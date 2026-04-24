Grande Fratello Vip (24 aprile): Mussolini vince e crolla, ‘rissa’ tv Paola Caruso-Antonella Elia e polemiche furiose. Chi è al televoto La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 24 aprile 2026, è stata ricca, Alessandra Mussolini è sempre grande protagonista, ma non mancano le polemiche

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il "Grande Fratello Vip" è giunto alla 12esima puntata, in onda venerdì 24 aprile 2026, ovviamente sempre con Ilary Blasi al comando, affiancata dalle due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Il menu si preannuncia interessante, tra esito del televoto, liti e balletti, in attesa dell’arrivo di Valeria Marini, che entrerà in ‘Casa’ a breve. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, puntata 24 aprile 2026: la comunicazione ai concorrenti di Ilary Blasi

Ilary Blasi entra in ‘Casa’ e comunica ai concorrenti del Gf Vip il contenuto della busta d’oro.

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"Sono venuta a trovarvi, ho due notizie per voi. Una bella e una brutta. La metà di voi andrà al televoto questa sera, mentre la notizia bella la consegno alla prima finalista Antonella Elia"

La conduttrice riesce sempre a sdrammatizzare al meglio le varie situazioni, per questo ne approfitta per versarsi un bicchiere di latte come è solita fare Alessandra Mussolini, per poi dire: "La puntata è lunga, Alessandra faccio come te. Prendo anche due caramelle, una per Cesara e una per Selvaggia".

Paola Caruso torna nella casa: lo scontro furioso con Antonella Elia

Sul finire della puntata di mercoledì scorso era stata annunciata l’eliminazione di Paola Caruso, cosa che però non è avvenuto. La ‘Bonas’ di Avanti un altro ha trascorso infatti gli ultimi due giorni isolata nel monolocale, ora può riunirsi agli altri e comunicare l’accaduto. Lei entra con gioia: "The qeen is back. Adesso vedrete l’inferno".

Come era facile immaginare, una delle più scontente è la sua acerrima nemica Antonella Elia, che non usa mezze misure. "Fai schifo, allontanati perché puzzi, hai l’alito pesante", inizia la Elia. La Caruso ha replicato : "Tu puzzi di fogna". Poi la tensione è salita con l’Elia ha aggiunto: "Sei un demonio orribile. Ma queen di cosa? Sei una matta che andrebbe rieducata e mandata in una scuola di buone maniere. Sono disgustata che l’abbiate fatta ritornare".

Gf Vip, il risultatp del televoto Marco Berry vs Alessandra Mussolini

Arriva il risultato del primo televoto. Tra Marco Berry e Alessandra Mussolini il preferito è Alessandra Mussolini. Ecco le percentuali della votazione che chiedeva ai telespettatori di indicare il concorrente preferito:

Berry andrà quindi al televoto insieme a Paola Caruso.

Le accuse rivolte ad Alessandra Mussolini

Fino ad ora Alessandra Mussolini, nel bene e nel male, è stata il motore della ‘Casa’, ma non sono mancati gli scontri con altri compagni di avventura, soprattutto da parte degli uomini, che lei ha definito senza mezzi termini "serpi". "Prima mi faceva ridere ora mi ha stancato" ha dichiarato Marco Berry in Confessionale. "Non fa ridere più nessuno" è il commento di Renato. "Devi asfaltare chiunque, non mi piace" ha aggiunto Raimondo Todaro.

Nonostante questo, lei non se la prende ed è convinta di essere nel giusto, anche se la sua furia si scatena soprattutto contro Marco Berry, paragonato a Nosferatu.

"Hai fatto piangere Antonella e anche Adriana, tu devi stare sempre al centro dell’attenzione" ha affermato Marco che in confessionale ha detto "Dire Alessandra Mussolini è in insulto già così, solo ad ascoltarla, il tuo ego è grande come questa Casa"

Raimondo ha fatto notare che Alessandra prima prendeva in giro Antonella e ora invece la difende forse perché le conviene essendo la prima finalista. Le opinioniste si schierano dalla parte della ex deputata. "Alessandra hai una parte comica formidabile ma ora è diventato anche sarcasmo", osserva Cesara. "Alessandra ha tutti i difetti del mondo ma è vera e non porta rancore a nessuno", dice Selvaggia Lucarelli, che ha aggiunto: "Marco tu invece fai il buon samaritano ma hai tirato fuori il peggio di te".

