di incontrarli nuovamente a programma finito. Tra i più commossi per il suo abbandono c’è stato Nicolò Brigante, che aveva stretto una bella amicizia con lui, la Lucarelli ha ironizzato anche su questo: "Non sta andando al fronte", gli ha detto, facendo chiaramente intendere che lui stesse semplicemente tornando ai suoi affetti e poco altro, ha deciso di lasciare proprio per stare meglio.

Adriana Volpe divide ancora la ‘Casa’

A meno di due settimane dall’inizio del "Grande Fratello Vip", Adriana Volpe è ancora uno dei personaggi più discussi. A non apprezzarla sono soprattutto in tre, Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Antonella Elia, che non gradiscono alcuni dei suoi atteggiamenti, spesso tipici a loro dire di un "finto buonismo". Le critiche sono arrivate in modo particolare per una torta fatta in settimana, lei si era messa a descrivere la ricetta con gesti troppo eccessivi, anche se a detta della conduttrice lei avrebbe voluto che sua figlia vedesse questo momento e la preparasse insieme a lei.

"Tu non sei buona, sei cattivella" sbotta la Mussolini che va a prendere il latte per calmarsi. La Volpe ha comunque replicato: ""C’è chi provoca, chi punzecchia, chi vuole solo divertirsi, si vive molto diversamente la Casa".

I flirt della ‘Casa’

Non può mancare uno spazio dedicato ai primi flirt che sono già sorti in questi giorni in ‘Casa’ pur non essendo ancora trascorse due settimane dall’inizio di questa edizione. Lucia e Renato sono stati i primi a scambiarsi un bacio, ma a sorpresa lui poi ha deciso di nominarla, mossa che ha lasciato di stucco la ragazza, che ha cercato di chiarire, provando a mettersi alle spalle la cosa pur non comprendendo il suo punto di vista. Lui si è giustificato ulteriormente in diretta, sottolineando di "avere uno storico" con gli altri concorrenti, per questo gli era impossibile nominarli, cosa che invece non può dire della ragazza pur provando attrazione per lei.

Di fronte a questo è arrivato il "normale" attacco di Selvaggia Lucarelli, che non capisce la parola "storica" visto che si parla di conoscenze recenti, oltre a ritenere un possibile storico anche un bacio. Anche su questo lui ha avuto da ridire, secondo la sua opinione possono esserci baci dati senza pensarci troppo dettati dalle pulsioni del momento e poco altro, non a caso i due nel corso della giornata condividono pochissimi momenti insieme.

Non è mancata una critica di Ibiza a Blu, definita "una gatta morta che ama stare a gambe aperte" in riferimento agli atteggiamenti che lei ha con Nicolò La Prezia si è giustificata, sottolineando di avere modi di fare tipici da maschiaccio, per questo bada poco a questo aspetto, lei agisce senza alcuna malizia. È arrivata così un’altra critica della Lucarelli: "Sono perplessa da Ibiza, giudica tutte. La volta scorsa contro Lucia, oggi Blu".

Nicolò è uscito ulteriormente allo scoperto, dopo avere già detto nella scorsa puntata di non essere interessato a Lucia: "Non sono venuto qui a creare una storia d’amore", sono state le sue parole.

Il verdetto del televoto

Il pubblico era chiamato a esprimersi al televoto stabilendo il suo preferito tra Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry, con l‘obiettivo di dare l’immunità al più votato. A ottenere il numero maggiore di preferenze è Alessandra Musssolini, che guadagna l’immunità e deve così decidere chi mandare direttamente al televoto, la sua scelta ricade su Berry.

Queste le percentuali:

Alessandra: 44%

Francesca: 31%

Lucia: 14%

Marco: 11%

Le nomination degli uomini

Il ritmo della puntata scorre comunque piuttosto veloce grazie ai diversi temi affrontati, si passa quindi alle nomination.

Questi i voti:

Raul ha votato Giovanni

ha votato Renato ha votato Giovanni

ha votato Nicolò ha votato Giovanni

ha votato Giovanni ha votato Raul

ha votato Raimondo ha votato Giovanni

ha votato Marco ha votato Giovanni

Al televoto vanno Marco, Giovanni e Raul

Il biglietto "vietato"

Ilary Blasi inizia a parlare con Francesca Manzini facendola subito preoccupare per un comportamento che lei avrebbe avuto e che è ritenuto grave perché contro il regolamento. Il riferimento è a un biglietto trovato da Raimondo Todaro, che lei ha avuto modo di leggere, mandato dai suoi familiari, dove c’era scritto "Ti amiamo tanto".

La conduttrice fa chiaramente capire come questo modo di agire sia vietato, non a caso in passato c’è stato chi ha subito l’espulsione. Successivamente la Blasi chiama il ballerino facendogli presente la questione e invitandolo a mostrare il biglietto. Lui inizia a temere il peggio, solo dopo qualche minuto la padrona di casa rivela loro di poter stare tranquilli, si trattava solo di uno scherzo.

Le nomination delle donne

È la volta delle donne, chiamate a fare le nomination in maniera palese, tutte possono essere nominate, tranne Alessandra Mussolini, che è immune, ma può votare.

Queste le nomination:

Paola ha votato Adriana

ha votato Francesca ha votato Lucia

ha votato Lucia ha votato Francesca

ha votato Ibiza ha votato Antonella

ha votato Adriana ha votato Antonella

ha votato Antonella ha votato Ibiza

ha votato Alessandra ha votato Ibiza

ha votato Blu ha votato Ibiza

Al televoto vanno, Ibiza, Adriana, Antonella, Francesca e Lucia insieme a Marco, Giovanni e Raul. Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare, il meno votato sarà eliminato.

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