La sfida dei talenti: la suddivisione in due squadre

Via alla sfida tra i talenti: da una parte la squadra di Antonella, dall’altra quella di Alessandra. Ilary apre il televoto flash per la scelta della squadra preferita. La prima esibizione è del team Mussolini con la danza del ventre guidata dalla Manzini.

Successivamente è la volta della squadra di Antonella, che deve fare un balletto classico guidata da Raimondo.

L’immunità concessa a Raul Dumitras

Ilary invita i concorrenti a trasferirsi in Mistery Room, a eccezione di Antonella e Marco. Paola può dare il via alla sua vendetta innescando una catena, che permetterà poi a un concorrente di ottenere l’immunità, ogni concorrente è chiamato a indicare il nome di qualcuno che ritengono non la meriti.

Paola Caruso sceglie Francesca Manzini

sceglie Francesca sceglie Alessandra Mussolini

sceglie Alessandra sceglie Raimondo Todaro

sceglie Raimondo sceglie Lucia

sceglie Lucia sceglie Renato

sceglie Renato sceglie Adriana

Sarà quindi Raul a essere immune dalle nomination.

La sorpresa ad Alessandra Mussolini

Nei giorni scorsi Alessandra Mussolini ha iniziato ad avvertire la nostalgia dei suoi cari e a ripensare al passato e a un’infanzia che non è stata troppo felice. Lei, infatti, non dimentica la sofferenza della mamma, che soffriva per i tradimenti del papà, scoperti indirettamente perché lui tornava a casa con dei capelli spesso biondi sulla giacca, Pur di non soffrire, lei si era fatta bionda, anche se questo non ha impedito poi all’uomo di allontanarsi.

Ricordare questo l’ha fatta commuovere, ancora di più quando a raggiungerla ci ha pensato sua sorella Elisabetta, a cui è legatissima.

"Mamma non può seguirmi ma Elisabetta sì ed è sempre con lei" ha raccontato Alessandra piangendo. Anche Cesara Buonamici si commuove ricordando la mamma.

"Conosco quel tipo di malattia di cui ha parlato Alessandra, non ti permette più di comunicare, resta solo l’amore" ha commentato Selvaggia Lucarelli.

Una sorpresa per Lucia

Fino ad ora Lucia Ilardo è stata una delle concorrenti più discusse, c’è chi ritiene sia interessata solo ad avere un flirt e poco altro, senza trovare un modo per farsi conoscere meglio. Ora è arrivato però per lei il papà Antonio, che l’ha avuta quando aveva solo 22 anni e con cui ha avuto un rapporto caratterizzato da alti e bassi.

Ilary le chiede se la sua ricerca costante d’affetto sia dovuta anche alla figura del padre talvolta assente e Lucia risponde di sì piangendo. "Mi piacerebbe viverlo di più". Il genitore approfitta di questa circostanza per chiederle scusa: "Io ho 52 anni, lei 28, abbiamo tanto tempo da recuperare, ora io sono più maturo e sono venuto qui per chiederle scusa. Lucia è forte, bellissima la seguo sempre quando sono a casa".

Al Gf Vip arriva Valeria Marini

Paola Caruso e Antonella Elia vengono invitate nella Stanza Segreta per scoprire una notizia inaspettata. E’ in arrivo infatti una nuova concorrente, in veste di ospite, Valeria Marini. Ilary affida loro un compito: devono indagare e cercare di capire che tipo di rapporti hanno gli altri inquilini con la showgirl.

Le nomination e chi è al televoto

Paola Caruso e Marco Berry sono già in nomination, mentre Raul Dumitras e Antonella Elia sono immuni (la showgirl è già finalista). Il team di Antonella Elia potrà fare due nomination ciascuno.

Raimondo vota Alessandra e Lucia

vota e Lucia vota Raimondo

vota Raul vota Lucia

vota Antonella vota Alessandra e Lucia

vota Marco Berry vota Alessandra

vota Adriana vota Alessandra e Lucia

vota e Alessandra vota Francesca

vota Francesca vota Alessandra

vota Renato vota Alessandra e Lucia

Paola vota Adriana

Al televoto vanno: Paola Caruso, Marco Berry, Lucia e Alessandra Mussolini.

Il Gf VIp si allunga: l’annuncio di Ilary Blasi

Ilary Blasi torna a collegarsi con la ‘Casa’ e fa un annuncio inaspettato, ma che la rende felice, contenuto nella busta d’oro mostrata a inizio diretta. il "Grande Fratello Vip" si allunga rispetto al previsto, lei ringrazia il pubblico. "Il pubblico vi ama, l’Italia vi aspetta", dice loro la conduttrice.

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